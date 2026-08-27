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ஃப்ரீசரில் ஐஸ் கட்டியா? எளிதாக நீக்க 2 சிம்பிள் டிப்ஸ்!

ஐஸ் கட்டி தடிமனாக மாற மாற, ஃபிரிட்ஜிற்குள் இருக்கும் குளிர்ச்சி திறன் 15% முதல் 25% வரை குறைந்துவிடும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 27, 2026 at 2:36 PM IST

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ஃபிரிட்ஜ் வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அடிக்கடி சந்திக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை, அதன் ஃபிரீசர் பகுதியில் பாறை போல ஐஸ் கட்டி உறைந்துபோவது தான். சில நேரங்களில் சமைப்பதற்கு அவசரமாக பால் அல்லது காய்கறிகளை எடுக்க நினைத்தால், அவை இந்த ஐஸ் கட்டிகளுக்குள் மாட்டிக்கொண்டு வெளியேவே வராது.

அந்த அவசரத்திலும் கோபத்திலும் வீட்டில் இருக்கும் கத்தி, கரண்டி, அல்லது ஸ்க்ரூ டிரைவர் போன்ற கூர்மையான பொருட்களை எடுத்து ஐஸை குத்தி உடைக்க ஆரம்பித்துவிடுவோம்.

ஆனால், நாம் அவசரத்தில் செய்யும் இந்த சிறிய விஷயம் ஃபிரிட்ஜை மொத்தமாகவே பாழாக்கிவிடும். ஃபிரிட்ஜின் உள் சுவர்களுக்கு பின்னால் தான் குளிர்ச்சியை தரும் மெல்லிய கேஸ் குழாய்கள் இருக்கும். நாம் கூர்மையான பொருட்களை வைத்து ஐஸை குத்தும்போது, இந்த குழாய்களில் ஓட்டை விழுந்து கேஸ் மொத்தமாக வெளியேறிவிடும்.

அதுமட்டுமல்லாமல், கொதிக்கும் தண்ணீரை அப்படியே ஃபிரிட்ஜிற்குள் ஊற்றுவதும் ஆபத்தானது. சுடுநீர் படும்போது பிளாஸ்டிக் தட்டுகள் வளைந்துவிடும், கதவில் உள்ள ரப்பர் தளர்ந்துபோகும். இதனால் ஃபிரிட்ஜ் பழுதாகி ஆயிரக்கணக்கில் செலவு வைக்கும்.

அப்படியென்றால், எந்த சேதமும் இல்லாமல் ஃப்ரீசரில் உள்ள ஐஸ் கட்டிகளை எப்படி சுலபமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் நீக்குவது? வாருங்கள், விரிவாக பார்ப்போம்.

ஃப்ரீசரில் ஐஸ் சேர்வதால் என்ன பிரச்சனை?

ஃபிரிட்ஜின் மேல் பகுதியில் அதிக அளவில் ஐஸ் கட்டி சேரும்போது, அது ஃபிரிட்ஜின் ஒட்டுமொத்த வேலைத்திறனையும் குறைத்துவிடும்:

  • குளிர்ச்சி குறைதல்: ஐஸ் கட்டி தடிமனாக மாற மாற, ஃபிரிட்ஜிற்குள் இருக்கும் குளிர்ச்சி திறன் 15% முதல் 25% வரை குறைந்துவிடும்.
  • உணவு கெட்டுப்போதல்: மேல் பகுதியில் ஐஸ் அடைத்துக்கொள்வதால், கீழ் தட்டுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய ஜில்லென்ற காற்று தடைபடும். இதனால் நாம் வைக்கும் காய்கறிகளும் உணவுகளும் சீக்கிரம் குளிர்ச்சியடையாமல் கெட்டுப்போக வாய்ப்புள்ளது.
  • தேவையில்லாத கரண்ட் பில்: ஃபிரிட்ஜிற்கு தேவையான குளிர்ச்சி கிடைக்காததால், அதன் மோட்டார் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். இது மாதாந்திர மின்சாரக் கட்டணத்தை தேவையில்லாமல் உயர்த்தும்.

ஐஸ் கட்டிகளை நீக்க 2 சுலபமான வழிகள்

ஃபிரிட்ஜிற்கு எந்த பாதிப்பும் வராமலும், நமது நேரத்தையும் வேலையையும் மிச்சப்படுத்தவும் இரண்டு எளிய வழிகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

மின்சாரத்தை நிறுத்தி ஃபேன் வைப்பது: முதலில் ஃபிரிட்ஜின் சுவிட்சை ஆஃப் செய்துவிட்டு, பிளக்கைக் கழற்றி விடுங்கள். உள்ளே இருக்கும் உணவுப் பொருட்களை வெளியே எடுத்து வைத்துவிட்டு, கதவை நன்றாகத் திறந்து வையுங்கள். இப்போது ஃபிரிட்ஜிற்கு நேரே ஒரு சிறிய டேபிள் ஃபேனை ஓட விடுங்கள். அறையின் சாதாரண காற்று உள்ளே வேக வீசும்போது, கெட்டியாக இருக்கும் ஐஸ் கட்டிகள் மிக விரைவில் உருகத் தொடங்கும்.

மிதமான சுடுநீர் ஆவி பிடிப்பது: கொதிக்கும் நீரை அப்படியே ஊற்றுவது தான் தவறு. அதற்குப் பதிலாக, மிதமான சூட்டில் உள்ள தண்ணீரை அகலமான பாத்திரங்களில் ஊற்றி ஃபிரிட்ஜிற்குள் வையுங்கள். ஃபிரிட்ஜ் கதவை மூடி 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் அப்படியே விட்டுவிடுங்கள். அந்த மிதமான நீராவி உள்ளே பரவி, சுவர்களில் ஒட்டியிருக்கும் பாறை போன்ற ஐஸ் கட்டிகளை இலகுவாக மாற்றிவிடும்.

ஐஸை வெளியே எடுக்கும் பாதுகாப்பான முறை

மேலே சொன்ன வழிகளைப் பின்பற்றும்போது ஐஸ் கட்டிகள் உருகி சுவரில் இருந்து தனியாக விலகி வரத் தொடங்கும்.

  • இப்போது ஒரு பிளாஸ்டிக் கரண்டி அல்லது பிளாஸ்டிக் ஸ்கிராப்பர் கொண்டு லேசாகத் தள்ளினாலே ஐஸ் கட்டிகள் பெரிய துண்டுகளாகக் கழன்று வந்துவிடும்.
  • உலோகக் கரண்டிகளையோ கத்திகளையோ கண்டிப்பாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
  • ஐஸ் உருகி தண்ணீர் வெளியே சிந்துவதை தடுக்க, ஃபிரிட்ஜின் அடியில் ஒரு பழைய துணியையோ அல்லது டவலையோ விரித்து வைத்துக்கொண்டால் துடைக்கும் வேலையும் சுலபமாக முடிந்துவிடும்.

இந்த எளிய வழிகள கையாளும்போது ஃபிரிட்ஜ் பழுதாகாமல் பல ஆண்டுகள் நன்றாக உழைக்கும், கரண்ட் பில்லும் மிச்சமாகும்!

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