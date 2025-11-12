ETV Bharat / lifestyle

பனியால் உதடு வெடிப்பு, சரும வறட்சி ஏற்படுகிறதா? இந்த வீட்டு வைத்தியங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க!

இரவு தூங்க செல்வதற்கு முன், இரண்டு சொட்டு நெய்யை உதடுகளின் மீது தடவுவது உதடுகளில் வெடிப்பு ஏற்படுவதை தடுத்து, அவற்றை மென்மையாகவும், பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : November 12, 2025 at 3:21 PM IST

தமிழகத்தில் உஷ்ணம் குறைந்து குளிர்ச்சி தரும் பனிக்காலம் வருவது ஒரு சுகமான அனுபவம் தான். ஆனால், இந்த காலத்தில் குளிர்ந்த காற்று தோலில் உள்ள இயற்கையான ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிவிடுகிறது. இதன் விளைவாக, அழையா விருந்தாளியாக உதடு வெடிப்பு, தோல் வறட்சி, மற்றும் முகத்தில் ஏற்படும் சிறுசிறு வெடிப்புகள் போன்ற பிரச்சனைகள் நம்மை அவதியடைய செய்யும்.

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் நம் பாரம்பரிய வீட்டு வைத்தியங்கள், இந்த சவால்களை சமாளிக்க மிகவும் மென்மையான மற்றும் நிரந்தரமான தீர்வுகளை அளிக்கின்றன. அந்த வகையில், பனிப்பொழிவால் ஏற்படும் உதடு வெடிப்பு மற்றும் சரும வறட்சியை தடுக்க மற்றும் நிவாரணம் தரும் வீட்டு வைத்தியங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

பனிக்காலம் தொடங்கியதும் பலரும் சந்திக்கும் முதல் பிரச்சனை உதடு வெடிப்பு தான். இது சில நேரங்களில் வலியை கூட ஏற்படுத்தும். இதற்காக, லிப் பாம் போன்றவற்றை பலரும் பயன்படுத்துகின்றனர். வீட்டில் உள்ள சில இயற்கை பொருட்கள் உதடு வெடிப்பிற்கு தீர்வாகும். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நெய்: இரவு தூங்கச் செல்வதற்கு முன், இரண்டு சொட்டு நெய்யை உதடுகளின் மீது மென்மையாக தடவவும். நெய்யில் உள்ள கொழுப்புச் சத்துகள் ஆழமாகச் சென்று உதடுகளை ஈரப்பதமாக்குகின்றன. இது உதடுகளில் வெடிப்பு ஏற்படுவதைத் தடுத்து, அவற்றை மென்மையாகவும், பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

தேன் மற்றும் சர்க்கரை ஸ்க்ரப்: ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரையுடன் ஒரு டீஸ்பூன் தேன் கலந்து மென்மையான ஸ்க்ரப் போல தயாரிக்கவும். இதனை உதடுகளின் மீது மெதுவாக 30 வினாடிகள் தேய்த்து, பின்னர் வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவவும். சர்க்கரை இறந்த செல்களை நீக்க உதவுகிறது, தேன் ஒரு சிறந்த இயற்கை ஈரப்பதமூட்டியாகும். இது வெடிப்புகளை நீக்கி, புதிய ஆரோக்கியமான சருமத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

பாலாடை: காய்ச்சிய பாலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பாலாடையை தினமும் இரண்டு முறை உதடுகளில் தடவவும். பாலாடையில் உள்ள கொழுப்பு மற்றும் லாக்டிக் அமிலம் வறண்ட சருமத்தை உடனடியாகத் தணித்து, விரைவாக ஈரப்பதத்தை மீட்க உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

முகத்தில் ஏற்படும் வறட்சியை தடுக்க? பனிக்காலத்தில் முகம் வறண்டு போவது, இறுக்கம் அடைவது, சில சமயம் தோல் உரிவது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வீட்டிலேயே தீர்வு காணலாம்:

கற்றாழை ஜெல்: சுத்தமான கற்றாழை ஜெல்லை எடுத்து முகம் முழுவதும் மென்மையாகப் பூசி, 20 நிமிடம் கழித்து குளிர்ந்த நீரில் கழுவலாம். கற்றாழையில் உள்ள ஆண்டி-இன்ஃப்ளமேட்டரி (Anti-inflammatory) மற்றும் குளிர்ச்சியூட்டும் பண்புகள், வறட்சியால் ஏற்படும் சிவத்தல் மற்றும் அரிப்பைக் குறைக்க உதவுகின்றன. இது சருமத்தின் ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்க சிறந்த இயற்கை வழி.

தேங்காய் எண்ணெய் மசாஜ்: தினமும் இரவில் முகத்தை சுத்தம் செய்த பிறகு, சில துளிகள் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்து முகத்தில் மசாஜ் செய்து இரவு முழுவதும் அப்படியே விடலாம். தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு சிறந்த இயற்கை ஈரப்பதமூட்டி. இது சருமத்தின் ஆழமான அடுக்குகளுக்குள் ஊடுருவிச் சென்று, வறட்சியைப் போக்கி, முகத்தை மிருதுவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

கடலை மாவு மற்றும் தயிர் பேக்: இரண்டு டேபிள்ஸ்பூன் கடலை மாவுடன், ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் தயிர் மற்றும் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் சேர்த்து பேக் போட்டு, காய்ந்த பிறகு கழுவலாம். கடலை மாவு இயற்கையான முறையில் சுத்தப்படுத்தும் அதே வேளையில், தயிர் சருமத்திற்குத் தேவையான கொழுப்பையும் ஈரப்பதத்தையும் அளிக்கிறது. இதனால், சோப்புகளைப் பயன்படுத்தாமல், சருமத்தின் இயற்கை எண்ணெய்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

பனிக்காலத்திற்கான பொதுவான பராமரிப்பு குறிப்புகள்:

வீட்டு வைத்தியங்களுடன் சேர்த்து, இந்த பொதுவான பழக்கங்களையும் பின்பற்றுவது பனிக்காலப் பிரச்சனைகளை அடியோடு விரட்ட உதவும்:

  • அதிக தண்ணீர் குடிப்பது: வெளிப்பராமரிப்பைப் போலவே, உடலை நீர்ச்சத்துடன் வைத்திருக்க அதிக அளவில் தண்ணீர் குடிப்பது மிக முக்கியம்.
  • மிதமான வெந்நீர் குளியல்: அதிக சூடான நீரில் குளிப்பதைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் அது சருமத்தின் ஈரப்பதத்தை நீக்கிவிடும். வெதுவெதுப்பான நீரை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
  • மிருதுவான துணியைப் பயன்படுத்துதல்: குளித்த பின் சருமத்தை கடுமையாக தேய்க்காமல், மிருதுவாகத் துடைத்து உடனடியாக மாய்சுரைசரை பயன்படுத்த வேண்டும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

WINTER SKIN CARE
பனிக்காலம் உதடு வெடிப்பு
HOME REMEDIES FOR CHAPPED LIPS
TIPS TO PREVENT DRY WINTER SKIN

