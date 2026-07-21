உங்கள் லிப்ஸ்டிக் நாள் முழுக்க அழியாமல் இருக்கனுமா? அப்போ இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க!
பளபளப்பான லிப்ஸ்டிக்கை விட, மேட் ரக லிப்ஸ்டிக்குகள் தான் நீண்ட நேரம் தாக்கு பிடிக்கும்.
Published : July 21, 2026 at 3:30 PM IST
தினசரி காலை நமக்கு பிடித்த நிறத்தில் லிப்ஸ்டிக் பூசிக்கொண்டு உற்சாகமாக வீட்டை விட்டு புறப்படுகிறோம். ஆனால், அலுவலகம் அல்லது சேருமிடம் சென்று சேர்வதற்குள் ஆட்டோ பயணத்தின் காற்று, வழியில் அருந்தும் ஒரு கப் சூடான டீ, உடன் பணிபுரிபவர்களுடன் பகிர்ந்து உண்ணும் சிற்றுண்டி என மதிய நேரத்திற்குள்ளேயே நாம் பூசிய லிப்ஸ்டிக் பாதியளவிற்கு மறைந்துவிடுகிறது.
எவ்வளவு நல்ல பிராண்ட் லிப்ஸ்டி பயன்படுத்தினாலும் இப்படி சீக்கிரமாக அழிந்துபோகிறதே என்று நினைத்து, செல்லும் இடங்களுக்கெல்லாம் மேக் கப் பொருட்களை பாரமாக சுமந்து செல்வதும் சாத்தியமில்லாத ஒன்று. உண்மையில், தவறு நாம் பயன்படுத்தும் லிப்ஸ்டிக்கில் மட்டும் இல்லை. நம் ஊர் வெயிலும், காற்றில் இருக்கும் ஈரப்பதமும், நமது அவசர பழக்கவழக்கங்களுமே இதற்கு முதன்மையான காரணங்களாகும்.
இதையெல்லாம் சரிசெய்வதற்கு நமது அன்றாட வழக்கத்தில் செய்யும் மிகச் சிறிய மாற்றங்களே போதுமானது. இப்படி, நாம் பயன்படுத்தும் லிப்ஸ்டிக் நாள் முழுவதும் கலையாமல் இருக்க இதோ சில டிப்ஸ்..
உதடுகளை சரியாக தயார்படுத்துதல்
வறண்ட அல்லது தோல் உரிந்த உதடுகளின் மேல் நேரடியாக லிப்ஸ்டிக் பூசும்போது, அது மிக விரைவாக உரிந்துவிடும். எனவே, வாரம் ஒருமுறை மென்மையான துணி அல்லது லிப் ஸ்க்ரப் கொண்டு உதட்டை லேசாக தேய்த்து சுத்தப்படுத்த வேண்டும். அதன் பிறகு, லேசான அளவில் லிப் பாம் தடவி உதட்டை மிருதுவாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். லிப் பாம் அதிகமாக தடவினால் லிப்ஸ்டி நிலைக்காது என்பதால், லேசாகப் பயன்படுத்தினால் போதுமானது.
லிப் லைனரின் பாதுகாப்பு
லிப்ஸ்டிக் பூசுவதற்கு முன்பு லிப் லைனர் பயன்படுத்துவது சிறந்த பழக்கம். நீங்கள் பயன்படுத்தும் லிப்ஸ்டிக் நிறத்திற்கு இணையான லிப் லைனரை தேர்ந்தெடுத்து, உதட்டின் ஓரங்களில் கோடு வரைவதுடன் உதட்டின் உட்பகுதியிலும் லேசாக பூச வேண்டும். இது ஒரு பிரைமர் போல செயல்படும். இதன் மூலம் மேலே இருக்கும் லிப்ஸ்டிக் மதிய உணவிற்கு பிறகு மங்கினாலும், அடியில் உள்ள நிறம் உதட்டின் பொலிவை குறையாமல் வைக்கும்.
மெல்லிய அடுக்குகளாக பயன்படுத்துவது
ஒரே முறையில் தடிமனாக லிப்ஸ்டிக் பூசுவதை தவிர்க்க வேண்டும். முதலில் ஒரு மெல்லிய அடுக்கைப் பூசி, அதை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரால் லேசாக ஒற்றி எடுக்க வேண்டும். அதன் பிறகு இரண்டாவது அடுக்கை பூசலாம். இதற்கு சில வினாடிகள் மட்டுமே கூடுதலாகும். ஆனால், இந்த முறை நீங்கள் அருந்தும் டீ, காஃபி மற்றும் சிற்றுண்டிகளையும் தாண்டி லிப்ஸ்டிக் நாள் முழுவதும் கலையாமல் இருக்க உதவும்.
