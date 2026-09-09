வைரலாகும் 80's போட்டோக்கள் - ஏஐ உதவியுடன் உங்களது புகைப்படத்தையும் இப்படி மாற்றலாம்
கடந்தாண்டு ஜிப்லி அனிமேஷன் புகைப்படங்கள் டிரெண்டான நிலையில், தற்போது 80’ஸ் போட்டோக்கள் இணையத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளன.
Published : September 9, 2026 at 11:07 AM IST
கடந்த காலம் அல்லது எதிர்காலத்தில் நமது தோற்றம் எப்படி இருக்கும் என தெரிந்து கொள்வதில் நமக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். அதன்படியே முன்ஜென்ம கதை அல்லது எதிர்காலம் குறித்த திரைப்படங்கள் அல்லது டிரெண்டிங் தகவல்கள் மக்கள் மத்தியில் அதிக கவனம் பெறும். இதற்கு ஆதரவாக செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களும் நுகர்வோருக்கு கைகொடுத்து வருகிறது.
அந்த வகையில், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ChatGPT (சாட் ஜிபிடி) மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ’Ghibli’ அனிமேஷன் புகைப்படங்கள் டிரெண்டானது. இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு செயலி மூலம் மக்கள் தங்களது அனிமேஷன் புகைப்படங்களை உருவாக்கி மகிழ்ந்தனர்.
அதன் நீட்சியாக தற்போது சமூக வலைதளத்தில் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் முழுவதும் 80-ஸ் பாணி புகைப்பங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளது. 1980 காலகட்டங்களில் பிரபலமாக இருந்த ஹேர் ஸ்டைல்கள், உடைகள் ஆகியவற்றை கொண்டு ஏஐ உதவியுடன் இந்த சிறப்பு புகைப்படம் உருவாக்கப்படுகிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவு செயலியான சாட் ஜிபிடி மூலம் இந்த புகைப்படங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த புகைப்படம் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் மிகப்பெரும் டிரெண்டாக மாறி வருகிறது. இந்த செயலி மூலம் தற்போதைய காலகட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் 1980 காலகட்டங்களில் இருந்த ஃபேஷன் டிரெண்டிற்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்த டிரெண்ட் உலகம் முழுவதும் இன்ஸ்டாகிராமில் உள்ள 'ADD YOURS' என்ற ஸ்டிக்கர் மூலம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
80's புகைப்படங்கள் டிரெண்டாக காரணம் என்ன?
இந்த வசதி மூலம் தற்போது நவீன தொழில்நுட்பம் இல்லாத 80களின் சினிமா மற்றும் ஃபேஷன் உலக காலகட்டத்தில் நமது தோற்றம் எப்படி இருக்கும் என அறிய முடிகிறது.
இதனால் பிரபலங்கள் மற்றும் சாமானிய மக்கள் இடையே இந்த டிரெண்ட் ஆர்வத்தை தூண்டியதால் தற்போது 80ஸ் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருவதாக தெரிகிறது.
80's புகைப்படங்கள் உருவாக்குவது எப்படி?
நமது புகைப்படங்களை 1980களின் காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றுவது எப்படி என தெரிந்து கொள்ளலாம்.
- செயற்கை நுண்ணறிவு செயலியான சாட் ஜிபிடி (Chat Gpt) க்குள் சென்று, புதிய சாட் பாக்ஸை (chat box) தொடங்க வேண்டும். What Would I have Looked Like in the 80s என்ற பதிப்வை அனுப்ப வேண்டும்.
- பின்னர் உங்களது தற்போதைய தோற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு 80s ஸ்டைல் புகைப்படம் வேண்டுமென்றால் புதிய புகைப்படத்தை அனுப்புமாறு சாட் ஜிபிடி சார்பில் குறுந்தகவல் வரும். அதனைதொடர்ந்து புகைப்படம் அனுப்பும் ப்ளஸ் குறியீட்டை (+) தேர்ந்தெடுத்து, நமக்கு மாற்ற வேண்டிய புகைப்படத்தை அனுப்ப வேண்டும்.
- பின்னர் 80களில் பிரபலமான அல்லது நமக்கு பிடித்த ஹேர்ஸ்டைல், பின்னணி, லைட்டிங், வாட்ச், செயின் போன்ற அணிகலன்கள் ஆகியவற்றை தேர்வு செய்து அனுப்ப வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டு - 1980s campus style, retro south indian aesthetic, vintage colleghe vibes, acid wash jeans, vintage tamil cinema, retro fashion inspiration)
- இந்த தரவுகளை கொண்டு chat gpt அனுப்பும் 80ஸ் புகைப்படங்களில் ஏதாவது மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டுமென்றால், மீண்டும் உங்களுக்கு பிடித்தவாறு தகவல்களை அனுப்பி மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம்.
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இந்த 80s புகைப்படங்களுக்கான டிரெண்டில் சாமானியர்கள் மட்டிமின்றி திரைப் பிரபலங்களும் பங்கேற்று வருகின்றனர். ஐஷ்வர்யா ராஜேஷ், மடோனா செபாஸ்டியன், அனுபமா பரமேஸ்வரன், மஞ்சிமா மோகன் உள்ளிட்ட நடிகைகள் 80ஸ் காஸ்டியும்களில் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.