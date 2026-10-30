குங்குமத்தில் ஈயக் கலப்படம்: ஆரோக்கியத்திற்கு ஆபத்தாம் - போலி குங்குமத்தை கண்டறிவது எப்படி?
குங்குமம் இயற்கையான நிறத்தை தாண்டி, அளவுக்கு அதிகமான பிங்க், அடர் காவி அல்லது விசித்திரமான செயற்கை நிறங்களில் பளிச்சிட்டால், அது ரசாயனக் கலவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
Published : October 30, 2026 at 10:02 AM IST
இன்றைய காலக்கட்டத்தில் நாம் சாப்பிடும் உணவு முதல் அணியும் ஆடைகள் வரை எத்தனையோ பொருட்களில் கலப்படம் சர்வசாதாரணமாகிவிட்டது. கடைசியில் ஆன்மீக வழிபாட்டிற்கும், பெண்களின் தினசரி பயன்படுத்தும் குங்குமத்தையும் இந்த முறைகேடுகள் விட்டுவைக்கவில்லை.
பெண்கள் குங்குமத்தை பல கடைகளில் தேடி தேடி வாங்குவது வழக்கம். எந்த குங்குமம் பார்ப்பதற்கு நன்றாக இருக்கிறது, எந்த பிராண்ட் நீண்ட நேரம் நிறம் மாறாமல் இருக்கும் என்று பார்த்து பார்த்து வாங்குகின்றனர். குங்குமத்திற்கு நல்ல நிறமும், கவர்ச்சியான தோற்றமும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக சில வணிகர்கள் அதில் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த ரசாயனங்களையும், ஆபத்தான ஈயத்தையும் (Lead) தாராளமாக கலக்கின்றனர்.
பார்க்க அழகாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்து வாங்கும் அந்த சின்ன பொட்டு, நம் குடும்பத்தின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் சிதைக்கும் என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை.
குங்குமத்தின் நிறம் என்ன?
இயற்கையாக தயாரிக்கப்படும் குங்குமம் சிவப்பு அல்லது லேசான ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருக்கும். ஆனால், செயற்கை சாயங்கள் மற்றும் ஈயம் (Lead) போன்ற உலோக கலவைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் போலி குங்குமம் உடலுக்கு தீங்கானது.
இந்த கலப்பட குங்குமத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதால் சருமத்தில் கடுமையான ஒவ்வாமை, அரிப்பு, தடிப்பு, சிவந்து போதல் மற்றும் தோல் அழற்சி போன்ற பிரச்சனைகள் உருவாகின்றன. சிலருக்கு அந்த இடம் நாளடைவில் கருப்பாகவும் மாறிவிடுகிறது. இந்த ஆபத்து பெரியவர்களுடன் நின்றுவிடாமல், குழந்தைகளையும் பாதிக்கிறது.
கலப்படக் குங்குமத்தின் பாதிப்பால் குழந்தைகளில் தொடர்ச்சியான எரிச்சல், கற்றல் திறன் குறைதல், செவித்திறன் பாதிப்பு மற்றும் கவனச்சிதறல் போன்ற நரம்பு மண்டல சிக்கல்கள் ஏற்படுவதாக நியூஜெர்சி சுகாதார துறை எச்சரிக்கிறது. மேலும், பெரியவர்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம், ஞாபக மறதி போன்ற பிரச்சனைகளும், ஆண்களுக்கு விந்தணுக்களின் தரம் குறைவதும், பெண்களுக்கு கர்ப்பச்சிதைவு அல்லது குறைப்பிரசவம் போன்ற பேரிடர்களும் ஏற்படுகின்றன.
இத்தகைய ஆபத்துகளில் இருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள, குங்குமம் வாங்கும்போதே அது போலியானதா இல்லையா என்பதை சோதித்து பார்ப்பது அவசியமாகும்.
நிறத்தை தரம் பிரித்தல்: குங்குமம் இயற்கையான நிறத்தை தாண்டி, அளவுக்கு அதிகமான பிங்க், அடர் காவி அல்லது விசித்திரமான செயற்கை நிறங்களில் பளிச்சிட்டால், அது ரசாயனக் கலவை என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
கழுவிச் சோதனை செய்தல்: சுத்தமான குங்குமத்தை கையில் வைத்துக் கழுவினால் எளிதில் போய்விடும். ஆனால், சோப்பு போட்டுக் தேய்த்தாலும் அதன் நிறம் போகாமல் அப்படியே இருந்தால், அதில் ரசாயனக் கலப்படம் உள்ளது உறுதி.
அதிகப்படியான பளபளப்பு: சாதாரணப் பொடி போல் இருக்க வேண்டிய குங்குமம், கண்ணைப் பறிக்கும் அளவுக்கு மினுமினுப்பாக இருந்தால் அது ஆபத்தான டை மற்றும் ரசாயனங்களால் ஆனது. எனவே, கிளிட்டர் கலந்த சிந்தூரம் மற்றும் பளபளக்கும் குங்குமத்தை தவிர்ப்பது நல்லது.
வாசனை மூலம் கண்டறிதல்: இயற்கை குங்குமத்திற்கு உரிய மென்மையான மணம் இருக்கும். மாறாக, அதில் உலோகம் போன்ற நெடியடித்தாலோ அல்லது தாங்க முடியாத கடுமையான செயற்கை வாசனை வந்தாலோ அதனைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
லேபிள்களைப் பரிசீலித்தல்: நாம் எதைக் வாங்கினாலும் அதன் பின்னுள்ள விவரங்களைப் பார்ப்பது போல, குங்குமப் பாக்கெட்டின் மீது என்னென்ன பொருட்கள் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விவரங்களைச் சரிபார்த்து, தரச்சான்றிதழ் பெற்ற பிராண்டட் பொருட்களை மட்டுமே வாங்குவது பாதுகாப்பானது.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5607663/
https://hero.epa.gov/reference/7120089/
https://www.nj.gov/health/ceohs/documents/food-drug-safety/sindoor_fact_sheet.pdf