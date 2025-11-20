ETV Bharat / lifestyle

மேக்கப் இல்லாமல் சருமத்தை பொலிவா வெச்சிக்கணுமா? இதை மட்டும் செய்தாலே போதும்!

அழகுசாதனப் பொருட்கள் இல்லாமல் சருமத்தை பளபளப்பாக வைத்துக்கொள்ள உதவும் டிப்ஸ்கள் இதோ.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 20, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
அழகாக இருக்க, சருமம் பொலிவாக இருக்க யாருக்கு தான் ஆசை இருக்காது? பெண்கள், ஆண்கள் என பலரும் சரும அழகை கூட்டவும் பராமரிக்கவும் பல்வேறு வழிமுறைகளை பின்பற்றுகின்றனர். இதற்காக ப்யூட்டி பார்லர், மேக்கப் பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றனர்.

இதற்காகும் செலவு தலையை சுற்ற வைக்கும். ஆனால், இதுபோன்ற மெனக்கெடல்கள் எதுவும் இல்லாமல், சருமத்தை அழகாகவும் எந்த குறையும் இல்லாமல் பொலிவாக வைத்திருக்க முடியும் என்றால் நம்ப முடிகிறதா? அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என உங்களுக்கு தெரியுமா? வாங்க பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நீரேற்றம்: சருமம் பளபளப்பாகவும் அதிக பொலிவுடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் உடலுக்கு நீரேற்றம் என்பது மிக அத்தியவசியமான ஒன்று. உடல் நீரேற்றத்துடன் இருக்கும் போது, சருமத்தை பாதிக்கும் அல்லது சருமத்தின் தோற்றத்தை மங்கச்செய்யும் மாசுகளை திறம்பட நீக்கும். அதுமட்டுமல்லாமல், உடல் எப்போது ஹைர்டேட்டாக இருப்பதால், வறட்சி தடுக்கப்படும்.

இதன் விளையாக முகத்தில் சுருக்கங்கள் இல்லாமல் இளமையாகவும் மென்மையாக இருக்க வழிவகுக்கும் என Harvard Health Publishing தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தண்ணீர் சருமத்தின் இயற்கையான நெகிழ்ச்சித்தன்மையை பராமரிக்க உதவுகிறது. இது சருமத்திற்கு இளமையான மற்றும் பளபளப்பான பிரகாசத்தை கொடுக்கும். அதனால், ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது இரண்டு லிட்டர் தண்ணீராவது குடிக்க வேண்டும்.

கிளென்சிங்: சருமம் பளபளப்பாகவும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்க, மென்மையான சுத்திகரிப்பு முக்கியம் என்கிறது NCBI ஆய்வு. லேசான அதாவது அதிக பாதிப்பில்லாத க்ளென்சர்களை பயன்படுத்தும் போது, அது சருமத்தின் இயற்கையான எண்ணெய் பசையை நீக்காமல் அழுக்கு மற்றும் மாசுக்களை நீக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

உணர்திறன் வாய்ந்த சருமம் உள்ளவர்களுக்கு, கடுமையான ரசாயனங்கள் கொண்ட க்ளென்சர்கள் சருமத்தை எரிச்சலடையச் செய்யும். இதனால் வீக்கம் மற்றும் முன்கூட்டியே வயதான தன்மை ஏற்படும். ஒரு மென்மையான க்ளென்சர் சருமத்தில் pH சமநிலையை பராமரிக்க உதவுகிறது. இந்த சமநிலை கூடுதல் எண்ணெய் உற்பத்தியைத் தடுத்து பளபளப்பான சருமத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

எக்ஸ்ஃபேலியேஷன்: முகத்தில் உள்ள இறந்த செல்கள் சருமத்தின் நிறத்தை மங்கச் செய்து சருமத்தை பொலிவற்றதாகவும், சீரற்றதாகவும் தோன்றச் செய்யும். இதனை தடுக்கவே சரும பராமரிப்பில் எக்ஸ்போலியேட் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த முறை சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்களை நீக்கி புதிய செல்களை வளர செய்யும் முறையாகும். இறந்த சரும செல்களை அகற்றுவதால் முகத்திற்கு பொலிவான தோற்றம் கிடைக்கும். அதனால், வாரத்திற்கு ஒரு முறை வீட்டில் உள்ள இயற்கையான பொருட்களை வைத்து எக்ஸ்ஃபோலியேட் செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு: அன்றடாம் சீரான உணவை உட்கொள்வது சருமத்திற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது. தினசரி உணவில், பழங்கள், காய்கறிகள், தானியங்கள் போன்றவற்றை எடுத்துக்கொள்வது நமது உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளை வழங்குகின்றன. இந்த ஊட்டச்சத்துகள் சேதமடைந்த சரும செல்கள், கொலாஜன் உற்பத்தியை சரிசெய்யவும், சேதமடைந்த சரும செல்களை சரிசெய்யவும் பாதுகாக்க உதவுகிறது. தினசரி ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுவது ஹார்மோன் ஒழுங்குமுறைக்கும் உதவும். இதன் விளைவாக சருமம் பிரகாசமாகும்.

உடற்பயிற்சி: அதுமட்டுமல்லாமல், உடற்பயிற்சி மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். இதன் விளைவாக, மன அழுத்தத்தால் ஏற்படும் முகப்பரு, முன்கூட்டியே வயதாகும் தோல் பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கும். கூடவே, உடற்பயிற்சி செய்வதால் வியர்வை ஏற்படும். இது சருமத்தை சுத்தப்படுத்தவும், மாசுகளை நீக்கவும், இளமையான மற்றும் பளபளப்பான சருமத்தை ஊக்குவிக்கும். எனவே, தினசரி ஏதோ ஒரு உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுவது சரும ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கும். இதனால், அனைவரும் விரும்பும் பளபளப்பான சருமத்தை பெறலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

