மெலிந்த முடியை அடர்த்தியாக்க முருங்கை இலை போதும்! எப்படி தெரியுமா?
நமது உடலுக்கு புரதச்சத்து, இரும்புச்சத்து மற்றும் வைட்டமின்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ, அதே அளவுக்கு தலைமுடி வளர்ச்சிக்கும் அவை மிகவும் அவசியம்.
Published : July 20, 2026 at 5:19 PM IST
இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆண், பெண் இருவருக்குமே இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கவலை தலைமுடி கொட்டுவதுதான். குளிக்கும் போதும், தலை வாரும் போதும் கொத்து கொத்தாக முடி கொட்டுவதை பார்த்து நாம் அனைவரும் பயந்து போகிறோம். உடனே கடைகளில் விற்கப்படும் விலை அதிகமான ஷாம்புகள், சீரம்கள் அல்லது ஹேர் ஆயில் போன்றவற்றை வாங்கி பயன்படுத்த தொடங்குகிறோம்.
ஆனால், இவற்றால் தற்காலிகமாக முடி கொட்டுவது நின்றாலும், நீண்ட காலத்திற்கு எந்த பயனும் இருப்பதில்லை. உண்மை என்னவென்றால், உடம்பிற்குள் ஊட்டச்சத்து குறைவாக இருக்கும் போது, நாம் வெளியில் என்னதான் தடவினாலும் முடி கொட்டுவதை நிறுத்த முடியாது. நமது தலைமுடி ஆரோக்கியமாக வளர வேண்டும் என்றால், அதற்கு தேவையான சத்துக்களை நம் உணவின் மூலமாகத்தான் கொடுக்க வேண்டும்.
அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊட்டச்சத்து நம் வீட்டு சமையலறையிலேயே மிக எளிதாக கிடைக்கிறது. அதுதான் முருங்கை. முருங்கைக்காயையோ அல்லது முருங்கைக்கீரையையோ நாம் சாதாரணமாக சாம்பாரிலும் பொரியலிலும் சாப்பிட்டிருப்போம். ஆனால், பல நாடுகளிலும் இன்று இது ஒரு மிகச்சிறந்த 'சூப்பர்ஃபுட்' என்று கொண்டாடப்படுகிறது.
முருங்கை எப்படி வேலை செய்கிறது?
நமது உடலுக்கு புரதச்சத்து, இரும்புச்சத்து மற்றும் வைட்டமின்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ, அதே அளவுக்கு தலைமுடி வளர்ச்சிக்கும் அவை மிகவும் அவசியம். முருங்கை இலையில் வைட்டமின் A, வைட்டமின் C, துத்தநாகம் மற்றும் இரும்புச்சத்து ஆகியவை மிக அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளன.
நம்மில் பலருக்கு உச்சந்தலை வறண்டு போய், செதில் செதிலாக பொடுகு வரும். முருங்கையில் இருக்கும் வைட்டமின் A, உச்சந்தலையை எப்போதும் இயற்கையான ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதனால் பொடுகு வருவது முற்றிலும் தடுக்கப்படும். அதேபோல, வைட்டமின் C கூந்தலின் வலிமைக்கு தேவையான கொலாஜன் (Collagen) என்ற புரதத்தை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது.
முடி உடைந்து போவதையும், மெலிதாக மாறுவதையும் இது தடுக்கிறது. எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக, இதிலுள்ள இரும்புச்சத்தும் துத்தநாகமும் உச்சந்தலையில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கின்றன. ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும் போதுதான், முடியின் வேர்க்கால்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனும் ஊட்டச்சத்துக்களும் முழுமையாக சென்று சேரும். இதன் மூலம் பலவீனமான கூந்தல் கூட வேரிலிருந்து பலமாக வளர தொடங்கும்.
தினசரி வாழ்வில் முருங்கையை எப்படி பயன்படுத்துவது?
