வெங்காய சாறு தடவியும் முடி வளரலையா? அப்போ இதான் காரணம்!

சல்பர் சத்து அதிகமாக கொண்ட சின்ன வெங்காயம் அல்லது சிவப்பு நிறப் பெரிய வெங்காயத்தை பயன்படுத்துவது நல்ல பலனை தரும்.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 16, 2026 at 1:16 PM IST

முடி ஆரோக்கியம் என்று வரும் போது பல வீட்டு வைத்தியங்களை அனைவரும் இன்று வரை செய்து கொண்டு தான் இருப்போம். கறிவேப்பிலை, வெந்தயம், முட்டை, வெங்காய சாறு என எதையாவது ஹேர் பேக்காக பயன்படுத்துவோம். இதெல்லாம் நமது பாட்டி, அம்மா என அனைவரும் சொல்லும் விஷயங்கள்.

மிக முக்கியமாக முடி கொட்டுவது அல்லது முடி மெலிதாவது போன்ற பிரச்சனைகள் இருப்பவர்களுக்கு, வெங்காய சாறு நல்ல மாற்றத்தை தரும். ஆனால், பலருக்கும் அதை எப்படி பயன்படுத்துவது, எப்படி அந்த பலனை முழுமையாகப் பெறுவது என்று தெரிவதில்லை. பலரும் வெங்காயத்தில் இருந்து வரும் கடுமையான நெடிக்காக அதை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கின்றனர். இப்படியிருக்க, வெங்காயத்தின் நெடியை முற்றிலுமாக நீக்கிவிட்டு, அதன் சத்துக்களை மட்டும் நம் கூந்தலுக்கு எப்படி கொண்டு சேர்க்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு வெங்காய சாறு எப்படி உதவுகிறது?

வெங்காயச் சாறில் சல்பர் (Sulphur) சத்து அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளது. கூந்தல் ஆரோக்கியம் குறித்து நடத்தப்பட்ட பல்வேறு ஆய்வுகளின்படி, இந்த சல்பர் சத்தானது உச்சந்தலையில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க செய்து, மயிர்க்கால்களை தூண்டுகிறது. இதனால் பலவீனமான முடிகள் வலிமை பெறுவதோடு, புதிய முடிகள் வளர்வதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கின்றன. மேலும், இதில் உள்ள பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் உச்சந்தலையில் ஏற்படும் பொடுகு மற்றும் தொற்றுகளைக் குணப்படுத்த உதவுகின்றன.

பொதுவாக, வெங்காய சாற்றை நேரடியாக பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக தேங்காய் எண்ணெய், கற்றாழை ஜெல், தேன் அல்லது ஆப்பிள் சீடர் வினிகர் ஆகியவற்றுடன் கலந்து பயன்படுத்தும்போது அதன் வீரியம் இன்னும் கூடுகிறது. இது கூந்தலின் வறட்சியை நீக்கி, நல்ல பளபளப்பைத் தருகிறது.

வெங்காய வாசனையை தவிர்க்க என்ன செய்வது?

பலரும் வெங்காய சாற்றை பயன்படுத்தாமல் இருப்பதற்கு அதன் மனமும் முக்கிய காரணம். வெங்காய சாறு சேர்த்து தலைக்கு குளித்தால் ஒரு வாரத்திற்கு முடியில் வெங்காய வாசனை அடிப்பது போல் இருக்கும். இப்படியிருக்க, வெங்காயத்தின் கடுமையான வாசனையை தவிர்த்து, அதனை பயன்படுத்துவதற்கான வழி என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

  • தேவையான பொருட்கள்: வெங்காய சாறு, கற்றாழை ஜெல் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய், லாவெண்டர் அல்லது ரோஸ்மேரி ஆயில், மற்றும் ஒரு ஸ்பூன் தேன்.
  • செய்முறை: முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில் கற்றாழை ஜெல் அல்லது தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனுடன் ரோஸ்மேரி அல்லது லாவெண்டர் போன்ற நல்ல வாசனையுள்ள எசென்ஷியல் ஆயிலில் சில துளிகள் சேர்க்க வேண்டும். இந்த எண்ணெய்கள் வெங்காயத்தின் காரத்தன்மையை குறைக்க உதவும். இதனுடன் வெங்காயச் சாறு மற்றும் தேன் கலந்து நன்றாக கலக்க வேண்டும்.
  • பயன்படுத்தும் முறை: இந்த கலவையை உச்சந்தலையில் நன்றாக படும்படி தடவி, மென்மையாக மசாஜ் செய்ய வேண்டும். 30 நிமிடங்கள் அப்படியே விட்டுவிட்டு, பின்னர் லேசான (Mild) ஷாம்பு கொண்டு தலையை அலச வேண்டும்.

தலை குளித்த பிறகும் வாசனை இருந்தால் என்ன செய்வது?

ஷாம்பு போட்டு குளித்த பிறகும் சிலருக்கு அந்த வெங்காய வாசனை லேசாக இருப்பது போல் தோன்றலாம். அதை முழுமையாக நீக்க பின்வரும் எளிய வழியைப் பின்பற்றலாம்.

இரண்டு பிரஸ்பூன் ஆப்பிள் சீடர் வினிகரை ஒரு கப் தண்ணீரில் கலந்து, ஷாம்பு போட்டு முடித்ததும் முடியில் ஊற்றி அலச வேண்டும். அல்லது வெதுவெதுப்பான நீரில் சில துளிகள் எலுமிச்சை சாறு மற்றும் எசென்ஷியல் ஆயில் கலந்து, தலையில் ஊற்றி 5 நிமிடங்கள் கழித்து சாதாரண தண்ணீரில் கழுவலாம். இது வெங்காய வாசனையை வேரோடு நீக்கி, கூந்தலுக்கு நல்ல நறுமணத்தைத் தரும்.

கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கிய விஷயங்கள்

இந்த வைத்தியத்திற்கு எப்போதும் சல்பர் சத்து அதிகமாகக் கொண்ட சின்ன வெங்காயம் அல்லது சிவப்பு நிறப் பெரிய வெங்காயத்தைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. ஒவ்வொரு முறையும் புதிய சாற்றை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். அதேபோல், உணர்திறன் மிக்க சருமம் (Sensitive skin) உள்ளவர்கள் இதனை நீண்ட நேரம் தலையில் வைத்திருக்கக் கூடாது.

ஆய்வுகளின்படி, இந்த வீட்டு வைத்தியங்கள் மயிர்க்கால்கள் உயிர்ப்புடன் இருக்கும் இடங்களில் மட்டுமே புதிய முடி வளர்ச்சியைத் தூண்டும். எனவே, ஆரம்பக்கட்ட முடி உதிர்தல் மற்றும் முடி மெலிதவாவது போன்ற பிரச்சனை உள்ளவர்கள், இதனைத் தொடர்ந்து வாரத்திற்கு ஒருமுறை எனப் பயன்படுத்தி வரும்போது நல்ல மாற்றத்தைக் காண முடியும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

