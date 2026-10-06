உங்க வீட்டு 20 லிட்டர் வாட்டர் கேன் சுத்தமா இருக்கா? கிருமிகளை நீக்க இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்!
கேனின் உள்ளே அழுக்கு இருக்கிறது என்பதற்காக ஸ்டீல் நார் அல்லது கரடுமுரடான பிரஷ்களை போட்டு தேய்க்க கூடாது. அது பிளாஸ்டிக்கில் கீறல்களை உண்டாக்கி கிருமிகள் தங்குவதற்கு நாமே வழிவகுத்து கொடுப்பது போல் ஆகிவிடும்.
Published : October 6, 2026 at 4:18 PM IST
நம்மில் பெரும்பாலானோரின் காலை பொழுது, வீட்டு வாசலில் வந்து இறங்கும் அந்த 20 லிட்டர் கேன் தண்ணீரில் தான் தொடங்குகிறது. சமையலுக்கு, குடிப்பதற்கு என எல்லாவற்றிற்கும் இந்த கேன் தண்ணீரை மட்டுமே நாம் நம்பியிருக்கிறோம். ஆனால், என்றாவது ஒரு நாளாவது அந்த கேனை உற்று கவனித்திருக்கிறோமா என்றால் நிச்சயம் இல்லை.
"கேனில் தான் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் இருக்கிறதே, அப்புறம் என்ன?" என்று நாம் அனைவரும் அதை அப்படியே சமையலறை மூளையிலோ அல்லது ஹாலிலோ வைத்து பயன்படுத்துகிறோம். உண்மையில், நாம் வாங்கும் அந்த பிளாஸ்டிக் கேன் தான் பல நேரங்களில் அமைதியாக நம் உடலுக்குள் நச்சுவை கலக்கும் காரணியாக மாறுகிறது என்பது பலருக்கு தெரியாத கசப்பான உண்மை.
நாம் பயன்படுத்தும் வாட்டர் கேன்களின் ஆயுட்காலம், பராமரிப்பு மற்றும் அவற்றைப் பாதுகாக்கும் முறை குறித்து நாம் செய்யக் கூடிய சில அலட்சியங்கள், நம் குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கே பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுக்கின்றன.
எத்தனை நாட்கள் தான் ஒரே கேனைப் பயன்படுத்துவது?
கடைகளில் இருந்து நாம் வாங்கிப் பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் வாட்டர் கேன்களுக்கு என்று ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயுட்காலம் உண்டு. பொதுவாக, சுகாதாரத் துறை மற்றும் பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி நிறுவனங்களின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, ஒரு பிளாஸ்டிக் கேனை அதிகபட்சமாக 3 முதல் 4 மாதங்கள் வரை மட்டுமே மீண்டும் மீண்டும் தண்ணீரை நிரப்பி பயன்படுத்த வேண்டும்.
தொடர்ந்து ஒரே கேனில் தண்ணீரை ஊற்றி பயன்படுத்தும் போது, 3 முதல் 6 மாதங்களுக்குள் அந்த பிளாஸ்டிக்கின் வேதியியல் அமைப்பு தளர்ந்து, அதன் தரம் படிப்படியாக குறைய தொடங்குகிறது. பல இடங்களில் வருடக்கணக்கில் ஒரே கேனை பயன்படுத்தி நீர் விநியோகம் செய்வதை நாம் பார்த்திருப்போம். அப்படி மங்கலாகவோ, நிறம் மாறியோ, அல்லது உட்புறத்தில் பச்சை மற்றும் கருப்பு நிறத்தில் பாசி படிந்தோ இருக்கும் கேன்களை பார்த்தால், அதை வாங்குவதை உடனடியாக தவிர்க்க வேண்டும்.
மூடி திறந்ததும் தொடங்கும் கெடு!
ஒரு புதிய வாட்டர் கேனின் சீலை உடைத்து மூடியை திறந்துவிட்டால், அதில் உள்ள தண்ணீரை 3 முதல் 5 நாட்களுக்குள் குடித்து முடித்துவிட வேண்டும். அதற்கு மேல் அந்த தண்ணீரை வைத்திருப்பது பாதுகாப்பானது அல்ல.
மேலும், விநியோகம் செய்யும் போது கேன்கள் ஒன்றோடு ஒன்று உராய்வதாலும், தவறாக கையாள்வதாலும் அதன் உட்புறத்திலும் வெளிப்புறத்திலும் சிறிய கண்ணுக்கு தெரியாத கீறல்கள் உருவாகின்றன. இந்த நுண்ணிய கீறல்களுக்குள் பாக்டீரியாக்களும் கிருமிகளும் மிக எளிதாக குடியேறி, வேக பெருக்கம் அடைகின்றன. எனவே, அதிக கீறல்கள் உள்ள கேன்களை பயன்படுத்துவதும் ஆபத்தானது.
