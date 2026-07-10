படிப்பில் குழந்தையின் கவனம் அதிகரிக்க வேண்டுமா? இந்த 6 டிப்ஸ்களை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க!
மென்மையான உடற்பயிற்சிகள், மூச்சுப் பயிற்சி மற்றும் எளிய சமநிலை ஆசனங்கள் ஆகியவை குழந்தைகளின் மனதை அமைதிப்படுத்தி, கவனத்தை அதிகரிக்க உதவுகின்றன.
Published : July 10, 2026 at 3:38 PM IST
வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகள் எப்போதுமே ஒரு இடத்தில் அமைதியாக உட்காராமல் துறுதுறுவென்று ஓடிக்கொண்டே இருப்பதை நாம் பார்த்திருப்போம். அவர்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான சுறுசுறுப்பு காரணமாக, படிப்பிலோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு வேலையிலோ அவர்களால் நீண்ட நேரம் கவனத்தை செலுத்த முடிவதில்லை. பக்கத்தில் ஒரு சின்ன சத்தம் கேட்டால் கூட அவர்களின் கவனம் உடனே சிதறிவிடுகிறது.
இதை மாற்றி, குழந்தைகளின் கவனத்தை ஒரே இடத்தில் கொண்டு வருவதற்கு உடற்பயிற்சிகள் தான் மிக எளிய வழி. குழந்தைகள் தங்களின் உடலை அசைத்து விளையாடும் போது, அவர்களின் மூளைக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் சீராகிறது. இதனால் அவர்களின் உடலும் மனதும் இணைந்து செயல்பட தொடங்கும்.
அதுமட்டுமன்றி, அவர்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான ஆற்றல் சரியான முறையில் செலவழிக்கப்படுவதால், அவர்களின் மனம் தானாகவே அமைதியடைந்து, எதையும் கூர்ந்து கவனிக்கும் பக்குவத்தை பெறுகிறார்கள். இப்படியிருக்க, நாம் அன்றாடம் பார்க்கும் சில எளிய விளையாட்டுகள் மூலமாகவே அவர்களின் நினைவாற்றலையும், கவனிக்கும் திறனையும் நம்மால் கொண்டு வர முடியும்.
ஸ்கிப்பிங்
முதலில், நமக்கு நன்றாகத் தெரிந்த கயிறு குதித்தல் (ஸ்கிப்பிங்) விளையாட்டை எடுத்துக்கொள்வோம். இது குழந்தைகளுக்குப் பிடித்த ஒரு விளையாட்டு மட்டுமல்ல, அவர்களின் மனதை ஒருமுகப்படுத்த உதவும் ஒரு சிறந்த பயிற்சியும் கூட. கயிற்றை சுழற்றி அதற்கேற்ப கால்களை உயர்த்தி குதிக்கும் போது, குழந்தைகள் தங்களின் கைகள், கால்கள் மற்றும் கண்களை ஒரே நேரத்தில் சரியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தை மாற்றாமல் குதிக்க வேண்டும் என்றால், அவர்கள் அந்த கயிற்றின் மீதே முழு கவனத்தையும் வைக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த தொடர் கவனிப்பு அவர்களின் மூளையை எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க உதவும். தினமும் ஒரு 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை இதை செய்ய வைப்பதே குழந்தைகளுக்கு நல்ல மாற்றத்தைத் தரும்.
விலங்குகளை போல் பாவனை:
அடுத்ததாக, குழந்தைகள் சில விலங்குகளின் நகர்வுகளைப் போல பாவனை செய்து விளையாடுவதை நாம் பார்த்திருப்போம். கரடி போல தவழ்வது, நண்டு போல பக்கவாட்டில் நகர்வது, தவளை போல குதிப்பது அல்லது வாத்து போல நடப்பது போன்ற பயிற்சிகளை விளையாட்டாகவே அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். இப்படி செய்யும்போது அவர்களின் உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் நல்ல வேலை கிடைக்கிறது.
மேலும், ஒவ்வொரு விலங்கை போல நடக்கும் போதும் தங்களின் கை, கால்களை எப்படி வைக்க வேண்டும் என்பதை குழந்தைகள் ஆசை ஆசையாக உற்று கவனிப்பார்கள். இது அவர்களின் உடலை சமநிலையில் வைத்திருக்க உதவுவதோடு, தங்களின் முழு மனதையும் அந்த விளையாட்டில் மட்டுமே ஈடுபட வைக்கும்.
