நைட் ஷிப்ட் பார்ப்பவர்களா நீங்கள்? ஆரோக்கியத்தை காக்க இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க - ஆய்வில் தகவல்!
முடிந்தவரை நைட் ஷிப்ட் நாட்களை தொடர்ந்து வரும்படி திட்டமிடுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றி மாற்றி வேலை செய்வது உடலை அதிக குழப்பத்திற்கு உள்ளாக்கும்.
Published : December 22, 2025 at 4:25 PM IST
இன்றைய நவீன உலகில், பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் உலகளாவிய தகவல் தொடர்பு தேவைகளுக்காக 'நைட் ஷிப்ட்' எனப்படும் இரவு நேர பணி என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. மருத்துவம், ஐடி, பாதுகாப்புத் துறை என பல துறைகளில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து பணியாற்றுகிறார்கள்.
ஆனால், இயற்கையாகவே மனித உடல் பகலில் உழைப்பதற்கும் இரவில் ஓய்வெடுப்பதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இயற்கை சுழற்சி (Circadian Rhythm) மாறும்போது, அது இதய நோய்கள், நீரிழிவு மற்றும் மன அழுத்தம் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
வேலையை விட ஆரோக்கியமே முக்கியம் என்பதால், இரவு நேர பணியாளர்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தை காக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை How to Work the Night Shift and Stay Healthy: 12 Essential Tips என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தூக்கத்தின் தரம் மற்றும் நேரத்தை கட்டுப்படுத்துதல்: நைட் ஷிப்டில் இருப்பவர்களுக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால் முறையான தூக்கமின்மை தான். தினமும் ஒரே நேரத்தில் உறங்கச் செல்வதையும், ஒரே நேரத்தில் எழுவதையும் வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும். இது உங்கள் உடலின் 'உயிரியல் கடிகாரத்தை' (Biological Clock) சீரமைக்க உதவும்.
உறங்கும் அறையை முடிந்தவரை இருட்டாக வைத்திருங்கள். இருட்டுதான் ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்குத் தேவையான 'மெலடோனின்' ஹார்மோனைச் சுரக்கச் செய்யும். பகலில் உறங்கும் போது கண் கவசங்களை (Eye mask) அல்லது கனமான திரைகளை உபயோகிக்கலாம்.
உணவு முறையில் கவனம்: இரவு நேரங்களில் செரிமான மண்டலம் மெதுவாகவே செயல்படும். எனவே, சாப்பிடும் விஷயத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. உணவை பகல் வெளிச்சம் இருக்கும் போதே சாப்பிட்டு விடுங்கள். இரவு நேரப் பணியின் போது அதிக கலோரி கொண்ட உணவுகளைத் தவிர்க்கவும் என Reducing the Health Risks of Night Shifts என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பணியின் போது பசி எடுத்தால் பழங்கள், பருப்பு வகைகள் அல்லது லேசான சிற்றுண்டிகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இது சர்க்கரை அளவு திடீரென அதிகரிப்பதைத் தடுத்து, நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கும்.
பணி நேரத்தை ஒருங்கிணைத்தல்: முடிந்தவரை நைட் ஷிப்ட் நாட்களைத் தொடர்ந்து வரும்படி (Cluster) திட்டமிடுங்கள். உதாரணமாக, ஒரு நாள் இரவு, ஒரு நாள் பகல் என மாற்றி மாற்றி வேலை செய்வது உடலை அதிகக் குழப்பத்திற்கு உள்ளாக்கும். தொடர்ந்து சில நாட்கள் இரவுப் பணியில் இருந்துவிட்டு, பின் ஓய்வு எடுப்பது உடல் அந்தச் சுழற்சிக்குத் தகவமைத்துக் கொள்ள உதவும். விடுமுறை நாட்களிலும் கூட ஓரளவுக்கு அதே நேரத்தைக் கடைபிடிப்பது நல்லது.
உடல் செயல்பாடும் நீர்ச்சத்தும்: இரவு நேரப் பணி பெரும்பாலும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து செய்யும் வேலையாக இருக்கும் என்பதால் இது சோர்வை உண்டாக்கும். வேலைக்கு இடையே அவ்வப்போது எழுந்து நடப்பதும், சிறிய உடற்பயிற்சிகளை (Stretches) செய்வதும் ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்கும்.
உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக் கொள்வது கவனத்தைச் சிதறவிடாமல் இருக்க உதவும். காபி, டீ போன்றவற்றை இரவு நேரத்தின் தொடக்கத்தில் எடுத்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் பணி முடியும் நேரத்தில் அவற்றைத் தவிர்ப்பது வீட்டிற்குச் சென்றதும் நல்ல தூக்கம் வர உதவியாக இருக்கும்.
மன ஆரோக்கியம் மற்றும் சமூகத் தொடர்பு: மற்றவர்கள் விழித்திருக்கும் போது நீங்கள் உறங்குவதால் தனிமை உணர்வு அல்லது மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். உங்களின் ஓய்வு நேரங்களில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தைச் செலவிடுங்கள். உறங்கச் செல்வதற்கு முன் தியானம் அல்லது மூச்சுப் பயிற்சி செய்வது உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி, தரமான தூக்கத்தைப் பெற உதவும்.
நைட் ஷிப்ட் வேலை என்பது ஒரு சவாலான விஷயம் என்றாலும், முறையான திட்டமிடல் மற்றும் சரியான வாழ்வியல் மாற்றங்கள் மூலம் பாதிப்புகளைத் தவிர்க்க முடியும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.