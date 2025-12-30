ETV Bharat / lifestyle

ரெசொலுசன் எடுத்துட்டீங்களா? கடைசி வரை ஃபாலோ பண்ண நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுதான்!

நாம் தோல்வியடைவதற்கு முக்கிய காரணம் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஒரே நாளில் மாற்றுவது தான்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 1ம் தேதி பிறக்கும்போது, நம்மிடம் ஒரு புதிய உற்சாகம் பிறக்கிறது. ஜிம் மெம்பர்ஷிப் எடுப்பது, டயட் தொடங்குவது, சேமிப்பை அதிகரிப்பது என பல கனவுகளுடன் ஜனவரி மாதத்தை தொடங்குகிறோம். ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக பிப்ரவரி மாதம் முடிவதற்குள்ளேயே 80% மக்கள் தங்கள் இலக்குகளை கைவிடுகிறார்கள் என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

ஏன் இந்த தோல்வி? நாம் எடுக்கும் முடிவுகளில் தெளிவு இல்லையா அல்லது நம்மிடம் மன உறுதி இல்லையா? உண்மையில், தவறு நம்மிடம் இல்லை, நாம் இலக்குகளை நிர்ணயிக்கும் முறையில் தான் இருக்கிறது என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இப்படியிருக்க, இந்த ஆண்டு உங்கள் ரெசொலுசன்களை வெற்றிகரமாக மாற்ற சில டிப்ஸ்கள் இதோ. இவற்றை தெரிந்து கொண்டு 2026 முடிவதற்கு உங்கள் இலக்கை அடையுங்கள்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஏன் பெரும்பாலான உறுதிமொழிகள் தோல்வியடைகின்றன? நாம் தோல்வியடைவதற்கு முக்கிய காரணம் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஒரே நாளில் மாற்றுவது தான். நம் மூளை திடீர் மாற்றங்களை எதிர்க்கும் தன்மை கொண்டது. எவ்வித திட்டமிடலும் இன்றி, உணர்ச்சிவசப்பட்டு எடுக்கப்படும் முடிவுகள் நீண்ட காலம் நிலைப்பதில்லை. இதை சரிசெய்ய, நாம் இலக்குகளை அணுகும் முறையை மாற்ற வேண்டும்.

நோக்கம் ஆழமாக இருக்க வேண்டும். வெறும் இலக்கை மட்டும் நிர்ணயிக்காதீர்கள். அந்த இலக்கு ஏன் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் என்பதை யோசியுங்கள். உதாரணமாக, "நான் 5 கிலோ எடையைக் குறைக்க வேண்டும்" என்பது ஒரு சாதாரண இலக்கு.

ஆனால், "நான் என் குழந்தைகளுடன் சுறுசுறுப்பாக விளையாட வேண்டும், அதற்காக நான் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும்" என்பது ஒரு வலுவான நோக்கம். ஒரு வலுவான 'ஏன்' (Why) உங்களிடம் இருக்கும்போது, கடினமான காலங்களிலும் நீங்கள் பின்வாங்க மாட்டீர்கள்.

'SMART' இலக்குகளை உருவாக்குங்கள்: வெற்றியாளர்கள் தங்கள் இலக்குகளை தெளிவாக வைத்திருப்பார்கள். உங்கள் இலக்குகள் 'SMART' ஆக இருக்க வேண்டும்:

  • Specific (குறிப்பிட்ட): பொதுவானதாக இல்லாமல் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும்.
  • Measurable (அளவிடக்கூடிய): உங்கள் முன்னேற்றத்தைக் கணக்கிட முடிய வேண்டும்.
  • Achievable (அடையக்கூடிய): உங்கள் சூழ்நிலைக்கு சாத்தியமானதாக இருக்க வேண்டும்.
  • Relevant (தொடர்புடைய): உங்கள் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதாக இருக்க வேண்டும்.
  • Time-bound (காலக்கெடு): ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முடிக்கத் திட்டமிட வேண்டும்.
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சிறிய மாற்றங்களே பெரிய வெற்றியை தரும்: மலையை உடைக்க நினைப்பவன், முதலில் சிறு கற்களைத்தான் அகற்ற வேண்டும். பெரிய இலக்குகளை சிறிய பணிகளாகப் பிரியுங்கள். "தினமும் ஒரு மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்வேன்" என்பதற்குப் பதிலாக, "தினமும் 10 நிமிடங்கள் நடப்பேன்" என்று தொடங்குங்கள். இது உங்கள் மூளைக்கு ஒரு சுமையாகத் தெரியாது. இந்தப் பழக்கம் நிலைபெற்ற பிறகு, நேரத்தை மெதுவாக அதிகரிக்கலாம்.

சூழலை மாற்றியமைத்தல் : உங்கள் சூழல் உங்கள் பழக்கங்களை தீர்மானிக்கிறது. ஆரோக்கியமாக சாப்பிட விரும்பினால், உங்கள் சமையலறையில் சத்தான உணவுகளை முன்னால் வையுங்கள். காலையில் ஜாக்கிங் செல்ல விரும்பினால், முந்தைய இரவே உங்கள் காலணிகளையும் ஆடைகளையும் தயாராக எடுத்து வையுங்கள். உங்கள் இலக்கை அடையத் தூண்டும் வகையில் உங்கள் சுற்றுப்புறத்தை மாற்றுவது பாதியளவு வெற்றியைத் தந்துவிடும்.

பின்னடைவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்: நம்மில் பலர் ஒரு நாள் ஒரு தவறு செய்துவிட்டால், "அவ்வளவுதான் இந்த ஆண்டு உறுதிமொழி முடிந்தது" என்று முழுமையாகக் கைவிட்டுவிடுவோம். இது தவறான அணுகுமுறை. ஒரு நாள் உடற்பயிற்சி செய்யவில்லை என்றால் பரவாயில்லை, அடுத்த நிமிடம் அல்லது அடுத்த நாளிலிருந்து மீண்டும் தொடங்குங்கள்.

உங்களை நீங்களே கொண்டாடுங்கள்: ஒவ்வொரு வாரமும் உங்கள் இலக்கில் நீங்கள் காட்டும் முன்னேற்றத்தை குறித்து கொள்ளுங்கள். ஒரு வாரம் முழுவதும் திட்டமிட்டபடி செயல்பட்டிருந்தால், உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு சிறிய விஷயத்தை செய்து உங்களை நீங்களே பாராட்டுங்கள். இந்த நேர்மறைத் தூண்டுதல் உங்களை அடுத்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