யோகாசனம்:
இதனுடன் எளிய யோகாசனங்களையும் நாம் சேர்த்து கொள்ளலாம். மென்மையான உடற்பயிற்சிகளும், மூச்சை இழுத்து விடும் பயிற்சிகளும் குழந்தைகளின் மனதை அமைதிப்படுத்த பெரிதும் உதவுகின்றன. மரத்தைப் போல ஒற்றைக் காலில் நேராக நிற்பது, வண்ணத்துப்பூச்சி போல கால்களை அசைப்பது போன்ற எளிய ஆசனங்களை அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்கலாம்.
ஒரு நிலையில் சில நொடிகள் அசையாமல் அப்படியே இருக்கும்போது, குழந்தைகள் தங்களின் மூச்சை கட்டுப்படுத்தவும், அமைதியாக ஒரு இடத்தில் இருக்கவும் பழகுகிறார்கள். தினமும் காலையிலோ அல்லது மாலையிலோ ஒரு 10 நிமிடங்கள் யோகா செய்வது அவர்களின் மன சோர்வை குறைத்து, எந்தவொரு வேலையையும் நிதானமாக செய்ய பழக்கும்.
நடனம்:
இதனைத் தொடர்ந்து, வீட்டில் பாட்டுப் போட்டு ஆடுவது அல்லது ஒருவர் செய்வதைப் பார்த்து அப்படியே பின் தொடரும் விளையாட்டுகளும் குழந்தைகளின் கேட்கும் திறனையும், கவனிக்கும் திறனையும் நன்றாக வளர்க்கும். ஒரு நடன அசைவையோ அல்லது வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் செய்யும் ஒரு அசைவையோ பார்த்து, அதே வரிசையில் தங்களின் உடலை அசைக்க வேண்டும் என்பதால், குழந்தைகள் அதை மிகக் கூர்ந்து கவனிப்பார்கள். இது அவர்களின் நினைவாற்றலையும், உடனே செயல்படும் வேகத்தையும் வளர்க்கிறது. மூளை தகவல்களைச் சரியாகப் புரிந்து கொண்டு செயல்பட இந்த அசைவுகள் பெரிதும் துணையாக இருக்கும்.
பந்து விளையாட்டு:
இறுதியாக, பந்து விளையாட்டுகள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை நோக்கி எறியும் பயிற்சிகள் கவனத்தை அதிகரிக்க மிக சிறந்த வழிகளாகும். பந்தை பிடிப்பது, தூக்கி போடுவது, சுவரில் தட்டி பிடிப்பது அல்லது ஒரு வாலியை வைத்து அதற்குள் பந்தை எறிவது போன்றவற்றை விளையாட்டு போட்டிகளை போல நடத்தலாம். பந்து வரும் வேகத்தையும் தூரத்தையும் கணக்கிட்டு, அதற்கேற்ப உடனே கைகளை நீட்டிப் பிடிக்க வேண்டும் என்பதால், குழந்தைகளின் கண்ணும் கையும் இணைந்து செயல்படும் வேகம் கூடும்.
ஒரு வாலியிலோ அல்லது வளையத்திற்குள்ளோ பந்தை தூக்கி போடும்போது துல்லியமான கவனிப்பு தேவைப்படுகிறது. தொடர்ந்து இதை விளையாடும் போது அவர்களின் ஒருமுகப்படுத்தும் ஆற்றல் இயல்பாகவே கூடிவிடும்.
குழந்தைகளின் உடலையும் மனதையும் ஒரே நேரத்தில் இயங்க வைப்பதன் மூலமே அவர்களின் கவனத் திறனை எளிதாக அதிகரிக்க முடியும். தினமும் தங்களின் வழக்கமான நேரத்திற்கு இடையே, ஒரு 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை இந்த எளிய பயிற்சிகளில் ஏதேனும் சிலவற்றை குழந்தைகள் செய்யும்படி நாம் ஊக்குவித்தால் போதும். இது அவர்களின் கவனச்சிதறலை குறைத்து, படிப்பிலும் மற்ற எல்லா செயல்பாடுகளிலும் அவர்கள் சுறுசுறுப்பாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் விளங்க உறுதுணையாக இருக்கும்.