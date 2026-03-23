உங்க சன்ஸ்கிரீனில் 'இது' இருக்கானு செக் பண்ணுங்க - முகம் கருத்து போவதை ஈஸியா தடுக்கலாம்!
தோல் கருமையாவதை தவிர்க்க வேண்டுமானால், நீங்கள் வாங்கும் சன்ஸ்கிரீனில் 'PA+++' அல்லது 'PA++++' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இதுதான் UVA கதிர்களை தடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டது.
Published : March 23, 2026 at 2:51 PM IST
வெயில் காலம் வந்தாச்சு! அதன் கூடவே அழையா விருந்தாளியாக பல பிரச்சனைகளும் சேர்ந்து வரும். அதில் மிக முக்கியமானது சன் டான் (Sun Tan). சுட்டரிக்கும் வெயிலில், கை, முகத்தை எல்லாம் துணியால் மூடிக்கொண்டு தான் பலர் வெளியே செல்கிறார்கள்.
ஆனாலும், கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் நின்றாலே முகம் சிவந்து, கை மற்றும் கால்களில் செருப்பு அணிந்த தடம் அப்படியே கருப்பாக தெரிவதை பார்க்கலாம். "அட கொஞ்ச நேரத்திற்கே கை, கால்கள் கருத்து போகிறதே?" என்ற கேள்வி நம்மில் பலருக்கும் உண்டு.
அலுவலகம் செல்பவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் என அனைவரும் சந்திக்கும் ஒரு பொதுவான கவலை இது. முகம் ஒரு நிறமாகவும், உடல் ஒரு நிறமாகவும் இருப்பதை தடுக்க பல க்ரீம்களை பயன்படுத்தினாலும் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைப்பதில்லை. உண்மையில், இந்தியர்களாகிய நமக்கு ஏன் மற்றவர்களை விட வேகமாக தோல் கருமையாகிறது என்பதற்கு பின்னால் ஒரு சுவாரசியமான அறிவியல் காரணம் இருக்கிறது. இது குறித்து தோல் நிபுணர் குர்வீன் வாராய்ச் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் விளக்கமளித்துள்ளார். அவை என்ன என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தோல் நிபுணர் குர்வீன் வாராய்ச், "இந்தியர்களின் சருமம் 'ஃபிட்ஸ்பாட்ரிக் ஸ்கின் டைப் III–V' (Fitzpatrick skin types III–V) என்ற வகையை சார்ந்தது. அதாவது, நமது தோலில் இயல்பாகவே 'மெலனின்' என்ற நிறமி அதிக அளவில் உள்ளது. குறிப்பாக, கருப்பு மற்றும் பழுப்பு நிறத்தை தரும் 'யூமெலனின்' நம்மிடம் அதிகம்.
இந்த வகை சருமம் நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே சொல்லலாம். ஏனெனில், இது சூரியனிடமிருந்து வரும் ஆபத்தான கதிர்களிடமிருந்து நமக்கு இயற்கையான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. ஆனால், அதே சமயம் இந்த அதிகப்படியான மெலனின் காரணமாகவே, நாம் வெயிலில் சென்ற அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே நமது சருமம் மிக வேகமாக தன் நிறத்தை மாற்றிக் கொள்கிறது" என பதிவிட்டுள்ளார்.
தோல் கருமையாவதன் பின்னணியில் உள்ள அறிவியல்
சூரிய கதிர்கள் நம் உடலில் படும்போது, அது நமது டிஎன்ஏ-வை (DNA) பாதிக்காமல் இருக்க சருமம் ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கையை எடுக்கிறது. அப்போது தோலில் உள்ள செல்கள் மெலனினை அதிகமாக உற்பத்தி செய்து, ஒரு கவசம் போல சருமத்தை மூடிக்கொள்கின்றன. இதனால்தான் தோல் கருமையாக தெரிகிறது.
சூரியனிடமிருந்து வரும், UVB கதிர்கள் தோலில் எரிச்சலையும், தீயையும் உண்டாக்கக்கூடியவை, UVA கதிர்கள் தோல் கருமையாவதற்கும் (Tanning), தோல் சுருக்கம் மற்றும் முதுமை தோற்றம் வருவதற்கும் முக்கிய காரணம். இந்த UVA கதிர்கள் மேகமூட்டமாக இருக்கும் போதும், ஏன் நாம் வீட்டிற்குள் இருக்கும் போது கூட ஜன்னல் வழியாக ஊடுருவி வரக்கூடியவை.
இந்தியர்களுக்கு ஏன் பாதிப்பு அதிகம்?
இந்தியாவில் சூரிய ஒளி மிகவும் பிரகாசமாகவும், புற ஊதாக் கதிர்களின் தாக்கம் அதிகமாகவும் உள்ளது. அத்துடன் இங்குள்ள வெப்பம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசு போன்றவை இந்த தோல் கருமையாகும் வேதிவினையை இன்னும் வேகப்படுத்துகின்றன. இந்தியர்களின் சருமம் இயற்கையிலேயே பாதுகாப்பு உணர்வு மிக்கது என்பதால், சூரிய ஒளி பட்டவுடன் அது உடனடியாக செயல்பட்டு தோலை கருத்துப்போக செய்கிறது.
சரியான முறையில் பாதுகாப்பது எப்படி?
நம்மில் பலர் 'சன்ஸ்கிரீன்' (Sunscreen) பயன்படுத்தினால் போதும் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால், அதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் உள்ளன என்கிறார் தோல் நிபுணர்,
- SPF மட்டும் போதாது: சன்ஸ்கிரீனில் உள்ள SPF என்பது UVB கதிர்களிடமிருந்து மட்டுமே பாதுகாக்கும். இது தோல் எரிச்சலை தடுக்குமே தவிர, தோல் கருமையாவதை தடுக்காது.
- PA ரேட்டிங் (PA Rating): தோல் கருமையாவதை தவிர்க்க வேண்டுமானால், நீங்கள் வாங்கும் சன்ஸ்கிரீனில் 'PA+++' அல்லது 'PA++++' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இதுதான் UVA கதிர்களைத் தடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டது.
- மீண்டும் பயன்படுத்துதல்: ஒருமுறை தடவினால் அது நாள் முழுவதும் வேலை செய்யாது. வெயிலில் தொடர்ந்து இருப்பவர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை மீண்டும் தடவ வேண்டும்.
தடுப்பதற்கு சில டிப்ஸ்:
குர்வீன் வாராய்ச் கூறுவது போல, எந்த ஒரு சன்ஸ்கிரீனாலும் 100% கருமையாவதை தடுத்துவிட முடியாது. ஏனெனில் இது உடலின் இயற்கையான பாதுகாப்பு முறை. இருப்பினும் பாதிப்பைக் குறைக்க பின்வருவனவற்றை செய்யலாம் என சிலவற்றை குறிப்பிடுகிறார்.
- முடிந்தவரை சூரிய ஒளி அதிகமாக இருக்கும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வெளியே செல்வதை தவிர்க்கலாம்.
- குடை, அகலமான தொப்பிகள் மற்றும் கண்ணாடி (Sunglasses) போன்றவற்றை உபயோகிக்கலாம்.
- உடலை முழுமையாக மறைக்கும் பருத்தி ஆடைகளை அணிவது நேரடி சூரிய ஒளியிலிருந்து சருமத்தை காக்கும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.