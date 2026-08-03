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ஜிம்முக்கு போக நேரமில்லையா? வீட்டிலேயே உடல் வலிமையை கூட்டும் 'உத்தித த்ரிகோணாசனம்' - இப்படி செய்ங்க!

இந்த ஆசணத்தை செய்யும் போது அடிவயிற்று பகுதியில் ஏற்படும் லேசான முறுக்கம் மற்றும் நீட்சியால், செரிமான உறுப்புகள் தூண்டப்பட்டு செரிமானம் மேம்பட உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 3, 2026 at 7:00 AM IST

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அலுவலகத்தில் மணி கணக்கில் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து வேலை செய்வது, காலையில் எழும்போது ஏற்படும் உடல் பிடிப்பு, அல்லது நடக்கும் போது சட்டென்று ஏற்படும் தசைப்பிடிப்பு என இவை அனைத்தும் இன்றைய நாளில் நம் பெரும்பாலானோரின் இயல்பான பிரச்சனைகளாக மாறிவிட்டன.

உடல் நெகிழ்வுத்தன்மை குறைவதும், உடலின் சமநிலை மாறுபடுவதும் தான் இதற்கெல்லாம் முக்கிய காரணம். உடலை ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்துக்கொள்ள பெரிய பெரிய உடற்பயிற்சி கூடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதில்லை, தினமும் நம் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய எளிமையான யோகாசனங்கள் மூலமாகவே உடலை சீரமைக்க முடியும்.

அப்படி உடலின் ஒட்டுமொத்த நெகிழ்வுத்தன்மை, வலிமை மற்றும் சமநிலையை ஒரே நேரத்தில் மேம்படுத்த உதவும் அற்புதமான ஒரு யோகாசனம் தான் உத்தித த்ரிகோணாசனம் (Utthita Trikonasana). இதை எப்படி செய்வது? ஏதற்காக செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

உத்தித த்ரிகோணாசனம் என்றால் என்ன?

சமஸ்கிருதத்தில் 'உத்தித' என்றால் நீட்டிக்கப்பட்ட (Extended), 'த்ரிகோண' என்றால் முக்கோணம் (Triangle), 'ஆசனம்' என்றால் நிலை என்று பொருள். இந்த ஆசனத்தை செய்யும்போது, நம் உடல் ஒரு விரிந்த முக்கோண வடிவத்தை பெறுகிறது.

ஒரு கையை தரையை நோக்கியும், மற்றொரு கையை மேல்நோக்கியும் நீட்டி, கால்களை அகட்டி வைத்து நிற்கக்கூடிய இந்த நிலை, உடலின் கட்டமைப்பு மற்றும் தோரணையை (Posture) சீரமைக்க மிகவும் உதவுகிறது. அதோடு, இதில் ஆழமான மூச்சுப்பயிற்சியும் இணைந்திருப்பதால், உடலுக்கு மட்டுமல்லாமல் மனதிற்கும் சிறந்த புத்துணர்ச்சியை அளிக்கிறது.

செய்யும் சரியான முறை?

பார்க்க எளிதாக தெரிந்தாலும், தசைகளில் சுளுக்கு ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும், முழுப் பலனைப் பெறவும் இதை சரியான முறையில் செய்வது அவசியம்.

  1. கால்களுக்கு இடையே 3.5 முதல் 4 அடி இடைவெளி விட்டு நேராக நிற்கவும்.
  2. வலது பாதத்தை 90 டிகிரி வெளிப்புறமாகவும், இடது பாதத்தை சற்றே உட்புறமாகவும் திருப்பவும்.
  3. இரு கைகளையும் தோள்பட்டையின் அளவிற்கு நேராக நீட்டவும். கைகளின் உள்ளங்கைகள் தரையைப் பார்த்தவாறு இருக்கட்டும்.
  4. மூச்சை ஆழமாக உள்ளிழுத்து, முதுகெலும்பை நேராக நீட்டவும்.
  5. மூச்சை வெளியேற்றியபடியே, முழங்காலை வளைக்காமல், இடுப்புப் பகுதியிலிருந்து வலது பக்கமாக சாயவும்.
  6. உங்களின் நெகிழ்வுத்தன்மைக்கு ஏற்ப வலது கையை உங்களின் கணுக்கால், முழங்கால் தண்டு அல்லது வலது பாதத்திற்கு அருகில் தரையில் வைக்கவும்.
  7. இடது கையை வானத்தை நோக்கி நேராக நீட்டி, இரு கைகளும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ளவும்.
  8. கழுத்து வலி இல்லையென்றால், தலையை மெதுவாகத் திருப்பி மேல்நோக்கி இருக்கும் இடது கையின் விரல்களைப் பார்க்கவும்.
  9. இந்த நிலையில் இயல்பான மூச்சோடு 20 முதல் 30 விநாடிகள் இருக்கவும்.
  10. மூச்சை உள்ளிழுத்தபடியே பழைய நிலைக்கு வந்து, இதேமுறையை இடது பக்கமும் செய்யவும்.

