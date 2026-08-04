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உங்கள் வீட்டில் புறாக்கள் தொல்லையா? கூடு கட்டுவதை தடுக்க டிப்ஸ் இதோ!

புறாக்களின் எச்சத்தை உடனுக்குடன் சுத்தம் செய்யாவிட்டால், அது பால்கனி தரை மற்றும் சுவர்களில் நிரந்தர கறையாக மாறிவிடும். அதிலிருந்து வீசும் துர்நாற்றம் வீட்டிற்குள் இருக்கும் நம்மால் மூச்சுக்கூட விட முடியாத அளவுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 4, 2026 at 5:05 PM IST

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அமைதியின் சின்னமாகவும், பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும் இருக்கும் புறாக்கள் தானியங்களை கொத்தி தின்பதையும், சிறகடித்து பறப்பதையும் காண்பது பலருக்கும் பிடித்தமான ஒன்று தான். ஆனால், அதே புறாக்கள் நமது வீட்டின் பால்கனியையும், ஜன்னல்களையும் தங்களின் நிரந்தர வசிப்பிடமாக மாற்றும் போது தான் பிரச்சனையே தொடங்குகிறது.

ஒரு முறை பால்கனி பக்கம் வரத் தொடங்கிவிட்டால், அவை மீண்டும் மீண்டும் வந்து அவ்விடத்தை அசுத்தப்படுத்துவதை வாடிக்கையாக கொண்டுவிடும். இதனால் பால்கனி முழுவதும் எச்சங்கள் நிறைந்து, பொறுக்க முடியாத துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, வீட்டின் அழகும் கெட்டுப்போகிறது.

வெறும் அசுத்தம் மற்றும் துர்நாற்றத்தோடு இது முடிந்துவிடுவதில்லை. நமது குடும்பத்தினரின், குறிப்பாக குழந்தைகளின் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் புறாக்கள் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக விளங்குகின்றன என்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.

புறாக்களால் ஏற்படும் தீவிர பிரச்சனைகள் மற்றும் நோய்கள்

வீட்டின் பால்கனிகளில் புறாக்கள் குடியேறுவதால் நமக்கு ஏற்படும் முக்கிய பாதிப்புகள் பின்வருமாறு:

  • புறாக்களின் எச்சத்தை உடனுக்குடன் சுத்தம் செய்யாவிட்டால், அது பால்கனி தரை மற்றும் சுவர்களில் நிரந்தர கறையாக மாறிவிடும். அதிலிருந்து வீசும் துர்நாற்றம் வீட்டிற்குள் இருக்கும் நம்மால் மூச்சுக்கூட விட முடியாத அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
  • புறா எச்சத்தில் அதிகளவில் அமிலத்தன்மை உள்ளது. வீட்டின் கீழே நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் கார் மற்றும் பைக்குகளின் மீது இந்த எச்சம் விழும்போது, வாகனங்களின் வெளிப்புற பெயிண்ட் உரிந்து சேதமடைய வாய்ப்புள்ளது.
  • காய்ந்துபோன புறா எச்சத்தில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளும் பூஞ்சைகளும் (Fungus) காற்றில் கலக்கின்றன. இந்த அசுத்தமான காற்றைச் சுவாசிக்கும்போது மனிதர்களுக்குப் பலவிதமான சுவாசப் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.
  • புறாக்களின் மெல்லிய இறகுகள் நுரையீரலுக்கு மிகவும் ஆபத்தானவை. அவை சுவாசப் பாதையில் அடைப்பை ஏற்படுத்துவதுடன், ஆக்ஸிஜன் பரிமாற்றம் நடக்கும் மெல்லிய சவ்வை கடினமாக்கி 'அலர்ஜிக் ஆல்வியோலைடிஸ்' (Allergic Alveolitis) என்ற நோயை உருவாக்குகின்றன.
  • குடும்பத்தில் யாருக்கும் ஆஸ்துமா பாரம்பரியம் இல்லாவிட்டாலும் கூட, புறாக்களின் இறகு மற்றும் எச்சக் துகள்களால் 'பர்ட் ஃபேன்சியர்ஸ் லங் டிசீஸ்' என்ற நோய் வரக்கூடும். இது கடுமையான இரைப்பு, நுரையீரலில் சளி கட்டுதல், நெஞ்சு வலி மற்றும் இதயப் பிரச்சினைகளுக்குக் கூட வழிவகுக்கும்.

