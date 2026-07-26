வீட்டு தொட்டியிலேயே மருதாணி செடி வளர்ப்பது எப்படி? அடர் சிவப்பு நிறம் கிடைக்க டிப்ஸ் இதோ!
அடர் பச்சை நிறத்தில், சிறியதாக இருக்கும் மருதாணி இலைகளை பறித்து அரைக்கும்போதுதான் கைகளில் ரத்தம் போன்ற நல்ல சிவப்பு நிறம் கிடைக்கும்.
Published : July 26, 2026 at 2:44 PM IST
தெருவில் நடந்து போகும்போது பக்கத்து வீட்டு வாசலில் அடர்த்தியாக பூத்து குலுங்கும் மருதாணி செடியை பார்த்தால், நமக்குள்ளும் ஒரு ஏக்கம் எட்டிப்பார்க்கும். விசேஷ நாட்களிலோ அல்லது திடீரென ஏதோ ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலோ கைநிறைய மருதாணி வைக்க ஆசை வரும். உடனே யார் வீட்டில் செடி இருக்கிறது என்று தேடி அலைந்து, இலைகளை பறித்து வந்து அரைத்து வைப்போம்.
"நம்ம வீட்டுலயும் ஒரு குட்டி செடி இருந்தா, தேவைப்படும்போதெல்லாம் பறிச்சுக்கலாமே..." என்று தோன்றும். ஆனால் 'தொட்டியில் வளருமா?', 'இடம் இல்லையே', 'பராமரிப்பது கஷ்டமோ' என்று நினைத்து அந்த ஆசையை அப்படியே விட்டுவிடுவோம்.
உங்கள் மனதிற்குள் இப்படி ஒரு எண்ணம் ஓடிக் கொண்டிருந்தால், இனி கவலையே படாதீர்கள்! பெரிய தோட்டம் எல்லாம் தேவையில்லை, உங்கள் வீட்டு பால்கனியிலோ அல்லது மொட்டை மாடியிலோ ஒரு சிறிய தொட்டி இருந்தாலே போதும். கடைகளில் கெமிக்கல் கலந்த கோன்களை வாங்குவதை விட்டுவிட்டு, உங்கள் கையாலேயே வளர்த்த மருதாணியை அழகாக கைகளில் பூசிக் கொள்ளலாம். அது எப்படி என்று பார்ப்போமா?
அதற்கு முன் மருதாணியின் மகத்துவமும் அதை பின்னணியையும் கொஞ்சம் தெரிந்துகொள்ளலாம்...
மருதாணி என்றால் ஏதோ வெறும் அழகு சாதனப் பொருள் மட்டும் அல்ல. அது நம் பண்பாட்டோடு பிணைந்த ஒரு உணர்வு. கைநிறைய மருதாணி வைத்து, அது எந்தளவுக்கு சிவந்திருக்கிறது என்று ஒருவருக்கொருவர் காட்டி மகிழ்வதில் இருக்கும் சந்தோஷமே தனி. உடலுக்கு நல்ல குளிர்ச்சியை தருவதோடு, ஆயுர்வேத மருத்துவத்திலும் மருதாணிக்கு முக்கிய இடமுண்டு.
மருதாணி இலையில் இயல்பாகவே இருக்கும் 'லாசோனின்' என்ற இயற்கை சத்துதான், அது கைகளில் பட்டதும் சிவப்பான அழகிய நிறத்தை கொடுக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் இதை 'ஹென்னா' (Henna) என்று சொல்வார்கள். இந்த செடியின் இலைகள் மட்டுமின்றி, பூக்கள் மற்றும் காய்கள் கூட பல மருத்துவ குணங்களை கொண்டவை.
நல்ல அடர் சிவப்பு நிறம் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் "சிலர் வீட்டில் அரைத்தால் மட்டும் மருதாணி அத்தனை சிவப்பாக இருக்கிறதே, அது எப்படி?" என்று. சிவப்பாக மாறுவதற்கு என்று தனியாக ரகங்கள் எதுவும் கிடையாது. நாம் செடியைப் பராமரிக்கும் விதத்தில்தான் அந்த ரகசியமே இருக்கிறது.
- அடர் பச்சை நிறத்தில், சிறியதாக இருக்கும் ஆரோக்கியமான இலைகளை பறித்து அரைக்கும்போதுதான் கைகளில் ரத்தம் போன்ற நல்ல சிவப்பு நிறம் கிடைக்கும்.
- செடி வளர வளர, முதிர்ந்த இலைகளில் இருந்து கிடைக்கும் நிறமும் அடர்த்தியாகும்.
- செடிக்கு எந்த அளவுக்கு நல்ல வெயில் கிடைக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு இலைகளில் சிவப்பு நிறத்தைக் கொடுக்கும் சத்து அதிகமாகச் சுரக்கும்.
தொட்டியில் செடியை வளர்க்கும் டிப்ஸ்:
உங்களிடம் சிறிய இடம் இருந்தாலும் சரி, பெரிய தொட்டியை பயன்படுத்தி மிக சுலபமாக மருதாணியை வளர்க்கலாம்.
- சூரிய ஒளி முக்கியம்: மருதாணி செடிக்கு வெயில் தான் முதன்மை உணவு. தினமும் குறைந்தது 6 மணி நேரமாவது நல்ல வெயில் படும் இடத்தில் தொட்டியை வைப்பது அவசியம்.
- மண் கலவை: தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்து கொள்வது ரொம்பவே முக்கியம். தொட்டியில் நிரப்பும்போது 40% செம்மண், 30% இயற்கை உரம் (மண்புழு உரம் அல்லது கம்போஸ்ட்), 30% மணல் ஆகியவற்றை ஒன்றாகக் கலந்து நிரப்புங்கள்.
- தண்ணீர் ஊற்றும் அளவு: தினமும் மொண்டு மொண்டு தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை! தொட்டியில் இருக்கும் மேல் மண் காய்ந்துபோய் காய்ந்த நிலையில் இருந்தால் மட்டும் லேசாகத் தண்ணீர் தெளித்தால் போதுமானது.
- இயற்கை உரம் தருவது: செடி புதுப் புதுக் கிளைகள் விட்டு வளர, 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை கொஞ்சமாக மண்புழு உரம் அல்லது வீட்டில் தயாரிக்கும் காய்கறி உரங்களை போடலாம். வருடத்திற்கு ஒருமுறை தொட்டி மண்ணை லேசாகக் கிளறிவிட்டு உரம் கொடுத்தால் போதும்.
- கிளைகளை நறுக்குதல் (Pruning): இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை செடியின் நுனிக் கிளைகளை லேசாக கிள்ளி அல்லது நறுக்கி விட்டால், அது அடர்த்தியாகப் புதர் போல புதிய துளிர்களை விட்டு வளரும்.
பூச்சி வராமல் இருக்க என்ன செய்வது?
மருதாணி செடியில் அரிதாக மாவுப்பூச்சிகளோ அல்லது பூஞ்சைகளோ வர வாய்ப்புள்ளது. அதை தடுக்க
- வேப்ப எண்ணெய் ஸ்ப்ரே: ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் ஒரு டீஸ்பூன் வேப்ப எண்ணெயை கலந்து செடி முழுவதும் தெளித்து வந்தால் பூச்சிகள் எட்டியே பார்க்காது.
- புளித்த மோர்: பூஞ்சை நோய்கள் வராமல் இருக்க, நன்றாகப் புளித்த மோரை தண்ணீரில் கலந்து செடியின் மீது தெளிக்கலாம். இது செடிக்கு நல்ல சத்தாகவும் அமையும்.
- இலைகளைப் பறிக்கும் நேரம்: மருதாணி இலைகளை எப்போதும் காலை அல்லது மாலை வேளைகளில் மட்டுமே பறிக்க வேண்டும். உச்சக்கட்ட நண்பகல் வெயிலில் பறிப்பதை தவிர்க்கவும்.
பார்த்தீர்களா? மருதாணி வளர்ப்பது நாம் நினைப்பது போல ஒன்றும் பெரிய பிரம்ம வித்தை இல்லை. இனிமேல் மருதாணி இலைக்காக பக்கத்து வீட்டையோ அல்லது கடைகளையோ தேடி அலைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த சிறிய குறிப்புகளைப் பின்பற்றி உங்கள் வீட்டிலேயே பச்சைப்பசேல் என மருதாணி செடியை வளர்த்து மகிழுங்கள்!