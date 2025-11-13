ETV Bharat / lifestyle

முடி உதிர்வை தூண்டும் முடி மெலிதல் பிரச்சனை - சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் என்ன?

முடியின் பெரும்பாலான பகுதி கெரட்டின் எனப்படும் புரதத்தால் ஆனது. இது முடியின் வளர்ச்சி, வலிமை மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் இன்றியமையாதது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : November 13, 2025 at 1:26 PM IST

இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை முறையிலும், ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கங்களில் கவனம் குறைவதாலும், அதிகரித்து வரும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டாலும், நம் மன அழுத்தத்திற்கு வரிசைகட்டும் சவால்களில் ஒன்று, தலை வாரும்போதெல்லாம் கைகளில் சிக்கும் முடி.

முடி உதிர்வு ஒருபுறம் கவலையளிக்க, மறுபுறம் மறைமுகமாக முடி மெலிதல் பிரச்சனை பலரையும் பாதிக்கிறது. முடி உதிர்வு வெளிப்படையாக தெரியும்போது, முடி மெலிதல் (Hair Thinning) என்பது பூனை முடி போல் அடர்த்தி குறைந்து, முடி பலவீனமாவதால் மறைமுகமாக முடியை வெகுவாகப் பாதிக்கிறது. ஆனால், இதை பற்றி பெரும்பாலானோர் அதிகம் கவனம் செலுத்துவதில்லை.

ஆனால், முடி மெலிந்து போவதும் முடி உதிர்வை ஏற்படுத்தும். அதை தவிர்க்க, சீரம், எண்ணெய்கள், மருந்துகளைத் தேடும் நாம், முடி மெலிவதைத் தடுக்கும் உணவுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிப்பது அவசியம். உணவில் சில குறிப்பிட்ட ஊட்டச்சத்துக்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம், முன்கூட்டிய முடி மெலிவைத் திறம்படத் தடுக்க முடியும். அந்த வகையில், முடி மெலிதலைத் தடுக்க உதவும் முக்கியமான உணவுகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் இதோ.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

புரதம்: முடியின் பெரும்பாலான பகுதி கெரட்டின் (Keratin) எனப்படும் புரதத்தால் ஆனது. இது முடியின் வளர்ச்சி, வலிமை மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு இன்றியமையாதது. போதுமான புரதம் இல்லையெனில், முடி பலவீனமாகவும், உடையக்கூடியதாகவும், மெலிந்து போகவும் தொடங்கும். எனவே, முன்கூட்டிய முடி மெலிவதைத் தடுக்க, உணவு மூலம் புரதத்தைச் சேர்ப்பது முக்கியம். முட்டை, மீன், கோழி இறைச்சி, பால் பொருட்கள் மற்றும் பயறு வகைகள் ஆகியவை புரதம் நிறைந்தவை.

இரும்புச்சத்து: இரும்புச்சத்து என்பது ஒரு கனிமமாகும். இது சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் மூலம் ஆக்ஸிஜனை முடியின் வேர்க்கால்களுக்கு (Hair Follicles) கொண்டு செல்ல உதவுகிறது. உடலில் இந்த சத்து குறைவாக இருக்கும்போது, அது முடி உதிர்வு மற்றும் மெலிவுக்கு வழிவகுக்கும், குறிப்பாக இது பெண்களிடம் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. சிவப்பு இறைச்சி, கோழி இறைச்சி, கீரை வகைகள் குறிப்பாக பசலைக்கீரை, பருப்பு மற்றும் பீன்ஸ் போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது அவசியம்.

வைட்டமின்கள்: முடி ஆரோக்கியத்திற்கு பல்வேறு வைட்டமின்கள் அவசியம். ஹார்வர்ட் ஹெல்த் தகவல்படி, முடி வேர்க்கால்களாக வளரும் செல்களை உருவாக்க வைட்டமின் D அத்தியாவசியமானது. உடலில் குறைந்த அளவு வைட்டமின் D இருப்பது முடி உதிர்வு மற்றும் மெலிவுடன் தொடர்புடையது.

வைட்டமின் பி காம்ப்ளக்ஸ் குழுவில் உள்ள பயோட்டின் (Biotin), வைட்டமின் B12 மற்றும் ஃபோலேட் போன்றவை முடி ஆரோக்கியத்திற்குத் தேவையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களாகும். பயோட்டின் (B6), கெரட்டின் உற்பத்திக்கு உதவுகிறது. வைட்டமின் B12, சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் உருவாக்குவதற்கு உதவுகிறது. ஃபோலேட் முடி வேர்க்கால் செல்கள் உட்பட செல் பிரிவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கு அவசியமாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

வைட்டமின் A, C, மற்றும் E: இந்த வைட்டமின்கள், முடியின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதிலும், அதை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும், சேதத்திலிருந்து பாதுகாப்பதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன என Biomedical Journal of Scientific & Technical Research தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

  • வைட்டமின் A: உச்சந்தலையில் சீபம் (Sebum) உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது.
  • வைட்டமின் C: கொலாஜன் உருவாக்கத்திற்கு இன்றியமையாதது.
  • வைட்டமின் E: உச்சந்தலையில் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது.

ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள்: முடி வளர்ச்சிக்கு ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. இவற்றின் அழற்சி எதிர்ப்பு (Anti-inflammatory) பண்புகள் மூலம் இந்த கொழுப்புகள் உச்சந்தலையை ஆரோக்கியமாக வைத்து, அதன் ஈரப்பதப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கின்றன. மேலும், முடி முன்கூட்டியே உதிர்வு நிலைக்குச் செல்வதையும் தடுக்கின்றன.

தேசிய மருத்துவ நூலகத்தில் (NCBI) வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, ஒமேகா-3 மற்றும் ஒமேகா-6 சப்ளிமெண்டுகளை 6 மாதங்களுக்கு உட்கொண்ட பெண்களில் 89.9% பேர் முடி உதிர்வு குறைவதாகவும், முடியின் அடர்த்தி அதிகரிப்பதாகவும் தெரிவித்தனர். எனவே, இந்த முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்களை அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது முடி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

