தலையணையில் விடாப்படியான மஞ்சள் கறையா? இந்த 2 பொருட்கள் இருந்தால் போதும், பளிச் ஆகிடும்!

Published : April 7, 2026 at 2:52 PM IST

வெள்ளை நிறத்தில் பளிச்சென்று இருந்த நம் வீட்டு தலையணைகள், நாட்கள் செல்ல செல்ல ஆங்காங்கே மஞ்சள் நிறத் திட்டுகளுடன் காணப்படுவது நம் எல்லாருடைய வீட்டிலும் நடக்கும் ஒரு பொதுவான விஷயம். தலையணை உறையை மாற்றும்போது அந்த மஞ்சள் கறைகளைப் பார்த்தால், "இவ்வளவு அழுக்காக இருக்கிறதே" என்று ஒருவித சங்கடமும், கவலையும் ஏற்படும்.

என்னதான் உறைகளைப் போட்டு மூடி வைத்தாலும், அந்த விடாப்படியான கறைகள் தலையணையின் உள்ளே வரை சென்று விடுகின்றன. இது ஏதோ சுத்தமாக இல்லாததால் வருவது என்று நினைத்து விட வேண்டாம், நாம் தூங்கும்போது நம் உடலில் இருந்து வெளிப்படும் வியர்வை, முகத்தில் தடவும் கிரீம்கள் மற்றும் தலைமுடியின் ஈரப்பதம் ஆகியவை தலையணையில் உறிஞ்சப்படுவதால் ஏற்படும் இயல்பான மாற்றம்தான் இது.

இப்படியான கறைகளைப் பார்த்ததும், இனி இதைப்பயன்படுத்த முடியாது என்று தூக்கி எறியவோ அல்லது விலையுயர்ந்த கெமிக்கல்களைத் தேடி ஓடவோ தேவையில்லை. நம் வீட்டுச் சமையலறையில் இருக்கும் சில எளிய பொருட்களைக் கொண்டே அந்தப் பழைய பளபளப்பை மீண்டும் கொண்டு வர முடியும் என்றால் நம்ப முடிகிறதா? கறைபடிந்த தலையணைகளை பளிச்சென்று மாற்ற டிப்ஸ்கள் இதோ.

ஏன் இப்படி மஞ்சளாக மாறுகிறது?

புதிதாக வாங்கிய தலையணை சில மாதங்களிலேயே நிறம் மாறுவதற்கு பின்னால் ஒரு சின்ன அறிவியல் இருக்கிறது. நம் உடல் வெப்பத்தை தணிக்கத் தூக்கத்தில் வியர்வை சுரப்பது வழக்கம். அந்த ஈரப்பதம் மெல்ல மெல்லத் தலையணை உறையைத் தாண்டி உள்ளே இருக்கும் பஞ்சு வரை ஊடுருவுகிறது.

நாம் முகத்திற்குப் போடும் லோஷன்கள் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் சேரும்போது ஒருவிதமான வேதிவினையை (Oxidation) உருவாக்கி, அந்த இடத்தை மஞ்சளாக்கி விடுகிறது. இது வெறும் மேலோட்டமான அழுக்கு இல்லை என்பதால், சாதாரண சோப்புப் போட்டுத் தேய்த்தால் மட்டும் போகாது, கொஞ்சம் 'ஸ்பெஷல்' கவனிப்புத் தேவை.

பேக்கிங் சோடா மற்றும் வினிகர்:

அழுக்கு அதிகமாகவும், ஒருவிதமான வாசனையுடனும் இருந்தால் பேக்கிங் சோடா சிறந்தது. ஒரு அரை கப் பேக்கிங் சோடாவில் கொஞ்சமாக தண்ணீர் ஊற்றி, ஒரு பேஸ்ட் தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். தலையணையில் எங்கெல்லாம் மஞ்சள் திட்டுகள் இருக்கிறதோ, அங்கெல்லாம் இந்த பேஸ்ட்டை தடவி ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே ஊற விடுங்கள்.

அதன் பிறகு வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் போட்டுத் துவைத்தால் போதும். வினிகர் பயன்படுத்தும்போது அதன் வாசனை பிடிக்காதவர்கள், துவைத்து முடித்ததும் இன்னொரு முறை நல்ல தண்ணீரில் அலசினால் அந்த வாசனை போய்விடும். இது கறையை நீக்குவது மட்டுமல்லாமல், தலையணையில் இருக்கும் கிருமிகளையும் அழிக்கும்.

எலுமிச்சை சாறு மற்றும் சூரிய ஒளி:

வயது முதிர்வு காரணமாக தலையணைகள் மஞ்சளாகி இருந்தால், அவற்றுக்கு எலுமிச்சை சாறு ஒரு சிறந்த தீர்வாகும். ஒரு பங்கு எலுமிச்சை சாற்றுடன் இரண்டு பங்கு வெதுவெதுப்பான நீரை சேர்த்து ஒரு கலவையை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள். இதை ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி, மஞ்சள் கறைகள் உள்ள இடங்களில் நன்றாக தெளிக்கவும்.

பின்னர் அந்த தலையணையை நல்ல நேரடி சூரிய ஒளியில் 2 முதல் 3 மணி நேரம் வரை வைக்க வேண்டும். சூரியனில் இருக்கும் புறஊதாக் கதிர்களும் எலுமிச்சை சாற்றில் உள்ள சிட்ரிக் அமிலமும் இணைந்து செயல்பட்டு, துணியை இயற்கையான முறையில் வெண்மையாக்கும். வெயிலில் காய்ந்த பிறகு, எலுமிச்சையின் பிசுபிசுப்பு நீங்க ஒருமுறை சாதாரணமாகத் துவைத்து எடுத்தால் தலையணை புதிது போல மாறும்.

மஞ்சள் கறைகள் மீண்டும் வராமல் தடுப்பது எப்படி

தலையணைகளை சுத்தம் செய்த பிறகு, அவை மீண்டும் அழுக்காகாமல் தடுக்க சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம். தலையணை உறைகளுக்கு உள்ளே 'பில்லோ ப்ரொடெக்டர்' எனப்படும் பாதுகாப்பு உறைகளை பயன்படுத்துவது சிறந்தது.

இது வியர்வை மற்றும் எண்ணெய் தலையணையின் உள்ளே செல்லாமல் ஒரு தடுப்பு சுவர் போல செயல்படும். அதேபோல், கறைகள் வரும் வரை காத்திருக்காமல் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தலையணைகளை துவைக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். இது தலையணையை எப்போதும் பளிச்சென்று வைத்திருக்க உதவும்.

முக்கியமாக தலையணைகளை துவைத்த பிறகு அவை முழுமையாக காய்ந்துவிட்டனவா என்பதை உறுதி செய்த பின்னரே மீண்டும் படுக்கையில் பயன்படுத்த வேண்டும். லேசான ஈரம் இருந்தாலும் அது துர்நாற்றத்தையும் பூஞ்சை காளான்களையும் உருவாக்கி புதிய கறைகளை ஏற்படுத்திவிடும்.

இப்படிச் சின்னச் சின்ன விஷயங்களில் கவன்ம் செலுத்தினாலே போது. தலையணையின் தூய்மை என்பது நம் சரும ஆரோக்கியத்தோடும் நேரடித் தொடர்புடையது என்பதால், இந்த எளிய வீட்டு முறைகளைப் பின்பற்றுவது மிகவும் அவசியமாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

