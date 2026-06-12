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நீங்களும் பன்னீரை இப்படித்தான் சமைக்கிறீர்களா? சத்துக்கள் வீணாக வாய்ப்பு!

வாங்கி வந்த பன்னீர் பாக்கெட்டை பிரித்த பிறகு, மீதமுள்ள பன்னீரை அப்படியே மூடாமல் பிரிட்ஜில் வைத்தால், காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் காரணமாக அதன் புரதச்சத்து படிப்படியாக குறைந்துவிடும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 12, 2026 at 4:07 PM IST

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விருந்து என்றாலே சைவ பிரியர்களின் முதல் சாய்ஸ் பன்னீராகத்தான் இருக்கும். பன்னீர் பட்டர் மசாலா முதல் சுடச்சுட வரும் டிக்கா வரை இதன் சுவைக்கு அடிமையாகாதவர்களே இல்லை எனலாம். சுவையை தாண்டி, உடலமைப்பை சீராக வைக்க தேவைப்படும் மிக முக்கிய ஊட்டச்சத்தான புரதச்சத்து (Protein) இதில் நிறைந்துள்ளது.

ஆனால், நாம் அன்றாடம் சமையலறையில் செய்யும் சில பழக்கவழக்கங்கள், இந்த ஆரோக்கியமான உணவை வெறும் சுவைக்கான பொருளாக மட்டுமே மாற்றிவிடுகின்றன என்று சமீபத்திய ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. பன்னீரை வாங்குவதில் இருந்து, அதனை சமைத்து தட்டில் பரிமாறுவது வரை நாம் எங்கு தவறு செய்கிறோம், அதில் உள்ள முழு நன்மைகளையும் நம் உடல் எப்படி பெறலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ரப்பர் போல மாறும் பன்னீர்: தீர்வு என்ன?

பொதுவாகவே பன்னீர் மிகவும் மென்மையானது. அதனை சமைக்க சில நிமிடங்களே போதுமானது. ஆனால், பலரும் பன்னீர் துண்டுகள் நன்றாக மொறுமொறுப்பாக, பொன்னிறமாக வர வேண்டும் என்பதற்காக அதிக தீயில் வைத்து நீண்ட நேரம் வதக்குவார்கள் அல்லது எண்ணெயில் போட்டு பொரிப்பார்கள்.

இவ்வாறு அதிக வெப்பத்தில் சமைக்கும் போது பன்னீரில் உள்ள புரதத்தின் கட்டமைப்பு முற்றிலும் மாறி, அது ரப்பர் போல கடினமாகிவிடும். இந்த நிலைக்கு மாறும் பன்னீரை நம் உடலால் எளிதில் செரிமானம் செய்ய முடியாது. இதனால் நாம் எதிர்பார்த்த புரதச்சத்து உடலுக்கு கிடைக்காமல் வீணாகவே முடியும். எனவே, பன்னீரை எப்போதும் மிதமான தீயில், லேசாக வதக்கி சமைப்பதே புத்திசாலித்தனம். இது பன்னீரின் மென்மையை தக்கவைத்து, சுவையையும் கூட்டும்.

ஹோட்டல் ஸ்டைல் 'டீப் ப்ரை' வேண்டாமே!

வீட்டிலேயே ஹோட்டல் சுவையில் சமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, பன்னீர் துண்டுகளை எண்ணெயில் ஆழமாக வறுத்து (Deep fry) அதன் பிறகு கிரேவிகளில் சேர்ப்பது பலரது வழக்கம். இது சுவையை தூக்கலாக காட்டினாலும், பன்னீரில் உள்ள அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை மொத்தமாக அழித்துவிடும்.

எண்ணெயில் பொரிப்பதற்கு பதிலாக, மிகக் குறைந்த அளவு எண்ணெயில் லேசாக பிரட்டி எடுப்பது (Shallow fry) அல்லது ஏர் பிரையர் முறையைப் பயன்படுத்துவது சத்துக்கள் வீணாவதை தடுக்கும்.

தண்ணீரில் அதிக நேரம் ஊற வைக்கிறீர்களா?

சமைப்பதற்கு முன்பு காய்கறிகளை நன்றாக கழுவுவது போல, பன்னீரையும் அதிக நேரம் தண்ணீரில் போட்டு அலசுபவர்கள் உண்டு. இன்னும் சிலர் அது இன்னும் சாஃப்டாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக சமையல் சோடா கலந்த நீரில் ஊற வைப்பார்கள்.

பன்னீரில் புரதம் மட்டுமின்றி, நீரில் கரையக்கூடிய சில முக்கிய நுண் ஊட்டச்சத்துக்களும் உள்ளன. எனவே, அதனை அதிக நேரம் தண்ணீரில் கழுவும் போது சத்துக்கள் அனைத்தும் நீரில் கரைந்து வீணாகிவிடும். கடையிலிருந்து வாங்கிய பன்னீரை ஒருமுறை லேசாக தண்ணீரில் காட்டி எடுத்தாலே போதும். ஒருவேளை பன்னீர் சற்று கடினமாக இருந்தால், ஒரு நிமிடம் மட்டும் வெதுவெதுப்பான நீரில் போட்டு எடுத்தால், அது மிருதுவாக மாறிவிடும்.

'நாண் - பன்னீர்' காம்போ: செரிமானப் பேராபத்து!

ஹோட்டலுக்கு சென்றால் 'பட்டர் நாண் மற்றும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா' ஆர்டர் செய்வது பலரது வழக்கம். ஆனால், இந்த காம்பினேஷன் ஆரோக்கியத்திற்கு சற்றும் உகந்தது அல்ல என்கிறார்கள் நிபுணர்கள். மைதாவால் செய்யப்படும் நாணில் கார்போஹைட்ரேட்டுகளும், கிளைசெமிக் குறியீடும் மிக அதிகம். அதேநேரம் பன்னீரில் புரதமும் கொழுப்பும் அதிகம்.

இவை இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் வயிற்றில் சேரும் போது, ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென உயரும். அதுமட்டுமின்றி, கடுமையான அஜீரண கோளாறு மற்றும் வயிறு உப்பசம் போன்ற பிரச்சனைகளை இது உருவாக்கும். இதற்கு மாற்றாக, பன்னீர் மசாலாவுடன் கோதுமை ரொட்டி அல்லது சோள ரொட்டி (ஜொன்ன ரொட்டி) போன்ற ஆரோக்கியமான உணவுகளை சேர்த்து உண்பதே நல்லது.

பிரிட்ஜில் வைக்கும் போது இதை கவனியுங்கள்

பன்னீரை வாங்குவது, சமைப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு முக்கியம் அதனை சேமிப்பது. பாக்கெட்டை பிரித்த பிறகு, மீதமுள்ள பன்னீரை அப்படியே மூடாமல் பிரிட்ஜில் வைத்தால், காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் காரணமாக அதன் புரதச்சத்து படிப்படியாக குறைந்துவிடும்.

பன்னீர் அதிகபட்சம் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் மட்டுமே அதன் தன்மையோடு இருக்கும். எனவே, பன்னீரை ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து, அது மூழ்கும் அளவிற்குத் தண்ணீர் ஊற்றி பிரிட்ஜில் வைக்க வேண்டும். மேலும், அந்தத் தண்ணீரை தினமும் மாற்றி வர வேண்டும். இது பன்னீர் கெட்டுப்போகாமல், எப்போதும் பிரெஷ்ஷாக இருக்க உதவும்.

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