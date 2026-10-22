கவரிங் நகைகளால் அலர்ஜியா? கருத்து போகாமல் பளபளப்பாக வைக்கணுமா? சூப்பர் டிப்ஸ் இதோ!
நகைகளை பெட்டியில் வைப்பதற்கு முன்பு அவை முழுமையாக உலர்ந்துவிட்டதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அதேபோல், ஈரப்பதம் அதிகம் உள்ள இடங்களில் அவற்றை வைக்க கூடாது.
Published : October 22, 2026 at 4:01 PM IST
பெண்களுக்கும் நகைகளுக்கும் உள்ள பிணைப்பு ஆழமானது. தங்கம் வாங்க முடியாத நிலையோ அல்லது அன்றாட பயன்பாட்டிற்காகவோ குறைந்த விலையில் பல்வேறு டிசைன்களில் கிடைக்கக்கூடிய கவரிங் நகைகள் மற்றும் ஆக்ஸிடைஸ்டு நகைகளை அணிவது இக்காலத்தில் வழக்கமாகிவிட்டது.
பண்டிகை காலங்கள் மற்றும் விசேஷ நாட்களில் இந்த வகை நகைகளின் மவுசு இன்னும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். ஆனால், பார்க்க அழகாக இருக்கிறதே என்று இவற்றை அணிந்துகொள்ளும் பலருக்கு தோல் அரிப்பு, தடிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் அடிக்கடி வந்து தொல்லை தருகின்றன. இதற்கு முக்கிய காரணம், இந்த நகைகளின் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் சில உலோகங்கள் தான்.
குறிப்பாக, சென்சிடிவ் சருமம் உள்ளவர்களை இந்த சிக்கல் ரொம்பவே படுத்தி எடுக்கும். வரவிருக்கும் பண்டிகை நாட்களில் எந்தவித தொந்தரவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பிடித்தமான கவரிங் நகைகளை எந்த பயமும் இல்லாமல் அழகாக அணிந்து கொள்ள, சில டிப்ஸ்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சரும அலர்ஜி ஏன் ஏற்படுகிறது?
சந்தையில் விற்கும் பல வகையான கவரிங் நகைகள் மற்றும் ஆக்ஸிடைஸ்டு நகைகளின் தயாரிப்பில் 'நிக்கல்' (Nickel) போன்ற உலோகங்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதுவே பலருக்கு சருமத்தில் அலர்ஜி ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைகிறது.
குறிப்பாக, மென்மையான சருமம் உள்ளவர்களிடம் இந்த உலோகங்கள் படும்போது, தாங்க முடியாத அரிப்பு, சிவந்து போதல், தடிப்பு மற்றும் எரிச்சல் போன்ற தொந்தரவுகள் உடனடியாகத் தலைதூக்குகின்றன. சிலருக்கு வியர்வை படும்போது இந்த உலோகங்களின் தாக்கம் இன்னும் அதிகமாகி வலியை தரும்.
அலர்ஜி வராமல் தவிர்க்க என்ன செய்வது?
- மாய்ஸ்சுரைசர்: சருமத்தில் எளிதில் அலர்ஜி ஏற்படும் நபர்கள், கவரிங் நகைகளை அணிவதற்கு முன்பு உடலில் மாய்ஸ்சுரைசர், பவுடர் அல்லது கலோமைன் லோஷன் போன்றவற்றை தடவிக்கொள்வது நல்லது. இது சருமத்திற்கும் உலோகத்திற்கும் இடையே ஒரு பாதுகாப்பு திரையாக செயல்பட்டு, பாதிப்பு ஏற்படுவதை தடுத்து நிறுத்துகிறது.
