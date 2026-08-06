போனை திருப்பி வாங்கினால் அழுகையா? குழந்தைகளை சமாளிக்க 4 சிம்பிள் டிப்ஸ்!
பிரகாசமான வண்ணங்கள், வேகமாக மாறும் காட்சிகள், எதிர்பாராத ஆச்சரியங்கள் என அனைத்தும் குழந்தைகளின் கவனத்தை வேறு பக்கம் செல்ல விடாமல் கட்டிப்போடுகின்றன.
Published : August 6, 2026 at 2:59 PM IST
மாலை நேரங்களில் பலரது வீடுகளிலும் ஒரு காட்சி சாதாரணமாக நடப்பதை பார்த்திருப்போம். ஒரு கையில் மொபைல் போனோ அல்லது டேப்லெட்டோ வைத்துக்கொண்டு, அதில் மூழ்கியிருக்கும் குழந்தையிடம் சென்று, "போதும் செல்லம், போனை வச்சிட்டு சாப்பிட வா" அல்லது "ஹோம்வொர்க் பண்ண நேரம் ஆயிடுச்சு, போனை வை" என்று தாய் சொல்லும் வரை நிலைமை அமைதியாகத்தான் இருக்கும். ஆனால், அந்த போனை வாங்கும் நொடியில் வீட்டில் ஒரு பெரிய புயலே கிளம்பிவிடும். குழந்தைகள் அழுது அடம்பிடிப்பது, கோபப்படுவது, கத்துவது என அந்த இடமே போர்க்களமாக மாறிவிடும்.
இன்றைக்கு குழந்தைகள் இருக்கும் பல குடும்பங்களில் இந்த சிக்கல் ஒரு அன்றாட வழக்கமாகவே மாறிவிட்டது. "ஏன் இந்த குழந்தைகள் போனை வை என்றால் இவ்வளவு கோபப்படுகிறார்கள்?", "நமது பேச்சை கேட்கவே மாட்டேங்கிறார்களே" என்று பல பெற்றோர்கள் ஆதங்கப்படுவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. ஆனால், இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை ஒன்று இருக்கிறது.
இது வெறும் குழந்தைகளின் பிடிவாதம் மட்டுமல்ல. இதற்கு பின்னால் பெரிய தொழில்நுட்ப உத்திகளும், உளவியல் காரணங்களும் மறைந்திருக்கின்றன. இந்நிலையில், குழந்தைகள் ஏன் திரையை விட்டு விலக திணறுகிறார்கள் என்பதற்கான காரணங்களையும், இதை அன்பாகவும் தந்திரமாகவும் எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
குழந்தைகள் திரையை விட்டு விலக அடம்பிடிப்பது ஏன்?
குழந்தைகள் போனையோ அல்லது டிவியையோ விட்டு வர மறுப்பதற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய திட்டமிடல் இருக்கிறது. இன்றைக்கு உருவாக்கப்படும் டிஜிட்டல் விளையாட்டுகளும், வீடியோக்களும் குழந்தைகள் மனதை கவரும் வகையில்தான் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.
கவர்ச்சிகரமான வடிவமைப்பு: பிரகாசமான வண்ணங்கள், வேகமாக மாறும் காட்சிகள், எதிர்பாராத ஆச்சரியங்கள் என அனைத்தும் குழந்தைகளின் கவனத்தை வேறு பக்கம் செல்ல விடாமல் கட்டிப்போடுகின்றன.
குழந்தைகளின் உணர்வுகளைப் பயன்படுத்துதல்: குழந்தைகளுக்கு பிடித்த கார்ட்டூன் கதாபாத்திரங்கள் மூலம் "அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல இதை கிளிக் செய்" என்று சொல்வது, குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் ஒரு விளையாட்டை விளையாடி முடிக்க வேண்டும் என்று தூண்டுவது போன்ற உத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால், குழந்தைகள் சுயமாக யோசித்து முடிவெடுக்கும் திறனை இழந்து, அந்த செயலியில் மூழ்கிவிடுகிறார்கள்.
பெரியவர்களுக்கே கடினம் என்னும் போது குழந்தைகள் என்ன செய்வார்கள்?
