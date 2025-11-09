மண் இல்லாமல் வீட்டிலேயே வெந்தயக் கீரை வளர்க்கலாம்! டப்பாவும் டிஸ்யூ பேப்பர் இருந்தால் போதும்!
மண் இல்லாமல் டிஸ்யூ பேப்பர் உதவியுடன் 10 நாட்களில் சுலபமாக வெந்தய கீரை வளர்த்து அறுவடை செய்வது எப்படி என தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
Published : November 9, 2025 at 10:47 AM IST
நகர்ப்புறங்களில், குறிப்பாக அபார்ட்மெண்டுகளில் வசிப்பவர்களுக்கு மண் வைத்து செடி வளர்ப்பது என்பது பெரும் சவாலான காரியம். ஆனால், ஆரோக்கியம் நிறைந்த கீரைகளை நாமே வளர்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை மட்டும் குறைந்திருக்காது.
அப்படி ஆசை கொண்டவர்களுக்காக, மண்ணே இல்லாமல், மிகக் குறைந்த இடத்தில், சுலபமான முறையில் சத்துள்ள வெந்தயக் கீரையை சமையலறையிலேயே வளர்க்கும் முறையை இந்த தொகுப்பில் காணலாம். ஒரு சுத்தமான பிளாஸ்டிக் டப்பா மற்றும் சில டிஸ்யூ பேப்பர்கள் இருந்தால் போதும், 10 நாட்களில் ஃப்ரஸ்ஸான மற்றும் சத்தான கீரையை அறுவடை செய்யலாம்! முழு விவரம் இதோ!
வீட்டிலேயே மண் இல்லாமல் வெந்தயக் கீரை வளர்ப்பது எப்படி?
தேவையான பொருட்கள்:
- வெந்தயம் - 2 டேபிள்ஸ்பூன்
- ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா (சுத்தமான, எண்ணெய் பசை இல்லாத ஸ்வீட் டப்பா போதுமானது)
- டிஸ்யூ பேப்பர்கள் அல்லது சுத்தமான வெள்ளை காட்டன் துணி
- தண்ணீர்
வெந்தய கீரை வளர்க்கும் முறை :
- முதலில், 2 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயத்தை முதல் நாள் இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் நன்கு ஊறவைக்கவும்.
- கீரை வளர்ப்பதற்காக தேர்ந்தெடுத்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில், 5 முதல் 6 டிஸ்யூ பேப்பர்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கவும். மண் பயன்படுத்தாததால், பேப்பர் சற்றுத் தடிமனாக இருக்குமாறு உறுதிசெய்து கொள்ளவும். (டிஸ்யூ பேப்பர் இல்லாதவர்கள், அதற்குப் பதிலாக சுத்தமான வெள்ளை காட்டன் துணியைப் பயன்படுத்தலாம்)
- இப்போது, அந்த டிஸ்யூ பேப்பரில் லேசாகத் தண்ணீரைத் தெளிக்கவும். பேப்பர் ஈரத்தை உறிஞ்சினால் போதுமானது, நீர் தேங்கி நிற்கக் கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்கவும்.
- இப்போது, ஊறவைத்த வெந்தயத்தை அந்த ஈரம் நிறைந்த டிஸ்யூ பேப்பரின் மேல் சீராகத் தூவி விடவும்.
- வெந்தயம் வெளியே தெரியாதவாறு, மீண்டும் இரண்டு டிஸ்யூ பேப்பர்களைப் பயன்படுத்தி அதை முழுமையாக மூடவும். புதிதாக மூடிய இந்த டிஸ்யூ பேப்பரிலும் லேசாகத் தண்ணீர் தெளித்து நனைக்கவும்.
- இந்த டப்பாவை யாரும் தொந்தரவு செய்யாதவாறு, சமையலறையில் ஒரு ஓரத்தில் தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
- அடுத்த நாள் காலையில், மூடி வைத்த டிஸ்யூ பேப்பரை எடுத்துப் பார்த்தால், வெந்தயம் நன்கு முளை விட்டு வந்திருக்கும்.
- இந்தச் சமயத்தில், வெந்தயத்தின் மீது லேசாகத் தண்ணீர் தெளித்து, பழைய டிஸ்யூ பேப்பரையே மீண்டும் மூடி, அதிலும் தண்ணீர் தெளித்துத் தனியாக வைக்கவும்.
- இதேபோல், காலை மற்றும் மாலை என இரு வேளைகளிலும் அடுத்த 5 நாட்களுக்குத் தவறாமல் தண்ணீர் தெளித்து வர வேண்டும்.
- ஐந்தாவது நாள் வெந்தயம் உயரமாக வளர்ந்திருக்கும். 6ம் நாள் முடிந்தவுடன், வெந்தயத்தை மூடி வைத்திருந்த டிஸ்யூ பேப்பரை நீக்கி விடலாம். அதன் பிறகு, காலை மற்றும் மாலை எனத் தொடர்ந்து தண்ணீர் தெளித்து வாருங்கள்.
- 9வது நாளில், வெந்தயக் கீரை நன்கு அடர்த்தியாகவும் அறுவடைக்குத் தயாராகவும் வளர்ந்திருக்கும்.
- இப்போது டப்பாவின் ஒரு ஓரத்தில் கை விட்டு, கீரையை மொத்தமாக வேரோடு (டிஸ்யூவுடன்) மெதுவாக எடுக்கவும். ஒரு கத்தரிக்கோல் பயன்படுத்தி, வேர்ப் பகுதியை மட்டும் நீக்கி, கீரையை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றவும்.
- கீரையில் ஒட்டியிருக்கும் வெந்தயத் தோல்கள் மற்றும் வேர்களை நீக்குவதற்கு, கீரையைத் தண்ணீரில் நன்கு அலசி சுத்தம் செய்து வைக்கவும். அவ்வளவு தான்! மண்ணின்றி, முழுக்க முழுக்க ஊட்டச்சத்து நிறைந்த புத்தம் புதிய வெந்தயக் கீரை சமைக்கத் தயார்.
டிப்ஸ்:
