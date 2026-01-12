மிக்ஸியில் இட்லி மாவா? பஞ்சு போன்ற இட்லிக்கு இந்த ரகசியத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க!
மிக்ஸியில் மாவு அரைக்கும்போது சூடு ஏறினால் இட்லி கடினமாகிவிடும். எனவே, அரைப்பதற்கு ஐஸ் வாட்டர் பயன்படுத்தினால் மாவு சூடாகாமல், இட்லி பஞ்சு போல வரும்.
காலையில் எழுந்ததும் தட்டில் மல்லிகைப்பூ போல மென்மையான, சுடச்சுட இட்லிகள் இருந்தால் அந்த நாளே அத்தனை உற்சாகமாக தொடங்கும். இட்லியை தொட்டாலே பஞ்சு போல அமுங்க வேண்டும், வாயில் வைத்ததும் வெண்ணெய் போல கரைய வேண்டும் - இதுதான் ஒரு பக்குவமான இட்லிக்கு அடையாளம்.
பொதுவாக, இத்தகைய மென்மை கிரைண்டரில் அரைத்தால் மட்டுமே கிடைக்கும் என நம்மில் பலர் நினைக்கிறோம். ஆனால், அவசரமான இன்றைய சூழலில் மிக்ஸியில் மாவு அரைத்தாலும் அதே 'ஹோட்டல் ஸ்டைல்' பஞ்சு இட்லிகளை நம்மால் வீட்டிலேயே செய்ய முடியும்.
மிக்ஸியில் அரைக்கும்போது மாவு சூடாகாமல் இருப்பதும், உளுந்தின் அளவும் மிக முக்கியம். சரியான விகிதத்தில் அரிசி, உளுந்தை ஊறவைத்து, சில எளிய யுக்திகளைக் கையாண்டால், உங்கள் வீட்டு மிக்ஸியும் "பஞ்சு இட்லி" மேஜிக்கைச் செய்யும். அந்த ரகசியப் பக்குவத்தை இங்கே விரிவாகக் காண்போம்!
தேவையான பொருட்கள்:
- இட்லி அரிசி - 2 கிளாஸ்
- உளுந்து - 1/2 கிளாஸ் (நல்ல தரமான முழு உளுந்து சிறந்தது)
- வெந்தயம் - 1/2 டீஸ்பூன்
- கல் உப்பு - தேவையான அளவு
மிக்ஸியில் மாவு அரைப்பது எப்படி?
- முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசியை சேர்த்து மூன்று முறை நன்றாக கழுவி, சுத்தமான தண்ணீர் ஊற்றி ஊறவைக்கவும்.
- மற்றொரு பாத்திரத்தில் உளுந்து மற்றும் வெந்தயத்தை சேர்த்து நன்கு கழுவி தண்ணீர் ஊற்றி ஊறவைக்கவும். உளுந்தை மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் ஊறவைக்கவும் (காரணத்தை பின் சொல்கிறேன்).
- இவை இரண்டும் குறைந்தது 4 முதல் 5 மணி நேரம் வரை நன்றாக ஊற வேண்டும்.
- 5 மணி நேரத்திற்கு பிறகு, உளுந்து ஊறிய தண்ணீரை ஒரு கிளாஸில் எடுத்து வைத்து கொள்ளவும். மிக்ஸி ஜாரில் உளுந்தை சேர்த்து, எடுத்து வைத்துள்ள தண்ணீரில் கால் கிளாஸ் ஊற்றவும்.
- மிக்ஸியைத் தொடர்ந்து ஓடவிடாமல், 2 நிமிடங்கள் விட்டு விட்டு (Pulse mode) அரைக்கவும்.
- மாவு கெட்டியாகும் போது மீண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தண்ணீர் தெளித்து அரைக்கவும். இப்படி 4 முறை இடைவெளி விட்டு அரைத்தால் உளுந்து மாவு பூப்போல பொங்கி வரும். இந்த மாவை ஒரு அகலமான பாத்திரத்திற்கு மாற்றவும்.
- அதே மிக்ஸி ஜாரில் அரிசியை சேர்த்து, தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி அரைக்கவும். அரிசி அதிகமாக இருந்தால் இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்து அரைப்பது நல்லது.
- அரிசி மாவு அரைத்ததும், அதனை ஏற்கனவே அரைத்து வைத்துள்ள உளுந்து மாவுடன் சேர்க்கவும்.
- இப்போது தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்து, உங்கள் கைகளைப் பயன்படுத்தி 5 நிமிடங்களுக்கு நன்கு அடித்துக் கலக்கவும். கரண்டியால் கலப்பதை விட கைகளால் கலக்கும்போது மாவு நன்றாக புளிக்கும்.
- பாத்திரத்தை மூடி வைத்து 8 மணி நேரம் அல்லது இரவு முழுவதும் புளிக்க விடவும்.
- மறுநாள் காலையில் பார்த்தால் மாவு நன்கு உப்பி வந்திருக்கும். இப்போது கரண்டியால் மாவை மெதுவாக கலந்துவிட்டு, இட்லி தட்டில் ஊற்றி வேகவைத்தால், மல்லிகைப்பூ போன்ற மென்மையான இட்லிகள் தயார்!
சூப்பர் டிப்ஸ்:
