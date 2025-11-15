என்ன செய்தாலும் கழுத்து கருமை போக மாட்டேங்குதா? ஒருமுறை இப்படி பண்ணி பாருங்க!
உருளைக்கிழங்கில் உள்ள இயற்கையான என்சைம்கள் மற்றும் லேசான ப்ளீச்சிங் காரணிகள் நிறமியைக் குறைக்க உதவுகின்றன.
கழுத்தை சுற்றியுள்ள தோல் கருமையாக மாறுவது (Hyperpigmentation), மோசமான சுகாதாரப் பழக்கங்கள் அல்லது இன்சுலின் எதிர்ப்பு போன்ற சில ஆரோக்கிய நிலைகளின் காரணமாக இருக்கலாம். இது பலருக்கும் தன்னம்பிக்கையை குறைக்கும் ஒரு விஷயமாக தோன்றும். இதனை நீக்க பல க்ரீம்களை பயன்படுத்தினாலும் பல சமயங்களில் பலனில்லாமல் போகும்.
ஆனால், கழுத்தில் உள்ள இந்த கருமையைப் போக்க உதவும் பல இயற்கையான மற்றும் பயனுள்ள வீட்டு வைத்தியங்கள் உள்ளன. உருளைக்கிழங்குச் சாறு, கற்றாழை ஜெல், தயிர் மற்றும் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் போன்ற பொருட்கள் கருமையான சருமத்தை நீக்க உதவுகின்றன. இவற்றைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் போது, இவை காலப்போக்கில் தோல் நிறம், அமைப்பு மற்றும் ஒட்டுமொத்த தோற்றத்தை மேம்படுத்தும்.
உருளைக்கிழங்கு சாறு: உருளைக்கிழங்கில் இயற்கையான என்சைம்கள் மற்றும் லேசான ப்ளீச்சிங் காரணிகள் உள்ளன. இவை காலப்போக்கில் நிறமியைக் குறைக்க உதவுகின்றன. இதில் உள்ள வைட்டமின் C சத்தும் சருமத்தை ஒளிர செய்து ஒரே சீரான நிறத்தை ஆதரிக்கிறது. ஒரு உருளைக்கிழங்கை துருவி அதன் சாற்றை எடுத்து, தினமும் 15-20 நிமிடங்கள் கழுத்தில் தடவவும். பிறகு வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவவும்.
கற்றாழை ஜெல்: கற்றாழை ஜெல் ‘அலோயின்’ (Aloin) என்றழைக்கப்படும் இயற்கையான நிறமி குறைக்கும் சேர்மத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல், அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகளையும் (anti-inflammatory) கொண்டுள்ளது. இது சருமத்தை ஈரப்பதமாக்கி ஒளிரச் செய்ய உதவுகிறது. பிரஸ்ஸான கற்றாழை ஜெல்லை இரவில் படுக்கைக்குச் செல்லும் முன் கழுத்தில் தடவவும். இரவு முழுவதும் அப்படியே விட்டுவிட்டு, காலையில் கழுவவும். இதனை தினசரி பயன்படுத்தலாம்.
ஆப்பிள் சைடர் வினிகர்: ஆப்பிள் சைடர் வினிகரில் உள்ள அசெட்டிக் அமிலம் (Acetic acid) சருமத்தின் pH அளவைச் சமப்படுத்த உதவுகிறது மற்றும் இறந்த செல்களை மென்மையாக உரிக்கிறது. இது தெளிவான துளைகள், மென்மையான அமைப்பு மற்றும் காலப்போக்கில் குறைவான கறைகளை ஊக்குவிக்கிறது. தண்ணீர் மற்றும் ஆப்பிள் சைடர் வினிகரை சம அளவில் எடுத்து காட்டன் பயன்படுத்தி கழுத்தில் தடவி, 5 நிமிடங்கள் வைத்திருந்து, பின்னர் கழுவவும். வாரத்திற்கு 2-3 முறை இதனை பயன்படுத்த நல்ல மாற்றம் ஏற்படும்.
தயிர், மஞ்சள் மற்றும் கடலை மாவு மாஸ்க்: இந்த பாரம்பரிய கலவையானது சருமத்தை உரிக்கவும், ஒளிரச் செய்யவும், மென்மையாக்கவும் உதவுகிறது. தயிர் லாக்டிக் அமிலத்தை வழங்குகிறது, மஞ்சள் நிறமியைக் குறைக்கிறது, மற்றும் கடலை மாவு இறந்த செல்களை நீக்குகிறது. 1 டேபிள்ஸ்பூன் தயிர், அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் மற்றும் 1 டேபிள்ஸ்பூன் கடலை மாவு ஆகியவற்றைக் கலக்கவும். இதனை கழுத்தில் தடவி 15 நிமிடங்கள் கழித்து கழுவவும். வாரத்திற்கு இரண்டு முறை பயன்படுத்தலாம்.
எலுமிச்சை சாறு: வைட்டமின் C மற்றும் சிட்ரிக் அமிலம் நிறைந்த எலுமிச்சை, கருமையான திட்டுகளை ஒளிரச் செய்ய உதவும். இருப்பினும், இது சருமத்தை எரிச்சலடைய செய்யலாம் அல்லது சருமத்தை வறண்டு போக செய்யும். அதனால் எலுமிச்சையை தேன் அல்லது ரோஸ் வாட்டருடன் கலந்து பயன்படுத்தவும். தடவி, 10 நிமிடங்கள் வைத்திருந்து கழுவவும். இதை இரவில் மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
பேக்கிங் சோடா ஸ்க்ரப்: பேக்கிங் சோடா ஒரு மென்மையான உரிப்பானாகச் செயல்பட்டு, இறந்த செல்களை அகற்றவும், துளைகளைத் திறக்கவும், மற்றும் தோல் நிறத்தைச் சமன் செய்யவும் உதவுகிறது. அளவோடு பயன்படுத்தினால், இது கருமையான திட்டுகளின் தோற்றத்தையும் குறைக்கலாம். 1 டேபிள்ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவைத் தேவையான அளவு தண்ணீருடன் கலந்து ஒரு பேஸ்ட்டாக செய்யவும்.
கழுத்துப் பகுதியைச் சுழற்சி முறையில் 2-3 நிமிடங்கள் மெதுவாகத் தேய்த்து, பிறகு கழுவவும். இதை வாரத்திற்கு 2-3 முறை பயன்படுத்தவும் மற்றும் எப்போதும் அதன் பிறகு மாய்ஸ்சரைசர் பயன்படுத்தவும். இந்த வீட்டு வைத்தியங்களைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது மற்றும் வெளியே செல்லும் போது கழுத்து பகுதிக்குச் சன்ஸ்கிரீன் தவறாமல் பயன்படுத்துவது மிக முக்கியமாகும்.
