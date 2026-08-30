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ஃப்ரிட்ஜை இப்படி பயன்படுத்தினால் 'கரண்ட் பில்' குறையும் - மெக்கானிக் சொல்லும் சூப்பர் ஐடியா!

ஃப்ரிட்ஜை எப்போதும் சுவரோடு ஒட்டி வைக்கக் கூடாது. சுவற்றுக்கும் ஃப்ரிட்ஜின் பின்புறத்திற்கும் இடையே குறைந்தது ஒன்றரை முதல் இரண்டு அடி தூரம் இடைவெளி இருக்க வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 30, 2026 at 5:02 PM IST

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நமது வீடுகளில் சமையலறைக்கு சென்றதும் மிக இயல்பாக நாம் தொடுவது ஃப்ரிட்ஜ் கதவைத்தான். வாங்கிவரும் காய்கறிகள், பால், பழங்கள், மீதமான உணவுகள் என எல்லாவற்றையும் பாதுகாப்பாக வைக்க ஃப்ரிட்ஜ் நமக்கு உதவினாலும், அதனை நாம் கையாளும் விதம் சரியாக இருக்கிறதா என்றால் பலரிடமும் தெளிவான பதில் இருக்காது.

ஃப்ரிட்ஜை வாங்கி வைத்ததுடன் சரி, அதற்கு பிறகு அதனை முறையாக சர்வீஸ் செய்யாமல் விடுவது, பின்பகுதியில் படிந்திருக்கும் தூசியை கவனிக்காமல் இருப்பது, கொள்ளளவிற்கு அதிகமாக பொருட்களை நிரப்பி வைப்பது என பல சிறு தவறுகளை நாம் தொடர்ந்து செய்து வருகிறோம்.

இப்படி சரியான பராமரிப்பு இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜை பயன்படுத்துவது மாதாந்திர மின்சார கட்டணத்தை உயர்த்தும் என்பது பலருக்கும் தெரியும். ஆனால், அது உயிருக்கே ஆபத்தான முறையில் ஃப்ரிட்ஜ் வெடித்து சிதறுவதற்கும் காரணமாகிவிடும் என்பது உண்மை.

ஃப்ரிட்ஜை ஆபத்தின்றி பாதுகாப்பாக பராமரிப்பது எப்படி, மின்சார நுகர்வைக் குறைப்பது எப்படி என்பது குறித்து திருநெல்வேலியை சேர்ந்த ஃப்ரிட்ஜ் மெக்கானிக் நாகராஜ் கொடுக்கும் டிப்ஸ்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஃப்ரிட்ஜ் திடீரென வெடிப்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள்

ஃப்ரிட்ஜை சரியான கால இடைவெளியில் சர்வீஸ் செய்யாமல் விட்டுவிட்டால், அதன் பின்புறம் உள்ள கண்டென்சர் (Compressor & Condenser) இயக்கம் சீர்குலையும். குறிப்பாக, ஃப்ரிட்ஜின் உட்பகுதியில் அளவுக்கு அதிகமான பொருட்களை நிரப்பி வைக்கும் போது, கண்டென்சர் பகுதியில் அதிகப்படியான வெப்பம் உருவாகிறது.

மேலும், ஃப்ரிட்ஜின் பின்புறம் இருக்கும் கண்டென்சர் காயிலில் (Condenser Coil) அதிகளவில் தூசி படிந்திருந்தால், அங்கு உருவாகும் அதிக வெப்பம் வெளியேற முடியாமல் உள்ளேயே தேங்கிவிடும். இந்த அதிகப்படியான வெப்பமும் அழுத்தமும் தான் ஃப்ரிட்ஜ் திடீரென வெடித்து விபத்து ஏற்படுவதற்கு முதன்மையான காரணமாக அமைகின்றன.

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கரண்ட் பில்லை குறைக்கும் வழி

  • சுவரில் இருந்து இடைவெளி அவசியம்: ஃப்ரிட்ஜை எப்போதும் சுவரோடு ஒட்டி வைக்கக் கூடாது. சுவற்றுக்கும் ஃப்ரிட்ஜின் பின்புறத்திற்கும் இடையே குறைந்தது ஒன்றரை முதல் இரண்டு அடி தூரம் இடைவெளி இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் பின்புறம் உருவாகும் வெப்பம் சிரமமின்றி வெளியேற முடியும்.
  • அளவோடு பொருட்களை வையுங்கள்: ஃப்ரிட்ஜிற்கு ஏற்ற எடையில் மட்டுமே பொருட்களை வைக்க வேண்டும். கொள்ளளவிற்கு அதிகமாகப் பொருட்களை நிரப்பும்போது, குளுமையைப் பராமரிக்க கம்பிரஸர் (Compressor) தொடர்ந்து இயங்கிக்கொண்டே இருக்கும். இதனால் மின்சாரக் கட்டணம் பெருமளவில் அதிகரிக்கும்.
  • தெர்மோஸ்டாட் பராமரிப்பு: ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கப்படும் பொருட்களின் அளவிற்கு ஏற்பவும், சீதோஷ்ண நிலைக்கு ஏற்பவும் தெர்மோஸ்டாட் (Thermostat) அளவைச் சரியாக வைப்பது மிகவும் அவசியம்.
  • சுத்தம் மற்றும் சர்வீஸ்: ஃப்ரிட்ஜின் பின்புறம் நீர் சேகரிக்கும் தட்டில் தண்ணீர் தேங்கினால் அதனை உடனுக்குடன் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். ஃப்ரிட்ஜின் உட்பகுதியையும், பின்புறக் காயில்களையும் சுத்தமாக வைத்திருந்தாலே கம்பிரஸருக்கான பணிச்சுமை குறைந்து, மின்சார நுகர்வும் கட்டுப்படும்.

ஃப்ரிட்ஜை முறையாகச் சர்வீஸ் செய்து, சரியான இடைவெளியில் பராமரித்து வந்தாலே மின்சாரக் கட்டணம் கணிசமாகக் குறைவதோடு, பெரிய விபத்துகளையும் எளிதாகத் தவிர்க்கலாம்.

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