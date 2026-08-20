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ஜூட் பைகள் வாங்குபவர்கள் கவனத்திற்கு! ஒரிஜினல் எது? அதை புதுசு போல் வைப்பது எப்படி?

தடிமனாகவும் நெருக்கமாகவும் நெய்யப்பட்ட பைகளை தேர்வு செய்தால் மட்டுமே அவை அதிக எடையை தாங்கி நீண்ட நாட்கள் கிழியாமல் உழைக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 20, 2026 at 3:50 PM IST

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இன்றைய சூழலில் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும் ஒவ்வொரு நபரின் கையிலும் பிளாஸ்டிக் பைகளின் பயன்பாடு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது. ஆனால், அதனால் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நிலத்தடி நீருக்கும் ஏற்படும் தீமைகளை உணர்ந்து, பலர் இப்போது இயற்கையான மாற்று வழிகளை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ளனர்.

அப்படி பிளாஸ்டிக்கிற்கு மிக சிறந்த மாற்றாக உருவெடுத்துள்ளதுதான் "ஜூட்" எனப்படும் சணல் பைகள். "தங்க இழை" என்று அழைக்கப்படும் இந்த சணல், நமது சூழலை பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. முன்பெல்லாம் சணல் என்றால் கரடுமுரடான சாக்குப்பைகள், பருப்பு மூட்டைகள் மட்டுமே நம் நினைவுக்கு வரும். ஆனால் இன்று நிலைமை முற்றிலும் மாறிவிட்டது.

சந்தையிலும் ஆன்லைனிலும் பார்த்தவுடனேயே பிடித்துப்போகும் வகையில் நவீன வடிவமைப்புகளுடனும், விதவிதமான வண்ணங்களிலும் சணல் பைகள் கிடைக்கின்றன. தினசரி காய்கறி வாங்க செல்லும் பைகள் முதல் அலுவலகத்திற்கு எடுத்து செல்லும் லஞ்ச் பேக், கணினி பைகள் (Laptop Bags) வரை அத்தனை தேவைகளுக்கும் ஏற்றவாறு அழகிய ஜூட் பேக்குகள் வந்துவிட்டன.

வெறும் 100 ரூபாயிலிருந்தே கிடைக்கும் இந்த பைகள், பார்ப்பதற்கே ஸ்டைலாக இருப்பதுடன் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நண்பனாக திகழ்கிறது. இருப்பினும், சந்தையில் கிடைக்கும் அனைத்து சணல் பைகளும் தரமானவையா என்றால் நிச்சயம் இல்லை. இதில் உள்ள நன்மைகள் என்ன, எந்த மாதிரி பையை வாங்கினால் பல வருடங்களுக்கு உழைக்கும், அதை எப்படிப் பராமரிக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வதும் அவசியம்.

வியக்க வைக்கும் நன்மைகள்

இயற்கையான சணல் நார்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் நமக்கு கொடுக்கும் நன்மைகள் ஏராளம். முதலாவதாக, சணல் பைகள் மிகவும் உறுதியானவை. அதிக எடையை தாங்கும் திறன் கொண்டவை என்பதால், ஒரு பையை வாங்கிப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினால் பல வருடங்களுக்கு புதிது போலவே இருக்கும்.

இரண்டாவதாக, இதன் உற்பத்தியில் அபாயகரமான ரசாயனங்கள் எதுவும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. இதனால் உணவுப் பொருட்கள், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை இதில் வைக்கும்போது கெமிக்கல் கலப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை.

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, சணல் 100 சதவீதம் இயற்கையிலேயே மக்கிப்போகும் தன்மை கொண்டது. பயன்பாட்டிற்கு பிறகு நாம் இதை தூக்கி எறிந்தாலும், மண்ணோடு மண்ணாக கலந்து இயற்கை உரமாக மாறி நிலத்திற்கு சத்துக்களை வழங்கும். மேலும், வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் சணல் விரிப்புகள் காற்றில் உள்ள தூசியை உறிஞ்சி, ஈரப்பதத்தை கட்டுப்படுத்துவதால் வீட்டின் காற்றோட்டமும் சுத்தமாக இருக்கும்.