நன்மைகள் என்னென்ன?

  • தொடை தசைகள், இடுப்பு, தோள்பட்டை, மார்பு மற்றும் முதுகெலும்பு ஆகியவற்றை ஒரே நேரத்தில் நீட்டுவதால் உடலின் நெகிழ்வுத்தன்மை கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
  • உடலின் எடையை முழுமையாக தாங்குவதால் தொடைகள், முழங்கால்கள் மற்றும் கணுக்கால்கள் வலுவடைகின்றன.
  • முதுகெலும்பை லேசாக நீட்டி நெகிழ்வடைய செய்வதால், தவறான நிலையில் உட்கார்வதால் ஏற்படும் லேசான முதுகுவலியைப் போக்குகிறது.
  • மார்பு மற்றும் தோள்களை விரிவடைய செய்வதால், நுரையீரல் காற்று ஏற்றுக்கொள்ளும் திறன் அதிகரித்து ஆழமான மூச்சுப்பயிற்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
  • அடிவயிற்றுப் பகுதியில் ஏற்படும் லேசான முறுக்கம் மற்றும் நீட்சியால், செரிமான உறுப்புகள் தூண்டப்பட்டு செரிமானம் மேம்பட உதவுகிறது.
  • நிலையைத் தக்கவைக்க கவனமும் சீரான மூச்சும் தேவைப்படுவதால், மன அமைதியும் கவனச்செறிவும் அதிகரிக்கும்.

யார் செய்யலாம்? யார் தவிர்க்க வேண்டும்?

யாரெல்லாம் செய்யலாம்?

  • யோகாசனங்களை புதிதாகப் பழக தொடங்குபவர்கள்.
  • தினமும் நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்பவர்கள்.
  • உடலின் சமநிலையையும் தோரணையும் மேம்படுத்த விரும்புபவர்கள்.

யாரெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும்?

  • கடுமையான கீழ் முதுகு பிரச்சனை அல்லது காயம் உள்ளவர்கள்.
  • சமீபத்தில் இடுப்பு, முழங்கால் அல்லது கணுக்கால் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டவர்கள்.
  • கடுமையான கழுத்து வலி உள்ளவர்கள் (தலையை மேல்நோக்கி திருப்புவதை தவிர்க்க வேண்டும்).
  • தலைசுற்றல், மயக்கம் அல்லது ரத்த அழுத்த பிரச்சனை கட்டுக்குள் இல்லாதவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி செய்ய கூடாது.
  • கர்ப்பிணி பெண்கள் தகுதியான யோகா பயிற்சியாளரின் வழிகாட்டுதலோடு மட்டுமே செய்ய வேண்டும்.

கூடுதல் டிப்ஸ்:

ஆசனத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் உடலைச் சற்றே தளர்வுபடுத்தும் எளிய பயிற்சிகளை (Warm-up) செய்யவும்., முழங்கால்களை இறுக்கமாக வைக்காமல் லேசாக தளர்வாக வைக்கவும், தரையைத் தொட முடியாவிட்டால், யோகா பிளாக் (Yoga Block) அல்லது ஒரு சிறிய மரக்கட்டையைப் பயன்படுத்தலாம். கட்டாயப்படுத்தி உடலை வளைக்கக் கூடாது. பயிற்சி செய்யும்போது வலி உணர்ந்தால் உடனடியாக நிறுத்திவிட வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6134746/

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TAGGED:

EXTENDED TRIANGLE ASANA
உத்தித த்ரிகோணாசனம்
UTTHITA TRIKONASANA BENEFITS

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