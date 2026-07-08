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மன அழுத்தத்திற்கு மருந்தாகும் சோகப் பாடல்கள் - காரணம் என்ன தெரியுமா?

வயதானவர்களை விட இளைஞர்களுக்கு இசையை கேட்கும் போது உணர்ச்சி போராட்டங்கள் மற்றும் கலவையான உணர்வுகள் அதிகமாக ஏற்படுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 8, 2026 at 2:55 PM IST

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நம்மில் பலருக்கு கவலை அல்லது மன அழுத்தம் ஏற்படும் போது ஏதோ ஒரு பாடலை கேட்கும் பழக்கம் இருக்கும். பொதுவாக சோகமான பாடலை கேட்டால் அழுகை வரும், துள்ளலான பாடலை கேட்டால் மகிழ்ச்சி வரும் என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால், நம்முடைய உணர்வுகள் அவ்வளவு எளிதானவை அல்ல.

பல நேரங்களில், ஒரு சோகமான பாடலை கேட்கும் போது நமக்குள்ளே ஒரு நிம்மதியோ, பழைய நினைவுகளோ அல்லது ஒருவிதமான மகிழ்ச்சியோ கூட தோன்றுவதுண்டு. ஒரே நேரத்தில் நமக்குள்ளே பலவிதமான நல்ல உணர்வுகளும், கெட்ட உணர்வுகளும் மாறி மாறி ஏற்படுவதை நாம் கவனித்திருக்கலாம்.

இப்படியிருக்க, நாம் ஏன் குறிப்பிட்ட சில பாடல்களை தேடி தேடி கேட்கிறோம், அந்த இசை நம் மனதிற்குள் எப்படிப்பட்ட உணர்வு போராட்டங்களை உருவாக்குகிறது என்பதை பற்றி பின்லாந்து பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய ஒரு சுவாரசியமான ஆய்வு, பல உண்மைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

ஒரே நேரத்தில் பல உணர்வுகள்: ஆய்வின் பின்னணி

பின்லாந்தில் உள்ள 'ஜிவாஸ்கிலா' (University of Jyvaskyla) பல்கலைக்கழகத்தின் இசை மற்றும் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களான மார்கரிடா பல்தாசர், இபல்லா புருனட் மற்றும் சுவி சாரிகாலியோ ஆகியோர் இணைந்து இந்த புதிய ஆய்வை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

இசைக்கும் மனித மனதிற்கும் உள்ள ஆழமான தொடர்பை புரிந்து கொள்ள, உலகெங்கிலும் உள்ள 84 நாடுகளை சேர்ந்த 2,137 நபர்களிடம் இருந்து விபரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. ஆய்வில் பங்கேற்ற ஒவ்வொருவரிடமும் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த, வாழ்க்கையோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு பாடலை குறிப்பிட்டு, அதை கேட்கும் போது என்ன உணர்கிறார்கள் என்று கேட்கப்பட்டது.

இதற்கு முன்பு நடந்த பல ஆய்வுகள், மனிதர்களிடம் "உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதா அல்லது சோகமாக இருக்கிறதா?" என்று ஒரே ஒரு பதிலை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தின. ஆனால், இந்த ஆய்வில் மனிதர்களின் கலவையான உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது.

இசையை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்?

இந்த ஆய்வின் மூலம், மனிதர்கள் இசையை தங்களது வாழ்க்கையில் வெவ்வேறு தேவைகளுக்காக பயன்படுத்துவது தெரியவந்துள்ளது,

  • பழைய நினைவுகளை திருப்புவதற்கு
  • தங்களுடைய அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு
  • கோபம் அல்லது சோகத்தை கட்டுப்படுத்தி மனதை மாற்றுவதற்கு

நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் எதற்காக இசையை பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை பொறுத்தே, அந்த பாடல் நமக்குள்ளே பலதரப்பட்ட கலவையான உணர்வுகளை உருவாக்குகிறது என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.

கலவையான உணர்வுகள் யாருக்கு அதிகமாக ஏற்படுகிறது?

