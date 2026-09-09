செடிகளில் பூக்கள் பூத்துக் குலுங்க உதவும் வாழைப்பழத் தோல் உரம்: - எப்படி பயன்படுத்துவது?
வாழைப்பழ தோலில் உள்ள தாதுக்கள் செடியின் வேர் பகுதியை வலுவாக்கி, மண்ணிலிருந்து நீரையும் மற்ற சத்துக்களையும் செடி நன்றாக உறிஞ்ச உதவுகிறது.
Published : September 9, 2026 at 1:09 PM IST
மனிதர்களாகிய நமக்கு எப்படி தினமும் பசியெடுக்கும்போது சத்தான உணவு தேவைப்படுகிறதோ, அதேபோல்தான் நாம் ஆசையாக வீட்டில் வளர்க்கும் செடிகளுக்கும். நாம் சோர்வாக இருக்கும்போது ஒரு கப் டீ புத்துணர்ச்சி தருவது போல, செடிகளுக்கும் எப்போதாவது நாம் கொடுக்கும் சின்ன சின்ன உபசரிப்புகள் அவற்றை அழகாக பூத்து குலுங்க வைக்கும்.
வீட்டை சுற்றிலும், பால்கனியிலும் செடிகளை வளர்ப்பது என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, மனதிற்கு அமைதியை தரும் ஒரு அற்புதமான கலை. அப்படிப்பட்ட செடிகளை நாம் மிகவும் நேசித்து வளர்க்கும்போது, அவற்றுக்கான உரங்களையும் சத்துக்களையும் வெளியிலிருந்து காசு கொடுத்து வாங்காமல், நம் சமையலறையில் தூக்கி எறியும் கழிவுகளிலிருந்தே எளிதாக கொடுக்க முடிந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்?
அப்படி நாம் தினமும் சுவைத்துவிட்டு யோசிக்காமல் குப்பையில் போடும் வாழைப்பழத் தோல்கள், நம் வீட்டு செடிகளுக்கு சிறந்த இயற்கை சத்தாக மாறுகின்றன. அதை எப்படி சரியாக பயன்படுத்துவது என்று இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
செடிகளுக்கு வாழைப்பழத் தோலை பயன்படுத்துவது எப்படி?
இதை செய்வதற்கு பெரிய சிரமம் எதுவும் இல்லை. நம் வீட்டில் இருக்கும் மிக எளிய பொருட்களை வைத்தே ஐந்து நிமிடங்களில் செய்துவிடலாம்.
தேவையான பொருட்கள்:
- 2 முதல் 3 வாழைப்பழ தோல்கள்
- 1 லிட்டர் தண்ணீர்
- மிக்ஸி
- வடிகட்டி
- ஒரு பாட்டில் அல்லது பாத்திரம்
செய்முறை:
- பெரிய மிக்ஸி ஜாரில் வாழைப்பழ தோல்களை சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ளுங்கள். அப்போதுதான் மிக்ஸியில் இலகுவாக அரைபடும்.
- நறுக்கிய தோல்களுடன் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரை சேர்த்து மிக்ஸியில் நன்கு நைஸாக அரைத்து கொள்ளுங்கள்.
- அரைத்த கலவையை ஒரு வடிகட்டி மூலம் நன்கு வடிகட்டி, அந்த தண்ணீரை மட்டும் தனியாக ஒரு பாட்டிலில் எடுத்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
- இந்த திரவம் ரொம்ப அடர்த்தியாக தெரிந்தால், அதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணீரை கலந்து செடிகளுக்கு பயன்படுத்தலாம்.
செடிகளுக்கு எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும்?
- செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றும்போது, இந்த வாழைப்பழ தோல் தண்ணீரையும் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம்.
- செடியின் வேர்ப்பகுதியில் (அடிப் பகுதியில்) மட்டும் சிறிதளவு ஊற்றுங்கள்.
- இந்த திரவத்தை செடியின் இலைகள் மீது ஊற்றக் கூடாது.