நாம் செய்யும் பெரிய தவறு: கேனை எங்கு வைக்கிறோம்?
வாட்டர் கேனை வீட்டின் எந்த இடத்தில் வைக்கிறோம் என்பதில் தான் பாதி ஆபத்து மறைந்துள்ளது.
- நேரடி வெயில் மற்றும் வெப்பம்: பல வீடுகளிலும் அலுவலகங்களிலும் பால்கனியிலோ அல்லது ஜன்னல் அருகிலோ வெயில் படும் இடத்தில் கேன்களை அடுக்கி வைத்திருப்பார்கள். சூரியனின் புற ஊதாக்கதிர்கள் மற்றும் வெப்பம் பிளாஸ்டிக் மீது படும்போது, பிளாஸ்டிக்கில் உள்ள நச்சு ரசாயனங்கள் தண்ணீரில் கரைய தொடங்குகின்றன. இந்த தண்ணீரை குடிக்கும் போது, செரிமான கோளாறுகள் முதல் பல தீவிர உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
- துர்நாற்றம் உறிஞ்சும் பிளாஸ்டிக்: ஃபினாயில், டிடர்ஜென்ட், கெரோசின் அல்லது பெயிண்ட் டப்பாக்கள் இருக்கும் இடங்களில் வாட்டர் கேன்களை வைக்கவே கூடாது. பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களுக்கு சுற்றிலும் இருக்கும் வாசனையை மிக வேகமாக உறிஞ்சும் இயல்பு உண்டு.
- தரையோடு வைக்காதீர்கள்: கேன்களை நேரடியாக சிமெண்ட் அல்லது மண் தரையில் வைக்க கூடாது. தரையில் இருக்கும் தூசி மற்றும் கிருமிகள் கேனின் அடிப்பகுதியில் படிந்துவிடும். அதனால் மரத்தாலான ஸ்டாண்ட் அல்லது பிளாஸ்டிக் மனைகளின் மீது உயர்த்தி வைப்பதே சரியானது.
பிளாஸ்டிக் கேன்களை சுத்தம் செய்யும் சரியான வழி
வீடுகளிலோ அல்லது உணவகங்களிலோ கேன்களை மீண்டும் மீண்டும் கழுவிப் பயன்படுத்துபவர்கள் சில முக்கியமான விஷயங்களைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்:
- கேனின் உள்ளே அழுக்கு இருக்கிறது என்பதற்காக ஸ்டீல் நார் அல்லது கரடுமுரடான பிரஷ்களை போட்டு தேய்க்க கூடாது. அது பிளாஸ்டிக்கில் கீறல்களை உண்டாக்கி கிருமிகள் தங்குவதற்கு நாமே வழிவகுத்துக் கொடுப்பது போல் ஆகிவிடும்.
- கேனை சுத்தம் செய்ய மிக சிறந்த வழி பேக்கிங் சோடா தான். சிறிது பேக்கிங் சோடாவை மிதமான வெதுவெதுப்பான நீரில் கலந்து, கேனின் உள்ளே ஊற்றி அரை மணி நேரம் அப்படியே ஊற வைக்க வேண்டும்.
- அரை மணி நேரத்திற்குப் பிறகு கேனை நன்கு குலுக்கி, அந்த நீரை ஊற்றிவிட்டு, நல்ல தண்ணீரில் 3 முதல் 4 முறை அலச வேண்டும். அலசிய கேனை நேரடி வெயிலில் காயவைக்காமல், நிழலான இடத்தில் தலைகீழாக கவிழ்த்து உலர வைக்க வேண்டும்.
- தண்ணீரை ஊற்றிப் பயன்படுத்தும் குழாய் (Tap) அல்லது வாட்டர் டிஸ்பென்சரை 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை வெந்நீரைக் கொண்டு சுத்தம் செய்வது அவசியமாகும்.
அடுத்த முறை உங்கள் வீட்டிற்கு வாட்டர் கேன் வரும்போது, அதில் ISI முத்திரை இருக்கிறதா, லேப் டெஸ்ட் எண் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா மற்றும் கேன் புதியதாக இருக்கிறதா என்பதை ஒருமுறைக்கு இருமுறை பரிசோதித்து ஏற்றுக்கொள்வதே பாதுகாப்பானது.