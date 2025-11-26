ETV Bharat / lifestyle

கழுத்தில் சுருக்கம் ஏற்படுவதை தடுக்கணுமா? வீட்டிலேயே சரி செய்ய சிம்பிள் டிப்ஸ் இதோ!

நீர்ச்சத்து தோல் ஆரோக்கியமாக இருக்க மிக அவசியம். இது கழுத்து சுருக்கங்களைத் தடுக்க உதவுகிறது மற்றும் தோலை மிருதுவாகவும், ஈரப்பதத்துடனும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
ETV Bharat Lifestyle Team

November 26, 2025

வயதாகும் போது சருமத்தில் சுருக்கங்கள் ஏற்படுவது இயற்கை தான். குறிப்பாக, முகத்தில் ஏற்படும் சுருக்கம் வயதான தோற்றத்தை அளிப்பதால் இதனை தவிர்க்க, பல க்ரீம்கள், ஃபேஸ் மாஸ்க்குகள் போன்றவற்றை பயன்படுத்துகிறனர். ஆனால், முகம் போன்றே கழுத்துப் பகுதியின் தோலும் மென்மையானது என்பதால், அதற்கு நாம் அதிக கவனம் கொடுக்காமல் இருக்கும்போது, இந்த சுருக்கங்கள் சீக்கிரமே தோன்றி நம் அழகை பாதிக்கலாம்.

சிலருக்கு முகத்தில் சுருக்கம் இல்லை என்றாலும், கழுத்து பகுதியில் சுருக்கம் ஏற்படும். இதற்கு, முகத்தை போன்று கழுத்து பகுதிக்கு அதிக கவனம் செலுத்தாததே காரணம். சூரிய ஒளி, மோசமான நிலை, நீர்ச்சத்து குறைபாடு மற்றும் மரபியல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் இந்த சுருக்கங்கள் உருவாகின்றன.

அதெல்லாம் சரி? ஆனால் இந்த பிரச்சனையை தடுக்க என்ன செய்வது என்றால் அதற்கும் இயற்கையான வழிகள் உள்ளது. அன்றாடம் நம் பழக்க வழக்கத்தில் சில மாற்றங்களை செய்வதன் மூலமும், வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்து பேக் செய்வதன் மூலமும் கழுத்து பகுதியில் ஏற்படும் சுருக்கத்தை தவிர்க்கலாம். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

உடல் நீரேற்றம் அவசியம்: போதுமான நீர்ச்சத்து தோல் ஆரோக்கியமாக இருக்க மிக அவசியம். இது கழுத்து சுருக்கங்களைத் தடுக்க உதவுகிறது மற்றும் தோலை மிருதுவாகவும், ஈரப்பதத்துடனும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.அதனால், ஒரு நாளைக்கு போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். குறைந்தது 2 லிட்டர். நீர்ச்சத்து நிறைந்த வெள்ளரி, தர்பூசணி போன்ற பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளையும் உண்ணுங்கள்.

சரும ஆரோக்கியத்திற்கு ஏற்ற உணவு: வைட்டமின்கள் A, C, மற்றும் E நிறைந்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும். மீன், நட்ஸ் மற்றும் கீரைகள் போன்ற ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த சத்துக்கள் தோல் வயதாவதன் விளைவுகளை கணிசமாகக் குறைத்து, தோல் மீளும்தன்மையை (Elasticity) மேம்படுத்த உதவுகின்றன.

மாய்ஸ்சரைசர் பயன்படுத்துவது அவசியம்: மாய்ஸ்சரைசர் தோலை நீரேற்றமாக வைத்திருப்பதன் மூலம் சுருக்கங்கள் ஆழமாவதைத் தடுக்கிறது மற்றும் தோலின் பளபளப்பைப் பராமரிக்கிறது. அதனால், கழுத்துப் பகுதிக்குத் தனியாக மாய்ஸ்சரைசரைப் பயன்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்தவும். ஹைலூரோனிக் அமிலம் (Hyaluronic acid) அல்லது வைட்டமின் E போன்ற பொருட்கள் கொண்ட கிரீம்களைத் தேர்வு செய்யவும்.

சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவது கட்டாயம்: சூரியனில் இருந்து வரும் புற ஊதா கதிர்கள்தான் தோல் வயதாவதற்கு முக்கிய காரணம். சன்ஸ்கிரீன் இவற்றிலிருந்து தோலைப் பாதுகாத்து, சுருக்கங்கள் ஏற்படுவதை வெகுவாகத் தடுக்கிறது. வெளியே செல்வதற்கு முன், SPF 30 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சன்ஸ்கிரீனை கழுத்து பகுதி உட்பட அனைத்து திறந்த பகுதிகளிலும் தடவுங்கள்.

இவற்றை தவிர்த்து வீட்டில் உள்ள சில இயற்கை பொருட்களை கொண்டு மாஸ்க் செய்து கழுத்து பகுதியில் பயன்படுத்துவதும் கழுத்து பகுதியில் ஏற்படும் சுருக்கங்களை குறைக்கும்.

  • பாதாம் பால் பேஸ்ட்: பாதாமில் உள்ள வைட்டமின் E, இரும்புச்சத்து மற்றும் ஃபோலிக் அமிலம் ஆகியவை தோலின் கொழுப்பை மீட்டெடுத்து, சுருக்கங்களை நீக்கி தோலை இறுக்கமாக வைக்க உதவுகின்றன. பாதாம் எண்ணெயால் மசாஜ் செய்வதும் பலன் தரும். நான்கு ஐந்து பாதாம்களை இரவில் பாலில் ஊறவைத்து, காலையில் அரைத்து பேஸ்ட்டாக கழுத்தில் தடவவும். காய்ந்த பின் குளிர்ந்த நீரில் கழுவவும்.
  • ஆலிவ் எண்ணெய் மசாஜ்: ஆலிவ் எண்ணெயில் உள்ள இயற்கை கொழுப்பு அமிலங்கள் கழுத்து சுருக்கங்களை இலகுவாக்க உதவுகின்றன, மேலும் தோலுக்கு புத்துணர்ச்சியூட்டுகின்றன. ஆலிவ் எண்ணெயை லேசாக சூடாக்கி, படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு முன் கழுத்தில் மேல்நோக்கி மெதுவாக மசாஜ் செய்யவும்.
  • கற்றாழை மாஸ்க்: கற்றாழை தோலுக்கு ஈரப்பதம் அளிக்கிறது, அதன் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் பண்புகள் தோல் மீளும்தன்மையை மேம்படுத்த உதவுகிறது. ஒரு ஸ்பூன் கற்றாழை ஜெல்லை ஒரு வைட்டமின் E காப்ஸ்யூலுடன் கலந்து கழுத்தில் மசாஜ் செய்து வரவும்.
  • கழுத்துக்கான பயிற்சிகள்: தலையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்தி, சாய்வாக மேலே பார்த்தபடி 10 விநாடிகள் வைத்திருப்பது போன்ற எளிய கழுத்துப் பயிற்சிகளைச் செய்யுங்கள். இந்த பயிற்சிகள் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, கழுத்து தசைகளை வலுப்படுத்துகின்றன, இதனால் சுருக்கங்கள் குறைய வாய்ப்புள்ளது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