- தொட்டியின் அடியில் உபரி நீர் வெளியேற நல்ல துளைகள் இருக்கிறதா என்று பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
- ஒவ்வொரு முறை தண்ணீர் ஊற்றும்போதும் இதை ஊற்ற கூடாது. எப்போதாவது ஒருமுறை மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும்.
- தொட்டியில் உள்ள மண் ஏற்கனவே ஈரமாகவும், சேறாகவும் இருந்தால், மண் உலரும் வரை காத்திருந்து பிறகு ஊற்றுங்கள்.
- குறிப்பாக வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்கப்படும் (Indoor plants) செடிகளுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர் ஊற்றினால் வேர் அழுகிவிடும், அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
செடிகளுக்கு எவ்வளவு நாட்களுக்கு ஒருமுறை கொடுக்க வேண்டும்?
வாழைப்பழத் தோல் தண்ணீரை தினமும் அல்லது வாரம் வாரம் ஊற்ற கூடாது. மாதத்திற்கு ஒருமுறை அல்லது 3 முதல் 4 வாரங்களுக்கு ஒருமுறை கொடுத்தால் போதுமானது. செடிகளின் வளர்ச்சி சீராக இருக்கவும், மண்ணில் சத்துக்கள் மெதுவாக சேரவும் இந்த இடைவெளி சரியாக இருக்கும். அடிக்கடி ஊற்றினால் மண்ணில் பூச்சிகளோ அல்லது வேர் அழுகலோ ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
வாழைப்பழ தோலின் நன்மைகள்
செடிகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கும், பூக்கள் மற்றும் காய்கள் நன்றாக வைப்பதற்கும் பொட்டாசியம் மிக அவசியம். வாழைப்பழ தோலில் இதில் இயற்கையாகவே நிறைந்துள்ளது. காசு செலவில்லாமல், வீட்டில் இருக்கும் பொருள்களை வைத்தே நொடியில் செய்துவிடலாம்.
இதனால் செடிகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன?
- வாழைப்பழ தோலில் உள்ள தாதுக்கள் செடியின் வேர் பகுதியை வலுவாக்கி, மண்ணிலிருந்து நீரையும் மற்ற சத்துக்களையும் செடி நன்றாக உறிஞ்ச உதவுகிறது.
- இதில் நிறைந்துள்ள பொட்டாசியம் சத்து, பூச்செடிகளில் அதிகமான மொட்டுகள் வைக்கவும், காய்கறி செடிகளில் பிஞ்சுகள் உதிராமல் காய்கள் திரட்சியாக வளரவும் வழிவகுக்கிறது.
- செடிகளுக்கு ஏற்படும் சின்ன சின்ன நோய்கள் மற்றும் தட்பவெப்ப மாற்றங்களைத் தாங்கி வளரும் பலத்தை இது செடிகளுக்கு அளிக்கிறது.
- மெக்னீசியம் சத்து இருப்பதால் இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறாமல், நல்ல பச்சை பசேலெனப் புத்துணர்ச்சியோடு காணப்படும்.
இது கடைகளில் வாங்கும் உரத்திற்கு மாற்றா?
கண்டிப்பாக இல்லை! இதை முக்கியமாக நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மனிதர்களாகிய நமக்கு காய்கறிகள், பழங்கள், தானியங்கள் என எல்லாம் சேர்ந்த உணவு தேவைப்படுவதைப் போல, செடிகளுக்கும் பலதரப்பட்ட சத்துக்கள் தேவை.
அழகு செடிகள், கற்றாழை வகைச் செடிகள், பூச்செடிகள் என ஒவ்வொன்றின் தேவையும் வேறுபடும். வாழைப்பழத் தோல் தண்ணீரில் பொட்டாசியம், மெக்னீசியம் போன்ற சில தாதுக்கள் மட்டுமே உள்ளன. எனவே, நீங்கள் வழக்கமாக செடிகளுக்கு கொடுக்கும் உரங்களை நிறுத்திவிட்டு, இதையே முழு உரமாக பயன்படுத்தக் கூடாது. செடிகளுக்குத் தரும் ஒரு 'குட்டி ஸ்நாக்ஸ்' போல எப்போதாவது இதை ஊற்றினால் போதுமானது.