பவுடர் செய்யும் மேஜிக்
லிப்ஸ்டிக் பூசிய பிறகு, ஒரு மெல்லிய டிஷ்யூ பேப்பரை உதட்டின் மேல் வைத்து, அதன் மேல் ஃபேஸ் பவுடரை பிரஷ்ஷால் லேசாக தட்டலாம். டிஷ்யூ பேப்பர் வழியாக ஊடுருவும் பவுடர், லிப்ஸ்டிக்கை உதட்டோடு சேர்த்து நிலைநிறுத்தும். இதனால் உதடு வறட்சியடையாமல், லிப்ஸ்டிக் பரவாமலும் ஒரே சீராக இருக்கும்.
சரியான லிப்ஸ்டிக் தேர்வு
பளபளப்பான லிப்ஸ்டிக்கை விட, மேட் ரக லிப்ஸ்டிக்குகள் தான் நீண்ட நேரம் தாக்கு பிடிக்கும். தற்போதைய சூழலில் உதட்டை அதிக வறட்சி அடைய செய்யாத நல்ல மேட் லிப்ஸ்டிக்குகள் கிடைக்கின்றன. அவற்றை உபயோகிப்பது நீண்ட நேரம் பலன் தரும்.
எண்ணெய்ப் பசையைக் கட்டுப்படுத்துதல்
உதட்டைச் சுற்றிலும் சேரும் எண்ணெய்ப் பசை லிப்ஸ்டிக்கைக் கரைக்கக்கூடியது. இதற்காக முகத்தில் மீண்டும் மீண்டும் பவுடர் பூசாமல், பிளாட்டிங் பேப்பர் கொண்டு உதட்டின் சுற்றியுள்ள எண்ணெய்ப் பசையை மட்டும் லேசாக ஒற்றி எடுக்கலாம்.
திரவ உணவுகளை அருந்தும் முறை
டீ, காஃபி அல்லது பானங்களை அருந்தும்போது முடிந்தவரை ஸ்ட்ரா பயன்படுத்தி பழகலாம். கப் அல்லது டம்ளரில் அருந்த வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால், கப்பின் ஒரே பகுதியில் உதடு படுமாறு அருந்துவது நல்லது. இது லிப்ஸ்டிக் ஆங்காங்கே சீரற்ற முறையில் கலைவதை தடுக்கும்.
பையில் இருக்க வேண்டிய அத்தியாவசியப் பொருட்கள்
வெளியே செல்லும்போது அனைத்து மேக்கப் பொருட்களையும் பையில் எடுத்து செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. நீங்கள் பயன்படுத்திய லிப்ஸ்டிக், அதற்குரிய லிப் லைனர், ஒரு சிறிய கண்ணாடி. இந்த மூன்றை மட்டும் பையில் வைத்துக்கொண்டால் போதுமானது. தேவைப்படும் நேரத்தில் எளிதாகச் சரிசெய்துகொள்ள இது உதவும்.
தேய்க்காமல் சரிசெய்தல்
லிப்ஸ்டிக் லேசாக அழியத் தொடங்கும்போது, உதடுகளை ஒன்றோடு ஒன்று பலமாக தேய்க்கக் கூடாது. அழிந்த இடத்தை மட்டும் டிஷ்யூவால் துடைத்துவிட்டு, அந்த இடத்தில் மட்டும் லேசாக மீண்டும் லிப்ஸ்டிக் பூசிச் சரிசெய்யலாம்.
சாப்பிடும் போது கவனம்
எண்ணெய் பலகாரங்கள் மற்றும் குழம்பு உணவுகள் லிப்ஸ்டிக்கின் பெரிய எதிரிகளாகும். உணவை சாப்பிடும்போது சிறிய அளவிலான கவளங்களாக எடுத்துச் சாப்பிடுவது நல்லது. சாப்பிட்டு முடித்ததும் துணியால் உதட்டை பலமாக தேய்க்காமல், மெதுவாக ஒற்றி எடுக்க வேண்டும்.