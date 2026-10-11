கர்ப்ப காலத்தில் வயிற்று அரிப்பால் அவதியா? தடுக்க சிம்பிள் டிப்ஸ் இதோ!
வயிறு பெரிதாகும் கர்ப்ப காலத்தில் இறுக்கமான உடைகளை அணிவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். எப்போதுமே உடலுக்கு காற்று படும் வகையிலும், தளர்வாகவும் இருக்கும் பருத்தி ஆடைகளையே அணிய வேண்டும்.
Published : October 11, 2026 at 11:10 AM IST
கர்ப்ப காலம் என்றாலே ஒவ்வொரு நாளும் உடலில் புதுப்புது மாற்றங்கள் நடந்துகொண்டே இருக்கும். வாந்தி, சோர்வு என ஆரம்ப மாதங்களில் ஒரு பக்கம் கஷ்டம் என்றால், மாதங்கள் ஏற ஏற வயிறு பெரிதாகும்போது வேறு சில பிரச்சனைகள் தலை தூக்கும்.
அதில் ஒன்றுதான் வயிறு பகுதியில் ஏற்படும் கடுமையான அரிப்பு. குழந்தை வளர வளர வயிறு பகுதி விரிய தொடங்கும், அப்போது அங்குள்ள தோல் பகுதியில் ஏற்படும் இழுவையால் தாங்க முடியாத அரிப்பு உண்டாகும். இதை பார்த்தவுடன் கை நகத்தால் சொறிந்துவிட தோன்றும்.
ஆனால் அப்படி செய்தால் தோல் கிழிந்து நிரந்தரமான தழும்புகள் உண்டாகிவிடும். இந்த சின்ன சிக்கலில் இருந்து நம்மை எப்படி பாதுகாத்துக்கொள்வது, எளிய முறையில் எப்படி கையாள்வது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
உடல் வறண்டு போகாமல் பார்த்து கொள்வது
உடலில் தண்ணீர் சத்து குறையும்போது தோல் உடனடியாக வறண்டுபோய் அரிப்பு பிரச்சனையை உருவாக்கும். அதனால் கர்ப்ப காலத்தில் மருத்துவர் சொல்லும் அளவுக்கு தினமும் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது ரொம்ப முக்கியம். தண்ணீர் சரியாக குடித்தால் சருமம் வறண்டு போகாது, ஈரப்பதத்துடன் இருக்கும்.
அதேபோல், குளித்து முடித்த பிறகும், தேவைப்படும் நேரங்களிலும் நல்ல தரமான மாய்ச்சரைசரை பூசிக்கொள்வது நல்லது. வாசனை அதிகம் இல்லாத மாய்ச்சரைசர்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துவது சருமத்திற்கு எந்தவித எரிச்சலையும் தராமல் பாதுகாக்கும்.
ஆடைகளை தேர்ந்தெடுப்பதில் கவனம்
வயிறு பெரிதாகும் இந்த நேரத்தில் இறுக்கமான உடைகளை அணிவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். எப்போதுமே உடலுக்கு காற்று படும் வகையிலும், தளர்வாகவும் இருக்கும் பருத்தி ஆடைகளையே அணிய வேண்டும். இறுக்கமான மற்றும் சிந்தடி ஆடைகள் வியர்வையை தேக்கி வைத்து அரிப்பை மேலும் கூட்டிவிடும்.
அதேபோல, பலர் சூடான தண்ணீரில் குளிக்க விரும்புவார்கள். ஆனால் கொதிக்கும் சூடான தண்ணீரை பயன்படுத்துவது சருமத்தில் உள்ள ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி அரிப்பை அதிகரிக்கும். அதனால் எப்போதும் மிதமான வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் குளிப்பது சருமத்திற்கு இதமாக இருக்கும்.
சோப் மற்றும் பாடி வாஷ் உபயோகம்
சாதாரண நாட்களில் பயன்படுத்தும் சோப்புகள்கூட கர்ப்ப காலத்தில் சிலருக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தலாம். அதனால் குளிக்கும்போது கடினமான ரசாயனங்கள் உள்ள சோப்புகள் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள் அதிகமுள்ள பாடி வாஷ்களை தவிர்ப்பது நல்லது. அதற்கு பதிலாக pH குறைவாக உள்ள, மென்மையான சோப்புகளைப் பயன்படுத்துவது சருமத்திற்கு பாதுகாப்பானது.
இயற்கையான முறைகள்
வயிறு பெரிதாகும்போது தோலில் கோடுகள் அல்லது ஸ்டெட்ச் மார்க்ஸ் வருவது இயல்புதான். இதற்காக கடைகளில் விற்கும் ஏதேதோ கிரீம்களை வாங்கிப் பயன்படுத்துவதை விட, குளித்துவிட்டு வந்ததும் சுத்தமான கற்றாழை ஜெல் அல்லது சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய் தடவுவது சருமத்தை மிருதுவாக வைத்துக் கொள்ள உதவும்.
சில சமயம் இரவில் தூங்கும்போது கூட இந்த அரிப்பு காரணமாக தூக்கம் கெட்டுப்போகலாம். அப்படியான நேரத்தில் மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொண்டு, மேலே சொன்ன சிறிய வழிமுறைகளை கடைப்பிடித்தாலே போதும், அரிப்பை கணிசமாக குறைக்க முடியும்.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒவ்வொரு பெண்ணின் உடலும் சருமத் தன்மையும் வெவ்வேறாக இருக்கும். எனவே, அரிப்பு அதிகமாக இருந்தால் சொந்தமாக எதையாவது ட்ரை பண்ணாமல், உடனே உங்கள் மருத்துவரிடம் பேசி ஆலோசனை பெறுவதுதான் எந்தவொரு பக்கவிளைவும் இல்லாமல் இருக்க வழி வகுக்கும்.