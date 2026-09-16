முகத்திற்கு உடனடி பொலிவு தரும் 'ஷீட் மாஸ்க்': உங்கள் சரும வகைக்கேற்ப தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?
மாஸ்க்கை 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் மட்டுமே முகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். அது முழுமையாக காய்ந்துபோகும் வரை முகத்திலேயே வைத்திருக்கக்கூடாது.
Published : September 16, 2026 at 3:48 PM IST
இன்றைய சூழலில் வெயில், தூசி, மாசு மற்றும் மனஅழுத்தம் காரணமாக நம் சருமம் மிக எளிதாக தன் இயல்பான பொலிவை இழந்து விடுகிறது. குறிப்பாக, சரும வறட்சி, முகத்தில் எண்ணெய் வடிதல் மற்றும் கரும்புள்ளிகள் போன்ற பிரச்சனைகளால் பலர் அவதிப்படுகிறார்கள்.
அழகு நிலையங்களுக்கு சென்று அதிக பணம் மற்றும் நேரத்தை செலவழித்து 'ஃபேஷியல்' செய்ய முடியாத சூழலில், பலரும் விரும்பும் ஒரு எளிய தீர்வாக 'ஷீட் மாஸ்க்குகள்' (Sheet Masks) உருவெடுத்துள்ளன. வெறும் 15 முதல் 20 நிமிடங்களில் வீட்டிலேயே அமர்ந்து சருமத்திற்கு பராமரிப்பு அளிக்கவும், அதே நேரத்தில் மனதிற்கு ஒரு சிறிய ஓய்வை தரவும் இவை பெரிதும் உதவுகின்றன.
கடைகளிலோ அல்லது இணையதளங்களிலோ அட்டைப்பெட்டியின் விளம்பரங்களை பார்த்து ஷீட் மாஸ்க்குகளை தேர்ந்தெடுக்க கூடாது. நமது சருமத்தின் தன்மை என்ன? அதற்கு எந்த வகையான ஊட்டச்சத்து தேவை என்பதை புரிந்து கொண்டு தேர்ந்தெடுப்பதே சரியான முறையாகும்.
ஷீட் மாஸ்க் என்றால்?
ஷீட் மாஸ்க் என்பது நமது முகத்தின் வடிவிலேயே வெட்டப்பட்ட துணி அல்லது 'ஹைட்ரோஜெல்' கொண்ட ஒரு மெல்லிய பேப்பர். இதில் சருமத்திற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் 'எசன்ஸ்' எனப்படும் நீர்ம மருந்துப் பொருட்கள் அதிக அளவில் செறிவூட்டப்பட்டிருக்கும்.
இதை முகத்தில் போடும்போது, அந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் சருமத்தின் மேல் அடுக்கில் நேரடியாக படிந்து, சருமத்தை ஈரப்பதமாகவும் புத்துணர்ச்சியாகவும் மாற்றுகின்றன. இது ஏதோ ஒரே நாளில் முகத்தில் உள்ள சுருக்கங்களை எல்லாம் போக்கி, மிகப்பெரிய மாற்றத்தைத் தந்துவிடாது. ஆனால், உடனடி பொலிவையும், தேவையான ஈரப்பதத்தையும் தருவதற்கு ஒரு சிறந்த தற்காலிக பராமரிப்பாக செயல்படும்.
சருமத்திற்கு ஏற்ற ஷீட் மாஸ்க்கை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது?
ஒவ்வொருவரின் சரும அமைப்பும் வேறுபட்டது. எனவே, உங்கள் சரும வகைக்கு ஏற்ப மாஸ்க்கைத் தேர்வு செய்வது அவசியம்,
- வறண்ட சருமம் உள்ளவர்களுக்கு: சருமம் எப்போதும் வறண்டு, தோலுரிவது போலவோ அல்லது இறுக்கமாகவோ இருந்தால், 'ஹையாலுரோனிக் ஆசிட்' (Hyaluronic acid), 'கிளிசரின்' (Glycerin) மற்றும் 'செரமைட்ஸ்' (Ceramides) நிறைந்த மாஸ்க்குகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இவை சருமத்திற்கு தேவையான அதிகப்படியான ஈரப்பதத்தை தந்து, வறட்சியை போக்கும்.
- எண்ணெய் மற்றும் முகப்பரு சருமம் உள்ளவர்களுக்கு: முகத்தில் அதிக எண்ணெய் வடிபவர்களுக்கும், முகப்பரு பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கும் லேசான மற்றும் சருமத்தை அமைதிப்படுத்தும் மாஸ்க்குகள் ஏற்றவை. 'சென்டெல்லா ஆசியாட்டிகா' (Centella asiatica) மற்றும் 'நியாசினமைடு' (Niacinamide) உள்ள மாஸ்க்குகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
இருப்பினும், அதிக நறுமணம் கொண்ட அல்லது துளைகளை அடைக்கும் அடர்த்தியான மாஸ்க்குகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். தீவிரமான முகப்பரு பிரச்சனை இருந்தால், மருத்துவரை அணுகுவதே சிறந்தது.
- சென்சிடிவ் (அதிக உணர்திறன்) சருமம் உள்ளவர்களுக்கு: எந்த பொருளை பயன்படுத்தினாலும் முகம் சிவந்துபோவது அல்லது அரிப்பு ஏற்படுவது போன்ற உணர்திறன் உள்ளவர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
செயற்கை நறுமணங்கள் இல்லாத, எளிய மூலப்பொருட்கள் கொண்ட மாஸ்க்குகளையே தேர்வு செய்ய வேண்டும். 'பான்தெனால்' (Panthenol) மற்றும் 'செரமைட்ஸ்' கொண்ட மாஸ்க்குகள் சருமத்திற்கு பாதுகாப்பளிக்கும்.
ஷீட் மாஸ்க் பயன்படுத்தும்போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய குறிப்புகள்
- புதிய மாஸ்க்கை பயன்படுத்தும் முன், அதிலிருக்கும் திரவத்தை சிறிதளவு கையில் அல்லது தாடை பகுதியில் தடவி பார்த்து, அலர்ஜி எதுவும் வரவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.
- முதலில் முகத்தை நன்றாக கழுவி சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பின்னரே மாஸ்க்கை முகத்தில் சரியாக பொருத்த வேண்டும்.
- மாஸ்க்கை 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் மட்டுமே முகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். அது முழுமையாக காய்ந்துபோகும் வரை முகத்திலேயே வைத்திருக்கக்கூடாது. பாக்கெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நேரத்திற்கு மேல் வைத்திருப்பது சருமத்தின் ஈரப்பதத்தை மீண்டும் உறிஞ்சிவிடும்.
- மாஸ்க் போட்டிருக்கும் போது முகத்தில் அதிக எரிச்சலோ, அரிப்போ அல்லது வீக்கமோ ஏற்பட்டால், உடனே அதை கழற்றிவிட்டு முகத்தை கழுவி விட வேண்டும்.
எப்போது பயன்படுத்தலாம்?
ஷீட் மாஸ்க்கை தினமும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற எந்த கட்டாயமும் இல்லை. வாரத்திற்கு ஒருமுறையோ அல்லது விசேஷங்களுக்கு செல்லும் முன்போ சருமத்திற்கு உடனடி பொலிவு தேவைப்படும்போது இதை பயன்படுத்தலாம்.
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