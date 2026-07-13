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கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி? உடல்நலன் காக்க இதோ சில வழிகள்!

கோபம் வரும் போது, கண்களை மூடி ஆழமாக, மெதுவாக மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளிவிடுவது, நம் எண்ணங்களை சீரமைக்க உதவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 13, 2026 at 2:43 PM IST

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நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் நாம் சொன்ன பேச்சை கேட்காத போது, யாராவது நம்மை எல்லோர் முன்னிலையிலும் அவமானப்படுத்தும் போது அல்லது நாம் ஆசைப்பட்டு உழைத்த ஒரு காரியம் தோற்று போகும் போது சட்டென்று நம் கட்டுப்பாட்டை மீறி ஒரு உணர்ச்சி தலைதூக்கும், அதுதான் கோபம்.

மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கும் மிக இயல்பான, பொதுவான ஏழு உணர்ச்சிகளில் கோபமும் ஒன்று என்று மனநல நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். உண்மையில், கோபம் கொள்வது என்பது ஒரு தவறான விஷயமோ அல்லது மனநோயோ அல்ல.

ஆனால், அந்த கோபம் வரும் போது நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம், அதை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோம் என்பதில் தான் ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையும் ஆரம்பமாகிறது. அந்த வகையில், நமக்கு ஏன் கோபம் வருகிறது? அது நம் உடலையும் வாழ்க்கையையும் எப்படி பாதிக்கிறது? அதை எப்படி எளிய முறையில் கட்டுப்படுத்தலாம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோபம் வரும்போது நம் உடலில் என்ன நடக்கிறது?

நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்தோ அல்லது அநீதியோ நடக்கிறது என்பதை நம் மனம் உணர்ந்த உடனே, நம் மூளையில் இருக்கும் எச்சரிக்கை அமைப்பு விழித்து கொள்கிறது. அந்த தற்காப்பு நிலையில் நம் உடல் முழுவதும் ஒருவித ஆக்ரோஷமும், ஆத்திரமும் தானாகவே நிரம்ப தொடங்கும். பொதுவாக இந்த ஆவேசம் என்பது முதலில் நம் வயிற்று பகுதியில் தான் ஒருவித படபடப்பாக ஆரம்பிக்கும்.

அங்கிருந்து மெதுவாக மேல்நோக்கி நகர்ந்து, நம் முகத்திற்கு வந்து சேரும். கோபம் உச்சமடையும் போது நம் முகம் விகாரமாக மாறுவதும், பற்களை கடிப்பதும், கைகளை இறுக்கமாக மூடி பிடிப்பதும் இதனால் தான். இறுதியில், இந்த ஒட்டுமொத்த உடல் அழுத்தமும் ஒரு பெரிய கத்தலாகவோ அல்லது வசைபாடலாகவோ நம் வாயிலிருந்து வெளியேறுகிறது.

கோபத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

கோபப்படும் அந்த சில நொடிகளில், ஏதோ நாம் தான் பெரிய சக்திவாய்ந்த மனிதர் போலவும், நாம் நினைத்தது இதன் மூலம் நடந்துவிடும் என்றும் நமக்கு தோன்றும். ஆனால், அதன் விளைவுகள் மிக மோசமானவை. கோபத்தால் முதலில் பாதிக்கப்படுவது நம்முடைய சுற்றமும், உறவுகளும் தான். கணப்பொழுதில் கொட்டிவிடும் வார்த்தைகளால், பல வருடங்களாக பழகிய நண்பர்களும், சொந்தங்களும் நம்மை விட்டு தூரமாகிவிடுவார்கள். இறுதியில் அது நம்மை தனிமையில் கொண்டு போய் நிறுத்திவிடும்.

யாராவது நம்மை தாக்கிவிடுவார்களோ என்ற பயம், நம்மை நாமே தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம், அல்லது நமக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகிறதோ என்ற சந்தேகம் தான் பலரை சட்டென்று கோபப்பட வைக்கிறது. மருத்துவ ரீதியாக பார்த்தால், இந்த தீவிரமான கோபத்தை 'இன்டர்மிட்டெட் எக்ஸ்புளோசிவ் டிசார்டர்' (Intermittent Explosive Disorder) என்று மனநல மருத்துவ புத்தகங்களில் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

அதாவது, தன் உணர்ச்சிகளையும் ஆக்ரோஷத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியாமல், திடீர் திடீரென எரிமலையாக வெடிக்கும் ஒரு மனநிலை இது. இது தீவிரமான மனச்சோர்வு, பயம், பதற்றம் மற்றும் தூக்கமின்மை போன்ற பல ஆரோக்கிய குறைபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

அடிக்கடி தேவையில்லாமல் கோபப்படுபவர்களுக்கு, இதய ரத்த நாளங்கள் பாதிப்படைந்து மாரடைப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.

கோபத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது?

நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் கோபம் வரும் போது, அதை மிக எளிதாக கையாளுவதற்கு நிபுணர்கள் சில எளிய வழிகளை கூறுகிறார்கள்:

  • காரணங்களை கண்டறிதல்: எந்தெந்த இடங்கள், சூழ்நிலைகள் அல்லது நபர்கள் உங்களை அதிகமாக கோபப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை முதலில் கவனித்து, முடிந்தவரை அந்த சூழல்களிலிருந்து தற்காலிகமாக உங்களை விலக்கி கொள்ளுங்கள்.
  • சுயக்கட்டுப்பாடு: கோபம் வரும் முதல் சில நொடிகள் மிகவும் ஆபத்தானவை. அந்த நேரத்தில் எதையும் பேசாமல் நம்மை நாமே அமைதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதற்கு பிறகு, அறிவுடனும் நிதானத்துடனும் அந்த பிரச்சனையை கையாள பழக வேண்டும்.
  • எளிய உடற்பயிற்சிகள்: கோபமாக இருக்கும் போது மெதுவான யோகா பயிற்சிகள் அல்லது மூச்சு பயிற்சிகளை செய்வது நம் உடலின் இறுக்கமான தசைகளை தளர்த்தி, மனதிற்கு உடனடி அமைதியை தரும்.
  • நிதானமாக மூச்சு விடுதல்: கோபம் வரும் போது, கண்களை மூடி ஆழமாக, மெதுவாக மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளிவிடுவது, நம் எண்ணங்களை சீரமைக்க உதவும். அந்த இடத்தை விட்டு சிறிது தூரம் நடந்து செல்வதும் நல்ல பலனை தரும்.

இவை எதிலுமே கட்டுப்படாத தீவிரமான கோப பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு, மனநல மருத்துவர்கள் 'காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரபி' (CBT) மற்றும் 'கம்பேஷன் ஃபோகஸ்டு தெரபி' (CFT) போன்ற எளிய மனநல ஆலோசனைகள் மற்றும் பயிற்சிகள் மூலம் கோபத்தை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த உதவுகிறார்கள்.

ஆய்வு:

https://www.apa.org/topics/anger/control

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/anger-how-it-affects-people

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3019061/

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TIPS TO MANAGE ANGER ISSUES
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கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி
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