புறாக்களை வராமல் தடுக்க என்ன செய்வது?

ஒரு இடம் தங்களுக்கு பாதுகாப்பானது என்று புறாக்கள் நினைத்துவிட்டால், நாம் எத்தனை முறை விரட்டினாலும் அவை மீண்டும் மீண்டும் அதே இடத்திற்குத்தான் வரும். இந்த சிக்கலுக்கு நிரந்தரத் தீர்வாக விளங்குபவை பாதுகாப்பு வலைகள் ஆகும்.

இந்த பாதுகாப்பு வலைகளைப் பொருத்துவதால் வீட்டிற்குள் வரும் இயல்பான காற்றோட்டமும், சூரிய வெளிச்சமும் சிறிதும் தடைபடாது. மேலும், கட்டிடத்தின் அழகைக் கெடுக்காமல் புறாக்களைத் தடுக்கும் வகையில் பலவிதமான வலைகள் சந்தையில் கிடைக்கின்றன.

பாதுகாப்பு வலைகளின் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் சிறப்பம்சங்கள்

ஹெச்டிபிஇ வலைகள் (HDPE Nets)

இவை அதிக அடர்த்தி கொண்ட பாலித்தீன் பொருட்களால் (High-Density Polyethylene) தயாரிக்கப்படுகின்றன. வெயில் மற்றும் மழையால் விரைவாக பாழாகாமல் இருக்க 'UV ஸ்டெபிலைஸ்டு' பூச்சுடன் இவை வருகின்றன. இவை, குறைந்தபட்சம் 8 ஆண்டுகள் வரை தாங்கக்கூடியவை.

வெளிப்படையான நைலான் வலைகள் (Transparent / Invisible Nets)

இவை மெல்லிய மீன்பிடி வலைகளைப் போல வெளிப்படையாக இருக்கும். அப்பார்ட்மெண்ட்களில் இவற்றை பொருத்தும்போது, தூரத்திலிருந்து பார்த்தால் வலையே இல்லாதது போல் தோன்றும். வீட்டின் தோற்றம் அல்லது அழகு மாறக்கூடாது என்று நினைப்பவர்களுக்கு இதுவே சிறந்த தேர்வாகும். இவை 5 ஆண்டுகள் வரை உழைக்கக்கூடியவை.

ரோலர் பீஜியன் வலைகள் (Roller Pigeon Nets)

இவை ஜன்னல் திரைச்சீலைகள் (Window Blinds) போல செயல்படும் நவீன மாடல் வலைகள் . நமக்கு காற்று அல்லது வெளிப் பார்வை தேவைப்படும்போது வலையை மேலே சுருட்டி வைக்கலாம், புறாக்கள் தொல்லை இருக்கும்போது கீழே இறக்கிக் கொள்ளலாம். இவை புறாக்களிடம் இருந்து மட்டுமன்றி அதிக வெயில் மற்றும் தூசியிலிருந்தும் பாதுகாப்பு தருகின்றன.

ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வயர் மெஷ் (Stainless Steel Wire Mesh)

எலிகள், குரங்குகள் மற்றும் புறாக்கள் என அனைத்து வகை விலங்குகளின் தொல்லையும் உள்ள கட்டிடங்களுக்கு இந்த உலோக வலைகள் மிகவும் ஏற்றவை. இவை எளிதில் அறுந்து போகாமல் பல வருடங்களுக்கு வலுவாக இருக்கும்.

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