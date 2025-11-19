ETV Bharat / lifestyle

இணையத்தை கலக்கும் 'இஃப்பா சிக்கன்' - நீங்களும் செய்து பாருங்க சுலபம் தான்!

சமூக வலைதளத்தில் டிரெண்டிங்கில் இருக்கும் துபாய் ஃபேமஸ் இஃப்பா சிக்கனை வீட்டில் சுலபமாக செய்வது எப்படி என பார்க்கலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 19, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
யூடியூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமை திறந்தால் போது, பத்து ரீல்ஸ்களில் ஐந்து ரீல்ஸ்களாவது இந்த இஃப்பா சிக்கன் (Iffa Chicken) பற்றிய வீடியோக்களாக தான் இருக்கின்றன. துபாயில் பேமஸான இந்த இஃப்பா சிக்கனின் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும் என இணையத்தில் பிரபலமான நிலையில், பலரும் இதனை சமைத்து பார்த்து பதிவிட்டும் வருகின்றன. சிக்கன் மேல் சாஸ் நன்கு ஊறி அவர்கள் சாப்பிடுவதை பார்க்கும் போது, நமக்கும் ஒருமுறையாவது இதை செய்து பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் தூண்டுகிறது. உங்களுக்கும் அப்படித்தானா?

அப்படி என்றால் ரீல்ஸில் பார்த்ததை ஒருமுறை ரியலாக செய்து பார்க்கலாம் வாங்க. செய்வதற்கு மிகவும் சுலபமாகவும், ஆனால் சாப்பிடுவதற்கு உண்மையிலேயே அட்டகாசமான சுவையுடனும் இருக்கும் இந்த இஃப்பா சிக்கனை எப்படி பக்குவமாய் செய்வது என தெரிந்து கொள்ளலாம்.

சிக்கனை ஊறவைக்க தேவையான பொருட்கள்:

  • சிக்கன் - 2 லெக் பீஸ் அல்லது பிரஸ்ட் பீஸ்
  • இஞ்சி பூண்டு விழுது - 2 டீஸ்பூன்
  • கெட்டித்தயிர் - 1 டேபிள் ஸ்பூன்
  • மிளகாய் தூள் - 2 டீஸ்பூன்
  • மல்லி தூள் - 1 டீஸ்பூன்
  • கரம் மசாலா - 1 டீஸ்பூன்
  • மஞ்சள் தூள் - 1 சிட்டிகை
  • எலுமிச்சை சாறு - 1/2 டீஸ்பூன்
  • உப்பு - தேவையான அளவு

சாஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள்:

  • அவித்த வெள்ளை கரு - 2 முட்டை
  • பூண்டு பல் - 2
  • பால் - 1 டேபிள் ஸ்பூன்
  • ஃப்ரஸ் க்ரீம் - 1 டேபிள் ஸ்பூன்
  • சக்கரை, உப்பு - 1 சிட்டிகை
  • சீஸ் ஸ்லைஸ் - 2
  • எண்ணெய் - 1 டேபிள் ஸ்பூன்

இஃப்பா சிக்கன் செய்வது எப்படி?

  • சிக்கனை நன்றாக கழுவி, கத்தி பயன்படுத்தி சிக்கனின் இரு பக்கத்தில் கீறல் போடவும்.
  • இப்போது, சிக்கனில் உப்பு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, கெட்டித்தயிர், மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, மல்லி தூள், எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து நன்கு பினைந்து மூடி போட்டு வைத்து விடுங்கள்.
  • அரை மணி நேரத்திற்கு பின், அடுப்பில் ஒரு கடாயை அவைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடானது, சிக்கனை சேர்த்து மூடி போட்டு வேக வைக்கவும். (அடுப்பை மிதமான தீயில் வைக்க வேண்டும்)
  • 15 நிமிடங்களுக்கு பின்னர் ஒரு புறம் சிக்கன் வெந்ததும் திருப்பி போடு மீண்டும் 15 நிமிடத்திற்கு வேக வைக்கவும்.
  • இதற்கிடையில், சாஸ் செய்து கொள்ளலாம். அதற்கு மிக்ஸி ஜாரில் இரண்டு அவித்த முட்டையின் வெள்ளைக்கரு, பூண்டு, பால், ஃப்ரஸ் க்ரீம், சர்க்கரை, உப்பு, சீஸ், எண்ணெய் சேர்த்து நைசாக அரைத்தால் ரெடி.
  • இரண்டு பக்கமும் சிக்கன் நன்கு வெந்ததும், அரைத்து வைத்த சாஸை சிக்கன் மேல் தடவி மூடி போட்டு 5 நிமிடங்களுக்கு வேக வைத்து அடுப்பை அணைத்தால் வைரலான இஃப்பா சிக்கன் ரெடி.
  • நன்கு மசாலா மற்றும் சாஸ் ஊறியிருக்கும் சிக்கனை சாப்பிடுவதற்கே சுவை அள்ளும். அப்புறம் என்ன யோசனை? செய்வதற்கு இவ்வளவு சுலபமான சிக்கனை டக்குனு செய்து பாருங்க.

ETV Bharat Logo

