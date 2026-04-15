கோடை கால சரும பராமரிப்பு: வறண்ட சருமத்தை பொலிவாக்க டிப்ஸ் இதோ!
Published : April 15, 2026 at 12:12 PM IST
காலையில் முகம் கழுவும்போது அல்லது குளித்து முடித்து வந்தவுடன் சருமம் ஒருவிதமான இறுக்கத்துடன் இருப்பதை நாம் பலமுறை கவனித்திருப்போம். குறிப்பாக, கைகளிலும் கால்களிலும் ஒரு வெள்ளை நிறக் கோடு போல நகத்தால் கீறினால் தடம் விழுவது அல்லது உதடுகள் அடிக்கடி காய்ந்து போய் தோல் உரிவது போன்ற மாற்றங்கள் திடீரென தோன்றும்.
வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் கிரீம்களைத் தடவினாலும், சிறிது நேரத்திலேயே சருமம் மீண்டும் பழையபடி வறண்டு போவதை உணர முடியும். நாம் வாழும் சூழலில் ஏற்படும் தட்பவெப்ப நிலை மாற்றங்கள் நமது சருமத்தின் இயற்கையான ஈரப்பதத்தை பறித்து விடுகின்றன.
குறிப்பாக வெயில் காலத்திலும், காற்றில் ஈரப்பதம் குறையும் போதும் நமது சருமம் தன்னை தானே தற்காத்துக் கொள்ளும் திறனை இழக்கிறது. அன்றாட வாழ்வில் நாம் செய்யும் சிறு சிறு மாற்றங்கள் மற்றும் சருமத்தைப் பற்றிய புரிதல் இருந்தால், இந்த வறட்சியை நீக்கி சருமத்தை மீண்டும் ஆரோக்கியமாக மாற்ற முடியும்.
வானிலை மாற்றமும் சருமத்தின் பாதிப்பும்
வெப்பநிலை உயரும்போது அல்லது ஏசி அறைகளில் அதிக நேரம் இருக்கும்போது காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் குறைகிறது. இது சருமத்தில் உள்ள இயற்கையான எண்ணெய் பசையை உறிஞ்சி விடுகிறது. இதனால் சருமத்தின் மேல் அடுக்கு பலவீனமடைந்து, அரிப்பு மற்றும் தோல் உரிதல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. வெறும் வெயில் மட்டுமல்லாமல் காற்றில் உள்ள தூசிகளும் சருமத்தின் துவாரங்களில் அடைப்பை ஏற்படுத்தி பாதிப்பை அதிகமாக்குகின்றன.
சருமத்தின் பாதுகாப்பு அடுக்கு என்பது ஒரு கவசத்தை போன்றது. அது பலவீனமடையும் போது, வெளிப்புற மாசுகள் எளிதாக உள்ளே நுழைந்து எரிச்சலை உண்டாக்குகின்றன. இதனால் சருமம் சிவந்து போவது அல்லது தடிப்புகள் ஏற்படுவது போன்ற பாதிப்புகள் உண்டாகின்றன. குறிப்பாக கோடை காலத்தின் அதிக வெப்பமும் சூரிய கதிர்களின் தாக்கமும் சருமத்தில் உள்ள நீர்த்தன்மையை முழுமையாக வெளியேற்றி விடுகிறது. இதனால் எத்தனை முறை முகத்தைக் கழுவினாலும் வறட்சி நீங்காமல் அப்படியே இருக்கும்.
சரியான ஈரப்பதம் மற்றும் குளியல் முறைகள்
சரும வறட்சியை போக்க தரமான மாய்சரைசர்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துவது மிகவும் அவசியம். குறிப்பாக கிளிசரின், செராமைடுகள் அல்லது ஹைலூரோனி அமிலம் கலந்த கிரீம்கள் சருமத்தின் ஈரப்பதத்தை தக்கவைக்க உதவும். குளித்து முடித்தவுடன் உடல் முழுமையாக காய்வதற்கு முன்பே, லேசான ஈரம் இருக்கும்போதே மாய்சரைசர் தடவுவது மிகச்சிறந்த பலனை தரும்.
அதேபோல், அதிக சூடான நீரில் குளிக்கும் பழக்கம் பலருக்கும் இருக்கும். சுடுநீர் சருமத்தின் இயற்கையான கொழுப்பு படலத்தை அழித்துவிடும் என்பதால், எப்போதும் மிதமான சுடுநீரையே பயன்படுத்த வேண்டும். குளிக்கும் நேரத்தை குறைத்து கொள்வதும் சருமம் வறண்டு போகாமல் தடுக்க உதவும். உங்கள் சருமத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ற மென்மையான சோப்புகளை தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். நுரை அதிகமாக வரும் சோப்புகளை தவிர்ப்பது சருமத்தின் மென்மையை பாதுகாக்க உதவும் ஒரு எளிய வழியாகும்.
உட்புற நீரேற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பராமரிப்பு
சருமம் வெளியில் இருந்து மட்டும் வறட்சியடைவதில்லை, உடலில் நீர்ச்சத்து குறையும்போதும் அதன் பாதிப்புகள் சருமத்தில் வெளிப்படையாக தெரியும். வெயில் காலத்தில் வியர்வை வழியாக அதிக நீர் வெளியேறுவதால், ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 3 முதல் 4 லிட்டர் தண்ணீர் குடிப்பது கட்டாயமாகும். நீர்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை உணவில் சேர்த்து கொள்வது சருமத்திற்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தை உட்புறமாக வழங்கும்.
இது தவிர, நீங்கள் வசிக்கும் அல்லது வேலை செய்யும் இடத்தில் ஈரப்பதத்தை நிலைநிறுத்த ஹுமிடிஃபையர் (Humidifier) போன்ற கருவிகளை பயன்படுத்தலாம். குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் ஏசி அறையில் உறங்கும்போது இது சருமம் காய்ந்து போவதைத் தடுக்கும். வெயிலில் செல்லும்போது சருமத்தை மறைக்கும் விதமாக ஆடைகளை அணிவது மற்றும் தரமான சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவது சூரிய கதிர்களின் நேரடித் தாக்கத்திலிருந்து சருமத்தை காப்பாற்றும்.
சருமப் பராமரிப்பில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்
சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்களை நீக்க எக்ஸ்ஃபோலியேஷன் (Exfoliation) செய்வது நல்லதுதான் என்றாலும், வறண்ட சருமம் உள்ளவர்கள் இதனை வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது இருமுறை மட்டுமே செய்ய வேண்டும். அதிகப்படியாக தேய்த்து கழுவுவது சருமத்தில் காயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். முகத்திற்கு பயன்படுத்தும் அழகு சாதனப் பொருட்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து, சருமத்திற்கு பழகிய சில பொருட்களை மட்டும் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது நல்லது.
அடிக்கடி புதிய கிரீம்களை மாற்றுவது சருமத்தின் சமநிலையை குலைக்கும். உங்கள் சருமத்தின் தேவையை புரிந்து கொண்டு, அதற்கு தேவையான ஈரப்பதத்தை சரியான இடைவெளியில் வழங்கி வந்தாலே, வானிலை எப்படி மாறினாலும் உங்கள் சருமம் எப்போதும் மென்மையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும்.