உண்மையை சொன்னால், போனை வைப்பது என்பது குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல, பெரியவர்களான நமக்கே பல நேரங்களில் கடினமாக இருக்கிறது. நாம் குழந்தைகளுடன் பேசி கொண்டிருக்கும் போது கூட, நடுவில் போன் அடித்தால் அல்லது மெசேஜ் வந்தவுடன் அதை நோக்கி நமது கவனம் சென்றுவிடுகிறது. இதையே 'தொழில்நுட்ப இடைவெறி' (Technoference) என்கிறோம். பெரியவர்களாலேயே கட்டுப்படுத்த முடியாத போது, சிறிய குழந்தைகளுக்கு தங்கள் கவனத்தை கட்டுப்படுத்தும் திறன் இன்னும் குறைவாகவே இருக்கும்.
எனவே, இது குழந்தைகள் செய்யும் தவறு மட்டுமே அல்ல. ஆனால், அதற்காக நாம் இதை அப்படியே விட்டுவிட முடியாது. இந்த சிக்கலை சமாளிக்கவும், குழந்தைகளை சரியான பாதையில் கொண்டு செல்லவும் 4 எளிய வழிகள் இதோ:
மெதுவான மற்றும் அமைதியான காட்சிகளை தேர்வு செய்யுங்கள்
குழந்தைகளுக்கு எப்போதுமே அதிவேகமாக மாறும், கத்தும், சத்தமிடும் காட்சிகளை காட்டக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக, மெதுவாக செல்லும், கல்வி சார்ந்த, சிந்தனையை தூண்டும் வீடியோக்களையும் செயலிகளையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். குழந்தை எந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்கிறது என்பதை பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டும்.
குழந்தைகளோடு சேர்ந்து நீங்களும் பாருங்கள்
குழந்தையிடம் போனை கொடுத்துவிட்டு நாம் நம் வேலையை பார்ப்பதை விட, அவர்களோடு அமர்ந்து நாமும் அதை பார்க்கலாம். "இந்த கார்ட்டூன்ல அடுத்து என்ன நடக்கும்?", "இந்த கேம்ல நீ எப்படி ஜெயிச்ச?" என்று அவர்களிடம் உரையாடலாம். இப்படி செய்யும் போது, குழந்தை என்ன பார்க்கிறது என்பதை நாம் அறிவதுடன், குழந்தையுடனான பிணைப்பும் அதிகமாகிறது.
அழுகையை நிறுத்த போனை ஆயுதமாக பயன்படுத்தாதீர்கள்
குழந்தைகள் அழுது அடம்பிடிக்கும் போதோ, அல்லது நாம் ஹோட்டல், மருத்துவமனை போன்ற இடங்களுக்கு செல்லும் போதோ, அவர்களை அமைதிபடுத்துவதற்காக போனை கொடுப்பதை முடிந்தவரை தவிர்க்க வேண்டும். சலிப்பு, கோபம், ஏமாற்றம் போன்ற உணர்வுகளை குழந்தைகள் அனுபவித்து, அதை சமாளிக்க பழகினால் மட்டுமே வாழ்க்கையில் அவர்களால் சுயக்கட்டுப்பாட்டை கற்றுக்கொள்ள முடியும்.
நிலையான ஒரு பழக்க வழக்கத்தை உருவாக்குங்கள்
திடீரென்று போய் போனை பிடுங்குவதற்கு பதிலாக, முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள்.
- நேரத்தை முடிவு செய்யுங்கள்: "இரவு உணவுக்கு பிறகு அரை மணி நேரம் மட்டும் தான்" என்று தெளிவான விதியை உருவாக்குங்கள்.
- முன்னறிவிப்பு கொடுங்கள்: "இன்னும் 5 நிமிஷத்துல போனை வச்சிட்டு நாம் பூங்காவுக்குப் போகப் போறோம்" என்று முன்கூட்டியே நினைவூட்டுங்கள்.
- அடுத்த வேலையை ஜாலியாக மாற்றுங்கள்: போனை வைத்தவுடன் அடுத்ததாக அவர்கள் செய்யப்போகும் வேலையை ஒரு விளையாட்டாக மாற்றலாம்.
- குழந்தைகளுக்கே அதிகாரத்தைக் கொடுங்கள்: நேரமானதும் போனை அவர்களையே அணைத்து வைக்கும் பொறுப்பை கொடுங்கள். இது அவர்களுக்கு ஒரு நிறைவான உணர்வை தரும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212868926000024?casa_token=17PI0GXzlbwAAAAA:Ud1DM5S5RI8dQhstPudMkrJAqHP4GHhltScvwibenehldKlhY84vbjzjLHjLnq13V1WSFU-dAP8
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