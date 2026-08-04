என்ன செய்தாலும் இடுப்பு சதை மட்டும் குறையவே மாட்டேங்குதா? இந்த டிப்ஸ்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க!
முட்டை, மீன், சிக்கன், பன்னீர், டோஃபு, பருப்பு வகைகள் மற்றும் தயிர் போன்ற புரதம் நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சேர்க்க வேண்டும். இது தசைகளை வலுப்படுத்துவதோடு, வயிறு நிறைந்த உணர்வை கொடுக்கும்.
Published : August 4, 2026 at 4:00 PM IST
உடற்பயிற்சி செய்ய தொடங்கும் பலருக்கும், உடலின் மற்ற பகுதிகளில் இருக்கும் சதையை விட இடுப்பின் பக்கவாட்டில் தேங்கியிருக்கும் 'லவ் ஹேண்டில்ஸ்' (Love Handles) எனப்படும் இடுப்பு சதையை குறைப்பது தான் மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது. பல மாதங்கள் கடினமாக உழைத்தாலும், இந்த பகுதி சதை மட்டும் அவ்வளவு எளிதில் கரையாது. உடலின் மற்ற இடங்களில் கொழுப்பு குறைந்தாலும், இடுப்பு சதை குறைவதற்கு மிகவும் அதிக காலம் எடுக்கும் என்பதுதான் உண்மை.
இதற்காகவே பலர் மணி கணக்கில் ஓடுவது, 'கார்டியோ' பயிற்சிகள் செய்வது, மற்றும் பக்கவாட்டில் வளையும் பயிற்சிகளை ஓய்வில்லாமல் செய்து வருகிறார்கள். சமூக வலைத்தளங்களிலும் "இரண்டே வாரங்களில் இடுப்பு சதையை குறைக்கலாம்" என்ற போலி விளம்பரங்கள் உங்களை ஏமாற்றக்கூடும். ஆனால் அறிவியல் பூர்வமாக, உடலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள சதையை மட்டும் தனியாக குறைக்கவே முடியாது.
உங்களுக்கு ஓடுவது பிடிக்காதா? அல்லது கார்டியோ பயிற்சிகள் செய்ய விருப்பமில்லையா? கவலைப்பட வேண்டாம்! ஓடாமலும், கார்டியோ செய்யாமலும், சரியான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் வாழ்வியல் மாற்றங்கள் மூலம் இந்த பிடிவாதமான இடுப்பு சதையைக் கண்டிப்பதாக குறைக்க முடியும்.
இடுப்பில் சதை சேர முக்கிய காரணங்கள்
இடுப்பு பகுதியில் சதை சேர்வது வெறும் தசை பலவீனத்தால் ஏற்படுவது அல்ல. அது உடலில் சேரும் ஒட்டுமொத்த கொழுப்பின் விளைவாகும். இதற்கு பின்வரும் காரணங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன,
- உடல் எரிக்கும் கலோரியை விட அதிக கலோரி உணவை உட்கொள்வது.
- ஒரே இடத்தில் பல மணி நேரம் அமர்ந்து பணியாற்றுவது.
- உடலில் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும் இன்சுலின் சரியாக செயல்படாதது.
- இரவில் சரியாக தூங்காதபோது, 'கார்டிசோல்' எனும் மன அழுத்த ஹார்மோன் அதிகரித்து இடுப்பை சுற்றி கொழுப்பை சேர்க்கிறது.
- அதிக சர்க்கரை கலந்த பானங்கள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் ஜங்க் உணவுகளை உண்பது.
கார்டியோவை விட வலிமை பயிற்சிகள் (Strength Training) ஏன் சிறந்தது?
பொதுவாக கொழுப்பை கரைக்க ஓட்ட பயிற்சியும் கார்டியோவும்தான் ஒரே வழி என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், 'ஸ்ட்ரென்த் டிரெய்னிங்' எனப்படும் எடைகளை தூக்கி செய்யும் வலிமை பயிற்சிகள் இதற்கு சிறந்த தீர்வாகும்.
