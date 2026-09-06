அழகை அள்ளி கொடுக்கும் பாதாம் எண்ணெய்: கூந்தல் முதல் சருமம் வரை பயன்படுத்த டிப்ஸ்!
குளிப்பதற்கு முன்பாக உடலுக்கு பாதாம் எண்ணெயை தேய்த்து ஊறவைத்து குளித்தால், சருமத்தின் செல்கள் எண்ணெயை உறிஞ்சி சருமத்திற்கு தேவையான ஈரப்பதத்தையும் இயற்கையான பொலிவையும் தரும்.
Published : September 6, 2026 at 5:09 PM IST
உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பாதாம் பருப்பு எவ்வளவு நன்மைகளை தருகிறதோ, அதே அளவிற்கு பாதாம் எண்ணெயும் நமது அழகை மேம்படுத்துவதில் பெரும் பங்காற்றுகிறது. இன்றைக்கு பலரும் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய சவால் தலைமுடி உதிர்வு மற்றும் சரும பராமரிப்பு தான்.
சந்தையில் கிடைக்கும் ரசாயனம் கலந்த செயற்கை பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்துவதை விட, இயற்கை தந்த பாதாம் எண்ணெயை எப்படி பயன்படுத்தினால் முழு பலனை பெறலாம் என்பதை மருத்துவர்களும் அழகு கலை நிபுணர்களும் தெளிவாக விளக்குகிறார்கள். பாதாம் எண்ணெயில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின்களும் தாதுக்களும் சருமத்திற்கும் கூந்தலுக்கும் தரும் அற்புத நன்மைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.
தலைமுடி வளர்ச்சிக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும்
முடி உதிர்தல், முடி பிளவுபடுதல் மற்றும் வறண்ட கூந்தல் போன்றவை பலருக்கும் இருக்கும் பொதுவான பிரச்சனையாகும். இதற்கு பாதாம் எண்ணெய் ஒரு மிகச்சிறந்த தீர்வாக அமைகிறது.
- மூன்று எண்ணெய்களின் கலவை: பாதாம் எண்ணெய், ஆலிவ் எண்ணெய் மற்றும் விளக்கெண்ணெய் (ஆமணக்கு எண்ணெய்) ஆகிய மூன்றையும் சம அளவில் எடுத்து ஒன்றாக கலந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த எண்ணெய் கலவையை மண்டையோட்டில் (Scalp) படுமாறு நன்றாக தேய்த்து மசாஜ் செய்ய வேண்டும். வாரத்திற்கு இரண்டு முறை இப்படி செய்து வந்தால், முடியின் வேர்க்கால்கள் பலமடைந்து தலைமுடி அடர்த்தியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர தொடங்கும்.
- சூரிய கதிர்களில் இருந்து பாதுகாப்பு: பாதாம் எண்ணெயில் 'மோனோஅன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்' (Monounsaturated fatty acids) அதிகளவில் உள்ளது. இது வெயிலினால் தலைமுடி சேதமடையாமல் தடுக்கிறது என்று அமெரிக்க தேசிய மருத்துவ நூலகம் தெரிவித்துள்ளது. இது முடியின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரித்து முடி உடைவதை குறைக்கிறது.
- உடல் மசாஜ்: குளிப்பதற்கு முன்பாக உடலுக்கு பாதாம் எண்ணெயை தேய்த்து ஊறவைத்து குளித்தால், சருமத்தின் செல்கள் எண்ணெயை உறிஞ்சி சருமத்திற்கு தேவையான ஈரப்பதத்தையும் இயற்கையான பொலிவையும் தரும்.
கண்களுக்கு கீழே உள்ள கருவளையங்களை போக்க
இரவில் சரிவர தூங்காததாலும், அதிக நேரம் திரைகளை பார்ப்பதாலும் பலருக்கும் கண்களுக்கு கீழே கருவளையங்கள் வருகின்றன. இரவில் தூங்க செல்வதற்கு முன், சில துளிகள் பாதாம் எண்ணெயை எடுத்து கண்களை சுற்றிலும் மென்மையாக தடவி வர வேண்டும். தொடர்ச்சியாக இதனை செய்து வரும்போது, கண்களை சுற்றியுள்ள ரத்த ஓட்டம் சீராகி கருவளையங்கள் படிப்படியாக மறைய தொடங்கும்.
சரும நோய்கள் மற்றும் வடுவை குணப்படுத்த
பாதாம் எண்ணெயில் சருமத்தை மென்மையாக்கும் மற்றும் சுருக்கங்களை குறைக்கும் தன்மைகள் நிறைந்துள்ளன. ஐரோப்பிய பிஎம்சி ஆய்வின்படி, பாதாம் எண்ணெய் சருமத்தின் நிறத்தை சீராக்கி, சருமத்தை எப்போதும் மிருதுவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
வறண்ட சருமத்தினால் ஏற்படும் சொரியாசிஸ், எக்ஸிமா போன்ற சருமப் பிரச்சனைகளை கட்டுப்படுத்த பழங்காலம் முதலே பாதாம் எண்ணெய் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் ஏற்படும் வடுக்களைக் கூட பாதாம் எண்ணெய் தொடர்ந்து தடவி வருவதன் மூலம் மறையச் செய்ய முடியும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
இளமைத் தோற்றத்தைத் தக்கவைக்க
சின்ன வயதிலேயே முதிய தோற்றம் அல்லது சருமத்தில் சுருக்கங்கள் வருவதைக் கண்டு பயப்படுபவர்களுக்குப் பாதாம் எண்ணெய் ஒரு சிறந்த வரப்பிரசாதம். பாதாம் எண்ணெயில் உள்ள சத்துக்கள் சருமத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மையைக் காத்து, சுருக்கங்கள் வருவதைத் தடுக்கின்றன. இதை தொடர்ந்து சருமத்தில் தடவி வருவதன் மூலம் தோலின் இறுக்கம் அதிகரித்து, எப்போதும் இளமையான தோற்றத்தை தக்கவைத்து கொள்ள முடியும்.
வறண்ட சருமத்திற்கு இயற்கையான நலுங்கு மாவு
தூசி மற்றும் மாசினால் சருமம் பொலிவிழந்து வறண்டு போவதை தவிர்க்க வீட்டிலேயே எளிய பேக் தயார் செய்யலாம்.
இரண்டு ஸ்பூன் பாசிப்பயறு மாவில் தேவையான அளவு பாதாம் எண்ணெயை கலந்து பேஸ்ட் போலக் குழைத்து கொள்ள வேண்டும். இதனை உடலிலும் முகத்திலும் நலுங்கு மாவு போல தேய்த்து குளித்தால், சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்கள் முழுமையாக நீங்கும். இதனால் சருமம் உடனடி புத்துணர்ச்சியையும் பொலிவையும் பெறும்.
பாதாம் எண்ணெய் என்பது வெறுமனே கூந்தலுக்கு மட்டும் அல்லாமல், உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை அனைத்து விதமான பராமரிப்பிற்கும் ஏற்ற ஒரு முழுமையான இயற்கை நிவாரணியாகும்.