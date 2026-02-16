ராட்டினம் முதல் ரோலர் கோஸ்டர் வரை: வாந்தி, தலை வலி வராமல் என்ஜாய் பண்ண சூப்பர் டிப்ஸ் இதோ!
Published : February 16, 2026 at 11:59 AM IST
சிறுவயதில் ஊர் திருவிழாக்களில் ராட்டினத்தில் அமர்ந்து, அது உயரே போகும்போது வயிற்றுக்குள் ‘பக்’ என்று ஒரு உணர்வு ஏற்படுமே, அதை நம்மால் மறக்கவே முடியாது. அந்த ஆரம்பக்கால ஆர்வம் தான் வளர்ந்த பிறகு நம்மை பெரிய தீம் பார்க்குகளில் உள்ள ரோலர் கோஸ்டர் போன்ற சாகச விளையாட்டுகளை நோக்கி இழுக்கிறது.
தலைகீழாக சுழலும்போதும், உச்சியிலிருந்து மின்னல் வேகத்தில் கீழே இறங்கும்போதும் ஏற்படும் அந்த நடுக்கமும், உற்சாகமும் கலந்த உணர்வு ஒரு தனி சுகம் தான். ஆனால், அந்தச் சில நிமிடங்களில் நம் உடலுக்குள் என்ன நடக்கிறது என்று எப்போதாவது யோசித்தது உண்டா?
ஏன் சிலருக்கு மட்டும் இது முடிந்ததும் தலைசுற்றலும் வாந்தியும் ஏற்படுகிறது? சிலருக்கு மட்டும் எப்படி எதுவும் ஆகாமல் மீண்டும் மீண்டும் விளையாடத் தோன்றுகிறது? என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?
உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்: ரோலர் கோஸ்டர் போன்ற வேகமான பயணங்களின் போது, நம் உடல் உடனடியாக ஒரு தற்காப்பு நிலைக்குச் செல்கிறது. அந்தச் சில நொடிகளில் மூளைக்கு ஒரு அபாயச் சிக்னல் கிடைக்கிறது. இதனால் 'அட்ரினலின்' (Adrenaline) என்ற ஹார்மோன் ரத்தத்தில் பாய்கிறது.
இதுதான் உங்கள் இதயத் துடிப்பை எகிறச் செய்கிறது. நம் உடலின் ரத்த ஓட்டம் கை, கால் தசைகளுக்கு வேகமாகப் பாயும், இதனால் தான் ஒருவித மெய்சிலிர்ப்பு உண்டாகிறது. அதே சமயம், செரிமான மண்டலத்திற்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் தற்காலிகமாகக் குறையும். இதனால் தான் அந்தச் சமயத்தில் பசி எடுக்காது அல்லது வயிறு ஒருவிதமாக உருளுவது போன்ற உணர்வு (Stomach butterflies) ஏற்படுகிறது.
ஏன் சிலருக்கு வாந்தி மற்றும் தலைசுற்றல் ஏற்படுகிறது? நமது காதுகளுக்குள் இருக்கும் திரவம்தான் உடலின் சமநிலையை (Balance) பராமரிக்கிறது. ரோலர் கோஸ்டரில் செல்லும்போது, கண்கள் வேகமாக நகர்வதைப் பார்க்கின்றன, ஆனால் உடல் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறது. இந்தத் முரண்பட்ட தகவல்கள் மூளைக்குச் செல்லும்போது, மூளை குழப்பமடைந்து 'மோஷன் சிக்னஸ்' (Motion Sickness) எனும் நிலையை உருவாக்குகிறது.
அதாவது உங்கள் கண்கள் "நாம் நகர்கிறோம்" என்றும், உடல் "நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம்" என்றும் சொல்லும்போது ஏற்படும் தகவல் குழப்பமே வாந்திக்கும் தலைசுற்றலுக்கும் முக்கிய காரணம். சிலருக்கு இந்த சமநிலை உணர்வு வலுவாக இருப்பதால் பாதிப்பு தெரிவதில்லை.
யார் தவிர்க்க வேண்டும்? ஆரோக்கியமான நபர்களுக்கு இது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. இருப்பினும், தீவிரமான இதய நோய் உள்ளவர்கள், ரத்த அழுத்தப் பாதிப்பு (BP) இருப்பவர்கள், கழுத்து மற்றும் முதுகுத்தண்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இதுபோன்ற சாகச பயணங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. திடீர் வேகமும் அழுத்தமும் (G-force) இவர்களுக்கு அதிக வலியை அல்லது பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். அதேபோல், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் தவிர்க்க வேண்டும்.
வாந்தி வராமல் இருக்க என்ன சாப்பிடலாம்? விளையாட்டுக்கு 2 மணி நேரத்திற்கு முன்னரே லேசான உணவுகளைச் சாப்பிடுவது நல்லது. இட்லி, பழங்கள் அல்லது பிரட் போன்ற எளிதில் செரிமானமாகும் உணவுகள் சிறந்தது. இது வயிற்றில் அதிக பாரத்தை ஏற்படுத்தாது.
அதிக எண்ணெய் கலந்த புரோட்டா, பிரியாணி, பொரித்த உணவுகள், காரமான உணவுகள் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களைச் சாப்பிட்டுவிட்டு உடனடியாக விளையாடக் கூடாது. இவை வயிற்றில் அமிலத்தன்மையை உண்டாக்கி, விளையாடும்போது வாந்தியைத் தூண்டும்.
உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருப்பது அவசியம், ஆனால் விளையாட்டுக்குச் செல்லும் முன் அரை லிட்டர் தண்ணீர் குடிப்பது போன்ற காரியங்களைத் தவிர்க்கவும். சிறிய அளவில் அவ்வப்போது அருந்துவது நல்லது. விளையாட்டில் அமர்ந்திருக்கும்போது தலையைச் சாய்க்காமல் நேராக முன்புறம் பார்ப்பது தலைசுற்றலைக் குறைக்க உதவும்.
கண்கள் எதைப் பார்க்கிறதோ, அதே தகவலை மூளைக்கும் கடத்த இது உதவும். விளையாட்டு முடிந்தவுடன் உடனடியாக எழுந்து ஓடாமல், சில நிமிடங்கள் அமைதியாக அமர்ந்து உடல் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இது ரத்த ஓட்டம் சீராகவும், தலைசுற்றல் குறையவும் உதவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.