ஆய்வின் முடிவுகளின்படி, ஒரு பாடலை கேட்கும் போது ஒரே நேரத்தில் பாசம், மகிழ்ச்சி, அமைதி போன்ற நேர்மறை உணர்வுகளும், அதே நேரத்தில் சோகம், தனிமை போன்ற எதிர்மறை உணர்வுகளும் யாருக்கு அதிகமாக ஏற்படுகிறது என்பது பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது,

  • இளைஞர்கள்: வயதானவர்களை விட இளைஞர்களுக்கு இசையை கேட்கும் போது உணர்ச்சி போராட்டங்கள் மற்றும் கலவையான உணர்வுகள் அதிகமாக ஏற்படுகின்றன.
  • மாறும் குணம் கொண்டவர்கள்: தங்களுடைய உணர்வுகளை தீவிரமாக வெளிப்படுத்தும் மற்றும் அடிக்கடி மனநிலை (Mood) மாறும் மனிதர்களுக்கு இந்த தாக்கம் அதிகம்.
  • சுதந்திரமாக சிந்திப்பவர்கள்: வாழ்க்கையில் இலக்குகளை நோக்கி ஓடும், அதே சமயம் மற்றவர்களின் வெற்றியையும் எதார்த்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் கொண்டவர்களிடம் இசையின் தாக்கம் ஆழமாக இருக்கிறது.

"மனிதர்கள் தங்களின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தவும், தங்களின் பழைய நினைவுகளை அசைபோடவும் பாடல்களை பயன்படுத்தும் போது, அவர்களுக்குள் மிகவும் ஆழமான மற்றும் சிக்கலான உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றன. இது அவர்களின் ஒட்டுமொத்த உணர்ச்சி அனுபவத்தையே மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுகிறது." என்கிறார் முதன்மை ஆராய்ச்சியாளர் மார்கரிடா பல்தாசர்.

கவலை மறக்க கேட்கும் பாடல்கள்

நம்மில் பலர் ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில் இருந்து தப்பிக்க அல்லது கவலையை மறக்க பாடல்களை கேட்கிறோம். அப்படி நம்முடைய மனதை திசைதிருப்ப கேட்கும் பாடல்கள் நமக்குள்ளே பெரிய அளவில் கலவையான உணர்வுகளை உருவாக்குவதில்லை. அவை தற்காலிகமாக நம் மனதை அமைதிப்படுத்த மட்டுமே உதவுகின்றன. ஆனால், நம் மனதிற்கு நெருக்கமான, நாம் ரசித்து கேட்கும் பாடல்கள் நம்மை அறியாமலேயே நம்மை ஒரு பழைய நினைவிற்கு கொண்டு சென்று, ஒரே நேரத்தில் நம்மை அழவும் வைக்கும், சிரிக்கவும் வைக்கும்.

அடுத்தகட்ட ஆராய்ச்சி என்ன?

இந்த ஆராய்ச்சி குழுவினர் இதோடு நின்றுவிடாமல், அடுத்தகட்டமாக ஒரு பாடலில் இருக்கும் வரிகள் , அதன் இசைக்கருவிகளின் சத்தம் (Timbre), பாடலின் வேகம் மற்றும் பழைய நினைவுகள் ஆகியவை எப்படி ஒரு மனிதனை ஒரே நேரத்தில் மகிழ்ச்சியாகவும், அதே சமயம் கடந்த காலத்தை நினைத்து ஏங்கக்கூடிய 'நாஸ்டால்ஜியா' (Nostalgia) உணர்விற்குள்ளும் தள்ளுகிறது என்பதைப் பற்றித் தீவிரமாக ஆராயத் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

இசை என்பது வெறும் காதுகளுக்கான பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, அது நம் ஒட்டுமொத்த நரம்பு மண்டலத்தோடும், மனதோடும் கலந்த ஒரு உணர்வுப் பூர்வமான மொழி என்பதை இந்த ஆய்வு நமக்குத் தெளிவாக உணர்த்துகிறது.

ஆய்வு:

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HOW DOES MUSIC SHAPE EMOTIONS
POWER OF MUSIC
PSYCHOLOGICAL EFFECT OF MUSIC
இசை
MUSIC AND EMOTION

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