- ஸ்ட்ரென்த் டிரெய்னிங் மூலம் உடலில் தசைகள் உருவாகும்போது, நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யாத ஓய்வு நேரத்தில் கூட உடல் அதிக கலோரிகளை எரிக்கும்.
- தீவிர உணவுக்கட்டுப்பாடு (Crash Dieting) செய்யும்போது கொழுப்புடன் சேர்ந்து தசைகளும் குறையும். ஆனால் வலிமைப் பயிற்சி, தசைகளை பாதுகாத்து கொழுப்பை மட்டும் திறம்பட குறைக்கிறது.
- தினமும் கிலோமீட்டர் கணக்கில் ஓடுவதற்கு பதிலாக, எடைகளை தூக்கும் பயிற்சிகளுடன் தினமும் சுறுசுறுப்பாக நடப்பதே போதுமானது என்று ஆய்வுகளும் கூறுகின்றன.
எந்த உடற்பயிற்சி பெஸ்ட்?
குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்து சதையை மட்டும் குறைக்க முடியாது என்றாலும், ஒட்டுமொத்த கொழுப்பை குறைத்து இடுப்பை சுற்றியுள்ள தசைகளை வலுப்படுத்த பின்வரும் பயிற்சிகள் உதவும்:
- ஸ்குவாட்ஸ்
- டெட்லிஃப்ட்ஸ்
- புஷ்-அப்ஸ்
- லஞ்சஸ்
- ப்ளாங்க்ஸ்
- ஃபார்மர்ஸ் கேரி
இவற்றுடன் தினமும் 8,000 முதல் 10,000 அடிகள் நடப்பதை வழக்கமாக்கி கொள்ளலாம்.
உணவுமுறையில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்
உடற்பயிற்சியை விட நீங்கள் சாப்பிடும் உணவே கொழுப்பை குறைப்பதில் 80% பங்கு வகிக்கிறது.
- முட்டை, மீன், சிக்கன், பன்னீர், டோஃபு, பருப்பு வகைகள் மற்றும் தயிர் போன்ற புரதம் நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சேர்க்க வேண்டும். இது தசைகளை வலுப்படுத்துவதோடு, வயிறு நிறைந்த உணர்வை கொடுக்கும்.
- அதிக காய்கறிகள், கீரைகள் மற்றும் முழு தானியங்களை சேர்க்க வேண்டும்.
- நட்ஸ், விதைகள் போன்ற ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளை அளவோடு சேர்க்கலாம்.
- சர்க்கரை பானங்கள், பாக்கெட் உணவுகள் மற்றும் அதிக எண்ணெய் பலகாரங்களை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம்.
பொறுமை அவசியம்
உடற்பயிற்சியும் உணவுமுறையும் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவிற்கு இரவில் 7 முதல் 9 மணி நேர நிம்மதியான தூக்கமும் முக்கியம். தூக்கம் குறையும் போது பசியை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் அதிகமாகி, அதிக கலோரி உணவுகளை சாப்பிட தோன்றும்.
இடுப்பு சதை என்பது உடலில் இருந்து கடைசியாக வெளியேறும் கொழுப்பு பகுதியாகும். எனவே, ஒரே வாரத்திலோ அல்லது ஒரு மாதத்திலோ மாயாஜாலம் போல இது குறையாது. அதற்குபொறுமையும், தொடர்ச்சியான முயற்சியும் மிக மிக அவசியம்.
ஓவர்நைட் மாற்றங்களை எதிர்பார்க்காமல், புரதச்சத்து நிறைந்த உணவு, எடைகளை தூக்கும் பயிற்சி, நல்ல தூக்கம், மற்றும் மன அழுத்தமில்லாத வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றினால், உங்கள் இடுப்பு சதை படிப்படியாக குறைந்து, ஆரோக்கியமான உடலமைப்பை பெற முடியும்!
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10680576/
https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/how-to-get-rid-of-belly-fat