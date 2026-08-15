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சுதந்திர தினம் 2026: நண்பர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும் வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக்கில் பகிர வாழ்த்து செய்திகள்!

இந்தியா 80வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட உள்ள நிலையில், குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் பகிர வாழ்த்து செய்திகள் இதோ உங்களுக்காக..

சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்
சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் (Canva)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2026 at 7:00 AM IST

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இந்திய வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்ட நாள் ஆகஸ்ட் 15. நமது தேசம் சுதந்திர காற்றை சுவாசிப்பதற்காக தங்கள் வாழ்க்கையையே அர்ப்பணித்த தியாகிகளையும், சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களையும் நன்றியோடு நினைவுகூரும் நாள் இது.

இந்த 2026ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று, இந்தியா தனது 80-வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிறது. இந்த நாளில், டெல்லியிலுள்ள செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய கொடியை ஏற்றி, நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவார். மேலும், முப்படைகளை சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்று அணிவகுப்பு நடத்துவார்கள். வளர்ச்சியை நோக்கிய நமது பயணத்தில் நாட்டின் ஒற்றுமையையும், ஒருமைப்பாட்டையும் கட்டிக்காப்பது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். இந்த இனிய நாளில் உங்கள் அன்பிற்குரியவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள சில வாழ்த்துகள் இதோ...

  • அனைவருக்கும் இனிய 80-வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்!
  • நம் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காகப் பாடுபட்ட அத்தனை தியாகிகளுக்கும் இந்நாளில் தலைவணங்குவோம்.
  • இந்தியன் என்பதில் என்றும் பெருமை கொள்வோம்! அனைவருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்.
  • நமது மூவர்ணக் கொடி எப்போதும் கம்பீரமாகப் பறக்கட்டும். இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • தியாகங்களால் கிடைத்த இந்த சுதந்திரத்தைப் பாதுகாப்போம். அனைவருக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்.
  • சாதி, மத பேதமின்றி இந்தியர் என்ற ஒரே உணர்வோடு ஒன்றிணைவோம். சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் நாமும் ஒரு பங்காவோம். அனைவருக்கும் 80-வது சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • அமைதியும், அன்பும், வளர்ச்சியும் நிறைந்த நல்வாழ்க்கை நம் எல்லோருக்கும் அமையட்டும். சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • சுதந்திரக் காற்றைச் சுவாசிக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் நம் முன்னோர்களின் தியாகத்தை நினைவில் கொள்வோம்.
  • ஒற்றுமையே நம் பலம்! அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்.
  • நம் நாட்டின் புகழும் பெருமையும் என்றும் நிலைத்திருக்கட்டும். சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • நாளைய வளமான இந்தியாவை உருவாக்க இன்றே உறுதியேற்போம். அனைவருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • தாய்நாட்டின் மீது அன்பும், மரியாதையும் கொண்டு என்றும் நேர்மையோடு வாழ்வோம். இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • கனவுகள் மெய்ப்படவும், நம் தேசம் இன்னும் பல சாதனைகளைப் படைக்கவும் வாழ்த்துகிறேன். 80-வது சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • நேற்றைய தியாகங்கள் தான் இன்றைய சுதந்திரம். அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • எல்லாரும் இன்புற்று வாழும் நல்லதொரு சமுதாயத்தைப் படைப்போம். சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்!
  • நம் நாட்டின் பன்முகத்தன்மையும் ஒற்றுமையும்தான் நமது அடையாளம். இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • சுதந்திர தினத்தை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடுவோம்! அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
  • நமது சிந்தனையிலும் செயலிலும் நாட்டின் நன்மையே முதன்மையாக இருக்கட்டும். சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!
  • பாரத அன்னையின் புகழும் பெருமையும் உலகெங்கும் ஓங்கி ஒலிக்கட்டும்! 80-வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்!

TAGGED:

சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்
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