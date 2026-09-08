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மதியம் 3 மணி ஆனாலே தூக்கம் சொக்குதா? அலுப்பை விரட்டி சுறுசுறுப்பாகும் வழிகள் இதோ!

நாம் சாப்பிடும் போது குடலுக்கும் மூளைக்கும் இடையிலான தகவல் தொடர்பு மாறுகிறது. அதிக அளவில் மதிய உணவு சாப்பிடும் போது, கவனச்சிதறலும் தூக்க கலக்கமும் அதிகமாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 8, 2026 at 2:20 PM IST

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ஒவ்வொரு நாள் மதியமும் சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு, "இன்னைக்கு நிறையா வேலை பார்க்கணும்" என்ற தீவிர சுறுசுறுப்போடு நமது கணினிக்கோ அல்லது அலுவல் பணிகளுக்கோ திரும்புகிறோம். ஆனால், சரியாக மதியம் 3 மணி அடிக்கும் போது...கண்ணிமைகள் தன்னாலே எடையை உயர்த்த முடியாமல் கீழ்நோக்கி தொங்கும். தலை லேசாக சாயும், மனம் முழுவதும் "கொஞ்ச நேரம் அப்படியே தூங்கி எழுந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்!" என்றுதான் ஏங்கும்.

பொதுவாக நாம் என்ன நினைப்போம்? "மதியம் நல்லா சாப்பிட்டாச்சு, அதான் தூக்கம் வருது" என்று சாப்பாட்டின் மீதுதான் பழியை போடுவோம். ஆனால், உண்மையில் மதிய உணவு மட்டுமே இந்த தூக்கத்திற்கு முழு முதல் காரணமில்லை. நமது உடலின் இயக்கம், மூளையின் வேதியியல் மாற்றம் மற்றும் உயிரியல் சுழற்சி எனப் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இணைந்து தான் இந்த "மதிய தூக்க கலக்கத்தை" (Afternoon Slump) உருவாக்குகின்றன.

இதை பற்றியும், இதிலிருந்து தப்பித்து மீண்டும் புத்துணர்ச்சியோடு வேலையை தொடர்வது எப்படி என்பது பற்றியும் விரிவாக புரிந்துகொள்வோம்!

மதியம் 3 மணி கலக்கம்: உடலுக்குள் நடக்கும் சுவாரசியம்

நமக்கு மதிய வேளையில் தூக்கம் வருவதற்கு பின்னால் நமது மூளையும், உடலின் இயற்கை கடிகாரமும் செய்யும் சில மாற்றங்கள் உள்ளன.

மூளையில் சேரும் 'அடினோசின்' அழுத்த பொருள்:

நாம் காலையில் விழித்தெழும் நேரத்திலிருந்தே, நமது மூளையில் 'அடினோசின்' என்னும் கரிம சேர்மம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர தொடங்குகிறது. நாள் நகர நகர, இதன் அளவு அதிகரித்து மூளைக்கு "தூங்குவதற்கான நேரம் நெருங்குகிறது" என்ற அழுத்தத்தை கொடுக்கும்.

உடலின் இயற்கை கடிகாரம்:

அடினோசின் தூக்க அழுத்தத்தை கொடுத்தாலும், காலையில் நாம் விழிப்போடு இருக்க நமது உடலின் இயற்கை உயிரியல் கடிகாரம் உதவுகிறது. ஆனால், மதிய வேளையில் இயல்பாகவே இந்த அமைப்பில் ஒரு சிறிய "ஓய்வு இடைவேளை" நிகழ்கிறது. இதனால், ஏற்கனவே சேர்ந்த அடினோசின் அழுத்தமும், உடலின் இயற்கை கடிகாரத்தின் ஓய்வு நிலையும் ஒன்றாக சேரும்போது, மதியம் 3 மணிக்கு தூக்கம் நம்மை ஆட்கொள்கிறது.

மதிய உணவின் பங்கு என்ன?

மதிய உணவு தான் முழுக்காரணம் இல்லை என்றாலும், அது இந்த தூக்கக் கலக்கத்தை சற்று அதிகரிக்க செய்யத்தான் செய்கிறது.

  • சாப்பாட்டின் அளவும் மூளை சமிக்ஞையும்: நாம் சாப்பிடும் போது குடலுக்கும் மூளைக்கும் இடையிலான தகவல் தொடர்பு மாறுகிறது. அதிக அளவில் மதிய உணவு சாப்பிடும் போது, கவனச்சிதறலும் தூக்க கலக்கமும் அதிகமாகிறது.
  • ஒரெக்சின் (Orexin) நரம்பு மண்டலம்: நமது மூளையில் 'ஒரெக்சின்' என்ற நரம்பு செல்கள் உள்ளன. இவைதான் நம்மை விழிப்போடு வைத்திருக்க உதவுகின்றன. நாம் சாப்பிடும் போது ரத்தத்தில் குளூக்கோஸ் அளவுகள் மாறுபடுவதால், இந்த செல்கள் சற்றே சோர்வடைகின்றன.

தூக்கமின்மையால் வரும் சோர்வும், சாப்பிட்ட பிறகு வரும் சோர்வும் மூளையின் செயல்பாட்டில் வேறு வேறாக இருக்கும் என்று ஆய்வுகள் சொல்கின்றன. அதனால்தான் சாப்பிட்ட பிறகு மூளையின் எதிர்வினை வேகம் குறைகிறது.

காபி குடிப்பது சரியான தீர்வுதானா?

தூக்கம் வந்தவுடனே நம்மில் பெரும்பாலானோர் செய்வது ஒரு கப் டீ அல்லது காபி குடிப்பது தான். ஆனால் இது ஒரு தற்காலிக 'ஏமாற்று வேலை' மட்டுமே.

காஃபின் (Caffeine) நமது மூளைக்கு கூடுதல் ஆற்றலை கொடுப்பதில்லை. அது தூக்க உணர்வை தரும் 'அடினோசின்' ஏற்பிகளை தற்காலிகமாக தடுத்து மட்டுமே வைக்கிறது. இதனால் மூளையில் அடினோசின் சேர்வது நின்றுவிடாது. மேலும், மாலையில் காபி குடித்தால், அது இரவில் நிம்மதியான தூக்கத்தை கெடுத்து, மறுநாளும் உங்களை அதிக சோர்வடைய செய்துவிடும்.

இந்த தூக்க கலக்கத்தை வெல்வது எப்படி?

மதிய சோர்வை சமாளித்து சுறுசுறுப்பாக இருக்க சில எளிய வழிகள்:

  • இயற்கை சூரிய ஒளி: சோர்வு வரும் போது சிறிது நேரம் வெளியே வந்து இயற்கை சூரிய ஒளியில் நிற்பது அல்லது ஜன்னல் வழியே வரும் வெளிச்சத்தை பார்ப்பது மூளையை உடனடியாக விழிப்படைய செய்யும்.
  • குட்டி தூக்கம் (Power Nap): காபியை விட ஒரு 10 முதல் 20 நிமிடங்கள் போடும் 'குட்டித் தூக்கம்' மிக சிறந்த தீர்வாகும். இது ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்குள் நம்மை செல்ல விடாமல், மூளையை புத்துணர்ச்சியாக்கும். (ஆனால் 30 நிமிடங்களுக்கு மேல் தூங்கினால் அசதியாகவும் சோர்வாகவும் உணரலாம்).

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WHY DO ENERGY CRASH AT 3PM
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