- இறுக்கமான நகைகளை தவிர்த்தல்: சேலை, பாவாடை சட்டை என எந்த உடைகள் அணிந்தாலும், கழுத்தை ஒட்டியவாறு இறுக்கமாக இருக்கும் சோக்கர் அல்லது நெக்பீஸ்களை அணியும் வழக்கம் பலரிடம் உண்டு. ஆனால், இப்படி மிகவும் இறுக்கமாக அணிவதால் காற்று புகாமல் சருமத்தில் வியர்வை தேங்கி அலர்ஜி வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, முடிந்தவரை சற்று தளர்வான நெக்பீஸ்கள் மற்றும் நீண்ட செயின்களை தேர்ந்தெடுப்பது சிறந்தது.
- நெயில் பாலிஷ் ஐடியா: கவரிங் நகைகளை அணியும் முன்பு, அதன் உட்புறப் பகுதியில் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் (Transparent) நெயில் பாலிஷை தடவி உலரவிட்டுப் பின் அணியலாம். இது நகைகளில் உள்ள உலோகங்கள் நேரடியாக சருமத்தை தொடுவதை தடுத்து பாதுகாக்கும்.
- வாட்ச் பெல்ட் தேர்வு: கோட்டிங் செய்யப்பட்ட வாட்ச்களை அணிவதால் சிலருக்கு மணிக்கட்டில் ராஷஸ் வரும். அப்படிப்பட்டவர்கள் லெதர் அல்லது துணி போன்ற மெட்டீரியல்களில் தயாரிக்கப்பட்ட வாட்ச் பெல்ட்டுகளை மாற்று வழியகத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
நகைகளை பாதுகாப்பாக பராமரிக்கும் முறைகள்
கவரிங் நகைகள் தானே என்று அவற்றை எங்கு வேண்டுமானாலும் கழட்டிப் போட்டுவிடக் கூடாது. வியர்வை அல்லது ஈரம் பட்டவுடன் அவற்றை அப்படியே பாக்ஸில் போட்டு மூடி வைப்பது நகைகளின் தரத்தை கெடுக்கும். இந்த ஈரப்பதம் கூட பிற்காலத்தில் சரும அலர்ஜிக்கு ஒரு காரணமாக மாறலாம்.
- நகைகளை பெட்டியில் வைப்பதற்கு முன்பு அவை முழுமையாக உலர்ந்துவிட்டதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அதேபோல், ஈரப்பதம் அதிகம் உள்ள இடங்களில் அவற்றை வைக்க கூடாது.
- உடல் லோஷன்கள், வாசனை திரவியங்கள் (Scents) மற்றும் மேக்க போட்டுக்கொண்டவுடன் உடனடியாக இந்த நகைகளை அணிய கூடாது. ஏனெனில் அவற்றில் உள்ள ரசாயனங்கள் நகைகளின் தன்மையை மாற்றி, கறுத்து போக செய்யும்.
- இந்த நகைகளை சுத்தப்படுத்துகிறேன் பேர்வழி என்று கடுமையான ரசாயனங்கள் உள்ள சோப்புகள் அல்லது கிளீனர்களை பயன்படுத்த கூடாது.
- நகைகளை பயன்படுத்திய ஒவ்வொரு முறையும், வியர்வை மற்றும் தூசிகள் நீங்கும்படி ஒரு உலர்ந்த துணியால் துடைத்து எடுக்க வேண்டும். அவற்றை அப்படியே காற்றில் விட்டுவிடாமல், தனித்தனி ஜிப்லாக் பைகளில் அல்லது மென்மையான வெல்வெட் பெட்டிகளில் பத்திரப்படுத்த வேண்டும்.
கவனம் தேவை:
இத்தனை பாதுகாப்பு முறைகளையும் மீறி உங்களுக்கு தொடர்ந்து சரும அலர்ஜி அல்லது கடுமையான தடிப்பு பிரச்சனை இருந்தால், தாமதிக்காமல் ஒரு தோல் நோய் நிபுணரை சந்தித்து முறையான ஆலோசனை பெறுவதே சிறந்த வழியாகும். சிலருக்கு சில குறிப்பிட்ட உலோகங்கள் முற்றிலும் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தலாம், எனவே மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது பாதுகாப்பானது.