சந்தையில் கிடைக்கும் விவிதமான சணல் பொருட்கள்

இன்றைய காலகட்டத்தில் சணல் என்பது வெறும் பைகளோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. நமது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான பல பொருட்கள் சணலில் கிடைக்கின்றன. லேப்டாப் பேக், ஃபைல் போல்டர்கள் மற்றும் ஸ்டைலான கைப்பை போன்றவை அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு கிடைக்கின்றன.

இவை தவிர்த்து, தானியங்கள் மற்றும் காபி கொட்டைகளை சேமிக்கும் சாக்குகள், பொருட்களை பேக் செய்ய உதவும் உறுதியான கயிறுகளும் கிடைக்கின்றன. வீட்டின் உட்புற அழகை கூட்டும் கார்பெட்டுகள், சுவரில் தொங்கவிடும் கலைப் பொருட்கள், நாற்காலி கவர்கள் போன்ற அலங்கார பொருட்களும், தோட்டத்து செடிகளை வளர்க்கும் சிறிய பைகள், சணல் காலணிகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு பொம்மைகள் வரை பல வடிவங்களில் சணல் பொருட்கள் சந்தையைக் கலக்கி வருகின்றன.

வாங்கும் முன் கவனிக்க வேண்டியவை

சணல் பொருட்களுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளதால், சந்தையில் தரமற்ற போலியான பொருட்களும் கிடைக்கின்றன. எனவே, ஒரு சணல் பையை வாங்குவதற்கு முன் சில முக்கியமான விஷயங்களை சரிபார்ப்பது அவசியமாகும்.

  • இயற்கை சாயங்கள்: செயற்கை சாயங்கள் பூசப்பட்ட பைகள் தோலுக்கும் சூழலுக்கும் உகந்தவை அல்ல. எனவே, இயற்கை சாயங்களால் வண்ணம் பூசப்பட்ட பைகளை தேர்ந்தெடுப்பதே சிறந்தது.
  • நெசவின் தடிமன்: தடிமனாகவும் நெருக்கமாகவும் நெய்யப்பட்ட பைகளை தேர்வு செய்தால் மட்டுமே அவை அதிக எடையை தாங்கி நீண்ட நாட்கள் கிழியாமல் உழைக்கும்.
  • கைப்பிடிகள் மற்றும் உட்புறப் பூச்சு: பையின் கைப்பிடிகள் பிளாஸ்டிக் அல்லது நைலானாக இல்லாமல், பருத்தி அல்லது காதி பொருட்களால் ஆனதாக இருக்க வேண்டும். பையின் உட்புறம் பிளாஸ்டிக் கோட்டிங் இல்லாமல், கஞ்சி அல்லது துணி கோட்டிங் உள்ள பைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

நீண்ட நாட்கள் உழைக்க சுத்தம் செய்யும் முறைகள்

சணல் பைகளை சாதாரணத் துணி பைகளைப் போல நேரடியாகத் தண்ணீரில் போட்டு ஊறவைத்துத் துவைக்கவே கூடாது. ஏனெனில், சணல் நார்கள் தண்ணீரில் அதிக நேரம் ஊறும் போது பலமிழந்து, பையின் வடிவமே மாறிவிடும்.

பையை சுத்தம் செய்ய முதலில் அதன் மீதுள்ள தூசியை ஒரு மென்மையான பிரஷ் அல்லது உலர் துணியால் தட்டி எடுக்க வேண்டும். பின்னர் ஒரு பாத்திரத்தில் குளிர்ந்த நீரை எடுத்து, அதில் சில துளிகள் மென்மையான லிக்விட் டிடர்ஜென்ட் அல்லது பேபி ஷாம்பூ கலந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு மென்மையான துணியை அந்த சோப் நீரில் நனைத்து, நன்றாகப் பிழிந்த பிறகு, பையில் கறை உள்ள இடங்களில் மட்டும் மெதுவாக துடைத்து எடுக்க வேண்டும். இறுதியாக சுத்தமான ஈாரத் துணியால் சோப் பசையைத் துடைத்துவிட்டு, காய்ந்த துணியால் துடைத்து நிழலில் காயவைக்க வேண்டும்.

சரியான முறையில் பார்த்துத் தேர்ந்தெடுத்து, முறையாகப் பராமரித்தால், குறைந்த செலவில் கிடைக்கும் இந்த சணல் பைகள் பல வருடங்களுக்கு இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

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