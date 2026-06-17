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மழைக்கால 'மெட்ராஸ் ஐ' அலர்ட்: அலட்சியமாக இருந்தால் ஆபத்து! தற்காத்து கொள்வது எப்படி?

கண் வலி பாதிப்பு முழுமையாக குணமான பின், அதற்கு முன்னதாக நாம் பயன்படுத்திய கண் மை, மஸ்காரா, ஐ லைனர் போன்ற பழைய கண் அழகு சாதன பொருட்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தாமல் இருப்பது பாதுகாப்பானது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 17, 2026 at 1:52 PM IST

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வெயிலின் தாக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து, குளுமையான மழைக்காலம் மெல்ல தொடங்குகிறது. சுட்டெரிக்கும் கோடையில் இருந்து இந்த மாற்றம் நமக்கு தற்காலிகமாக பெரிய நிம்மதியை தந்தாலும், கூடவே சில பருவகால நோய்களையும் அழையா விருந்தாளியாக வந்துவிடுகின்றன.

குறிப்பாக, காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகரிக்கும் இந்த சமயத்தில் கிருமிகள் மிக வேகமாக பரவ தொடங்குவதால், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலருக்கும் கண் வலி அல்லது மெட்ராஸ் ஐ என்று அழைக்கப்படும் கண்சவ்வு அழற்சி பாதிப்பு பரவலாக ஏற்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது.

இது ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு எளிதாக பரவக்கூடியது என்பதால், ஆரம்பத்திலேயே இதன் தன்மையை புரிந்து கொண்டு எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம். இப்படியிருக்க, இந்த மழைக்கால கண் வலியிலிருந்து நம்மை எப்படி காத்து கொள்வது மற்றும் பரவாமல் தடுப்பது என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கண்சவ்வு அழற்சி என்றால் என்ன?

நம்முடைய கண் இமைகளின் உட்பகுதியிலும், கண்ணின் வெள்ளை விழியின் மீதும் இருக்கும் மெல்லிய படலத்தில் ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் கிருமித்தொற்றுதான் கண் வலி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த தொற்று ஏற்படும் போது கண்ணில் உள்ள ரத்த நாளங்கள் பெரிதாகி, கண் பகுதி சிவந்து அல்லது இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறுகிறது. இது பொதுவாக வைரஸ், பாக்டீரியா அல்லது ஒவ்வாமை காரணமாக ஏற்படுகிறது.

கண் வலியின் முக்கிய அறிகுறிகள்

கண்கள் சிவந்து போதல், தொடர்ந்து நீர் வடிதல், அரிப்பு, கண் எரிச்சல், இமைகள் வீங்குதல் மற்றும் கண்களில் பிசின் போன்ற அழுக்கு சேருவது ஆகியவை இதன் முக்கிய அறிகுறிகளாகும். சிலருக்கு வெளிச்சத்தை பார்க்கும்போது கூச்ச உணர்வும், கண் இமைகளை மூடி திறக்கும் போது வலியும் ஏற்படலாம். இந்த பாதிப்பிலிருந்து தப்பிக்கவும், இது மற்றவர்களுக்குப் பரவாமல் தடுக்கவும் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கிய வழிமுறைகள் இதோ...

பாதுகாப்பாக இருக்க பின்பற்ற வேண்டிய 10 டிப்ஸ்:

  • நம் கைகளின் மூலமாகத்தான் கிருமிகள் மிக எளிதாக கண்களுக்கு பரவுகின்றன என்பதால், கைகளை அடிக்கடி சோப்பு அல்லது கைக்கழுவும் திரவம் கொண்டு சுத்தமாக கழுவுவதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும். மேலும், கைகளை சுத்தப்படுத்தாமல் தேவையில்லாமல் கண்களை தொடுவதையோ அல்லது கைகளால் கண்களை தேய்ப்பதையோ முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
  • கண்களில் ஏற்படும் எரிச்சல் மற்றும் வீக்கத்தை குறைத்து உடனடி நிவாரணம் பெற, சுத்தமான மென்மையான துணியில் ஐஸ் கட்டியை வைத்து மூடிய இமைகளின் மேல் மெதுவாக ஒத்தடம் கொடுக்கலாம். குளிர்ந்த ஒத்தடம் கொடுப்பது தற்காலிகமாக பெரிய ஆறுதலை தரும் என்றாலும், ஒவ்வொரு முறையும் புதிய அல்லது நன்கு துவைத்து சுத்தப்படுத்திய துணியை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
  • கண் வலி பாதிப்பு உள்ளவர்கள் பயன்படுத்தும் கைகுட்டை, துண்டு, படுக்கை விரிப்பு, கண் கண்ணாடி மற்றும் கண் அழகு சாதனப் பொருட்களை வீட்டில் உள்ள மற்றவர்கள் எக்காரணம் கொண்டும் பகிர்ந்து பயன்படுத்த கூடாது. இத்தகைய தனிப்பட்ட பொருட்களை தனித்தனியாக பராமரிப்பது வீட்டில் உள்ள மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு தொற்று பரவுவதை பெருமளவு குறைக்கும்.
  • கண் வலி பாதிப்பு முழுமையாக குணமாகி மீண்ட பிறகு, அதற்கு முன்னதாக நாம் பயன்படுத்திய கண் மை, மஸ்காரா, ஐ லைனர் போன்ற பழைய கண் அழகு சாதனப் பொருட்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தாமல் இருப்பது பாதுகாப்பானது. ஏனெனில், அந்த பொருட்களில் கிருமிகள் தங்கியிருக்க வாய்ப்புள்ளதால் அவை மீண்டும் நமக்கு தொற்றை ஏற்படுத்த கூடும்.
  • கண் சிவப்பாக மாறும் எல்லாப் பாதிப்புகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான மருந்து உதவாது என்பதால், கண் மருத்துவர் பரிசோதித்து எழுதி தரும் சொட்டு மருந்தை மட்டுமே வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும். வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படும் கண் வலி சில நாட்களில் தானாகவே சரியாகிவிடும் என்றாலும், பாக்டீரியா தொற்றுக்கு முறையான மருந்துகள் அவசியம் தேவைப்படுகின்றன.
  • கண் வலி அல்லது கண் எரிச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்ட உடனே கான்டாக்ட் லென்ஸ் அணிபவர்கள் அதைப் பயன்படுத்துவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். ஏனெனில், லென்ஸ்கள் கிருமிகளை தங்களுக்குள் தேக்கி வைத்து தொற்றை அதிகமாக்கும் என்பதால், கண்கள் முழுமையாக குணமாகி மருத்துவர் அனுமதித்த பிறகே மீண்டும் லென்ஸ் அணிய வேண்டும்.
  • மருந்து கடைகளுக்கு நேரடியாக சென்று கண் சொட்டு மருந்துகளை சுய மருத்துவம் என்ற அடிப்படையில் வாங்கிப் பயன்படுத்த வரை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக, மருத்துவர் ஆலோசனையின்றி வீரியமிக்க மருந்துகளை பயன்படுத்தும்போது அவை கண் அழுத்தத்தை அதிகரித்து பார்வையை பாதிக்கும் அபாயத்தை உண்டாக்கிவிடும்.
  • மழைக்காலத்தில் வெளியில் செல்லும்போது சாதாரண கண்ணாடி அல்லது கூலிங் கிளாஸ் அணிவது, காற்றில் உள்ள தூசிகள், அசுத்தமான மழை நீர் மற்றும் கிருமிகள் நேரடியாகக் கண்ணில் படுவதை தடுக்கும் அரணாக அமையும். இதனுடன் வெளியில் செல்லும்போது முகக்கவசம் அணிவதும், தும்மல் அல்லது இருமல் வரும்போது முகத்தை மூடிக்கொள்வதும் கிருமிகள் காற்றில் பரவாமல் தடுக்கும்.
  • கண் வலி என்பது ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு தொடுதல் மூலமாகவும், காற்றில் உள்ள கிருமிகள் மூலமாகவும் எளிதாகப் பரவும் என்பதால், பாதிப்பு இருக்கும் நாட்களில் மற்றவர்களுடன் நெருக்கமாக பழகுவதை குறைக்க வேண்டும். பள்ளி, கல்லூரி அல்லது அலுவலகங்களுக்கு செல்வதை தவிர்த்து வீட்டில் தனிமைப்படுத்தி கொண்டு ஓய்வெடுப்பது ஒட்டுமொத்த சமூக பரவலை தடுக்கும்.
  • நாம் அன்றாடம் அடிக்கடி தொட்டு பயன்படுத்தும் மொபைல் போன், கணினி விசைப்பலகை, மேஜை மற்றும் கதவுகளின் கைப்பிடிகள் போன்ற பொருட்களில் கிருமிகள் பல மணி நேரம் உயிர்வாழும் தன்மை கொண்டவை. எனவே, கிருமிநாசினி திரவத்தை கொண்டு நாம் வாழும் சூழலையும், அடிக்கடி தொடும் பொருட்களையும் சுத்தமாக பராமரிப்பது கண் வலி பரவுவதை கட்டுப்படுத்த உதவும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4049531/

https://www.aafp.org/afp/1998/0215/p735

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TAGGED:

MADRAS EYE SPREAD IN MONSOON
மழைக்கால கண் வலி
EYE PAIN
CONJUNCTIVITIS EYES PREVENTION

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