முருங்கை இலை பொடி (Moringa Powder)
காலையில் அவசரமாக வேலைக்கு செல்பவர்கள் அல்லது சமைக்க நேரம் இல்லாதவர்களுக்கு இது ஒரு மிக சிறந்த வழி. முருங்கை இலைகளை நிழலில் நன்றாக உலர்த்தி, அதை மிக்சியில் அரைத்து பொடி செய்து வைத்து கொள்ளலாம். தினமும் காலையில் ஒரு கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீரில் ஒரு டீஸ்பூன் முருங்கைப்பொடியை கலந்து குடிக்கலாம். தண்ணீரில் கலந்து குடிக்க பிடிக்காதவர்கள், மோர் அல்லது சூப் தயாரிக்கும் போது அதில் கலந்து குடிக்கலாம்.
மதிய உணவில் பருப்பு சாதம் அல்லது காய்கறி பொரியல் செய்யும் போது அதன் மேல் இந்த பொடியை தூவியும் சாப்பிடலாம். தலைமுடியின் முக்கிய கட்டமைப்பான 'கெரட்டின்' (Keratin) என்ற புரதத்தை உற்பத்தி செய்ய இந்த முருங்கைப்பொடி பெரிதும் உதவுகிறது. இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும் போது முடி உதிர்வது நின்று, கூந்தல் அடர்த்தியாக மாறும்.
முருங்கை இலை சாறு (Moringa Juice)
இயற்கையான முறையில் உடலை சுத்தப்படுத்த விரும்புபவர்கள் புதிய முருங்கை இலைகளை பயன்படுத்தலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு பச்சையான முருங்கைக்கீரையை எடுத்து, சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து மிக்சியில் நன்றாக அரைத்து கொள்ள வேண்டும். பின்னர் அதை வடிகட்டி, அந்த சாற்றுடன் சில துளிகள் எலுமிச்சை சாறு அல்லது ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கலாம்.
உடம்பில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதற்கும், உடலின் உஷ்ணத்தை குறைப்பதற்கும் இது ஒரு அருமையான மருந்து. உடலில் பித்தம் அல்லது உஷ்ணம் அதிகரிக்கும் போதுதான் முடி அதிகமாகக் கொட்டும். முருங்கைச் சாறு இந்த உள் உஷ்ணத்தைக் குறைத்து, முடியின் வேர்களைக் குளிரச் செய்கிறது.
வெளிப்புற பராமரிப்பு
முருங்கை இலை சாற்றை சம அளவு தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது விளக்கெண்ணெயுடன் கலந்து, உச்சந்தலையில் நன்றாக படும்படி மசாஜ் செய்ய வேண்டும். அரை மணி நேரம் கழித்து, ரசாயனம் இல்லாத மென்மையான ஷாம்பு அல்லது சீயக்காய் கொண்டு தலையை அலசி விடலாம். வாரம் ஒருமுறை இதைசெய்து வந்தால், கூந்தல் பட்டு போல மென்மையாகவும் பளபளப்பாகவும் மாறுவதை நீங்களே பார்க்கலாம்.
செய்ய வேண்டியது என்ன?
உங்களுக்கு நேரம் குறைவாக இருந்தால் முருங்கைப்பொடியைப் பயன்படுத்துங்கள். இன்னும் சிறந்த பலன் கிடைக்க, வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் பொடியாகவும், இரண்டு நாட்கள் சாறாகவும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். எந்தவொரு இயற்கை மருத்துவமும் ஒரே நாளில் அல்லது ஒரு வாரத்தில் உடனே பலன் தந்துவிடாது. தொடர்ந்து 6 முதல் 8 வாரங்கள் பொறுமையோடு முருங்கையை உங்கள் உணவில் பயன்படுத்தி வாருங்கள். முடி கொட்டுவது நின்று, முடியின் வேர்கள் பலமடைந்து, கூந்தல் ஆரோக்கியமாக வளர்வதை நீங்கள் உறுதியாக உணர முடியும்.