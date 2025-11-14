Bihar Election Results 2025

பொடுகு தொல்லையை நீக்கும் ரோஸ் வாட்டர்: முடி பராமரிப்புக்கு எப்படி பயன்படுத்துவது?

ஷாம்பு பயன்படுத்தி தலைக்கு குளித்த பிறகு ரோஸ் வாட்டரை பயன்படுத்துவது முடிக்கு உடனடி பளபளப்பு, மென்மை மற்றும் புத்துணர்ச்சியான நறுமணத்தை கொடுக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 14, 2025 at 5:18 PM IST

ரோஸ் வாட்டர் பெரும்பாலும் முக அழகுக்கு பயன்படுத்தப்படுவதை நாம் அறிந்திருப்போம். ஆனால், அதன் குறிப்பிடத்தக்க அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆண்டிமைக்ரோபியல் பண்புகள் அழகியல் நன்மைகளை தாண்டி ஆரோக்கியத்திற்கு பலனளிக்கின்றன. குறிப்பாக, இது முடி பராமரிப்பிலும் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

ரோஸ் வாட்டர், உச்சந்தலையின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, முடி உதிர்தலைக் குறைத்து, கூந்தலின் பளபளப்பை அதிகரிக்க உதவுகிறது. ரோஜாவில் உள்ள மென்மையாக்கும் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் ஆரோக்கியமான உச்சந்தலைக்கு உறுதுணையாக இருந்து, அரிப்பு மற்றும் பொடுகு போன்ற பொதுவான பிரச்சனைகளைக் குறைக்கின்றன. அந்த வகையில், ரோஸ் வாட்டர் முடி பராமரிப்பிற்கு எப்படி உதவுகிறது மற்றும் எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஈரப்பதம் மற்றும் நீரேற்றம்: ரோஸ் வாட்டர் முடியின் இயற்கை நீரேற்றத்தை பராமரிப்பதில் சிறந்தது. இது உச்சந்தலையின் pH அளவைச் சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது. ரோஸ் வாட்டரில் காணப்படும் இயற்கையான சர்க்கரைப் பொருட்கள், முடியின் வேர்களில் ஈரப்பதத்தை ஈர்த்து தக்கவைக்கின்றன, இது ஆரோக்கியமான முடி வளர்ச்சிக்கு மிக அவசியமானது. இது முடியை மிருதுவாக்கி, முடி உடைவதை குறைத்து, கூந்தலுக்கு இயற்கையான பளபளப்பு மற்றும் மென்மையை சேர்க்கிறது.

பொடுகு மற்றும் அரிப்பு தடுப்பு: ரோஸ் வாட்டர், வறண்ட உச்சந்தலையை ஈரப்பதமாக்கி, அரிப்புகளை தணிக்கும் ஆற்றல் கொண்டது. இதன் லேசான அஸ்ட்ரிஜென்ட் பண்புகள், உச்சந்தலையில் உள்ள அதிகப்படியான எண்ணெய் சுரப்பைக் கட்டுப்படுத்தவும், பொடுகுக்கு காரணமான படிவுகளைத் தடுக்கவும் உதவுகின்றன. இதன் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்பு எரிச்சல், சிவத்தல் மற்றும் அரிப்பு போன்ற உணர்திறன் வாய்ந்த உச்சந்தலை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வளித்து, ஆரோக்கியமான சரும அமைப்பை பராமரிக்க உதவுகிறது.

மனநிலை மேம்படும்: ரோஸ் வாட்டர், கூந்தலுக்கு இனிமையான, மைல்டான இயற்கை நறுமணத்தை வழங்குகிறது. இந்த லேசான நறுமணம் கூந்தலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அதன் இனிமையான வாசனை மனநிலையை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

எப்படி பயன்படுத்துவது?

ஷாம்புவுக்கு பின்: ஷாம்பு பயன்படுத்தி தலைக்குக் குளித்த பிறகு, கடைசி அலசலாக ரோஸ் வாட்டரை பயன்படுத்தலாம். ரோஸ் வாட்டரை முடியில் தடவி, சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு அல்லது சிறிது நேரம் கழித்து குளிர்ந்த நீரில் அலசலாம். இது முடிக்கு உடனடி பளபளப்பு, மென்மை மற்றும் புத்துணர்ச்சியான நறுமணத்தை சேர்க்கும்.

ஷாம்பு மற்றும் கண்டிஷனருடன் சேர்த்தல்: நீங்கள் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் ஷாம்பு அல்லது கண்டிஷனரில் சில டீஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டரைக் கலந்து பயன்படுத்தலாம். இது ஈரப்பதமூட்டும் திறனை அதிகரிக்க செய்து, முடிக்கு கூடுதல் நீரேற்றம் அளிக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஸ்ப்ரேவாகப் பயன்படுத்துதல்: ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ரோஸ் வாட்டரை நிரப்பி, தேவைப்படும்போது தலைமுடியில் அடித்துக்கொள்ளலாம். இது சின்ன முடிகள் பறப்பதைத் தடுத்து, உடனடியாகப் பளபளப்பையும், புத்துணர்ச்சியையும் அளிக்கும். இது கோடை காலங்களில் கூந்தலுக்குப் புத்துணர்ச்சி அளிக்கச் சிறந்தது.

உச்சந்தலையில் நேரடி மசாஜ்: ஒரு காட்டன் துணியைக் கொண்டு ரோஸ் வாட்டரை நேரடியாக உச்சந்தலையில் தடவலாம். இது பொடுகு, அரிப்பு மற்றும் எரிச்சலைக் குறைக்க உதவும். விரல்களால் லேசாக மசாஜ் செய்வது உச்சந்தலையில் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, ஊட்டச்சத்துகள் உறிஞ்சப்படுவதற்கு உதவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

HAIR CARE TIPS
முடி பராமரிப்பு
ரோஸ் வாட்டர்
ROSE WATER FOR HAIR

