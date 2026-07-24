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வாக்கிங் போக நேரம் இல்லையா? வீட்டிற்குள்ளேயே 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்க சூப்பர் டிப்ஸ்!

உடற்பயிற்சி அலுப்பாக இருந்தால், உங்களுக்கு பிடித்த பாடல்களை போட்டுவிட்டு வீட்டில் ஜாலியாக நடனமாடுங்கள். இது மன அழுத்தத்தை குறைத்து மனநிலையை மாற்றுவதுடன், கேஷுவலாக அடிகளையும் அதிகமாக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 24, 2026 at 7:31 AM IST

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உடலை ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருக்க உடற்பயிற்சி தான் ஒரே வழி என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. ஆனால், அதை தினமும் ஒழுங்காக செய்வதில் தான் பெரும் போராட்டமே இருக்கிறது! 'சரி, ஜிம்முக்கெல்லாம் போக வேண்டாம்... இருக்கவே இருக்கு எளிமையான நடைபயிற்சி, தினமும் கொஞ்ச நேரம் நடந்தா போச்சு!' என்று முடிவெடுத்தால், மருத்துவர்களும் ஃபிட்னஸ் நிபுணர்களும் "தினமும் 10,000 அடிகள் நடப்பதுதான் உடம்புக்கு நல்லது" என்று அடுத்த கட்ட இலக்கை வைக்கிறார்கள்.

காலையில் எழுந்ததும் வேலைக்கு ஓடுவது, எட்டு முதல் பத்து மணி நேர ஆபீஸ் பணி, மீண்டும் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி வீடு திரும்புவது என நம் நாளின் பெரும்பகுதி ஓடிவிடுகிறது. இதில் எங்கே போய் தினமும் 10,000 அடிகள் நடப்பது? அதிகாலையில் எழுந்து பூங்காவிற்குச் சென்று நடப்பது என்பதெல்லாம் பலருக்கு கனவாகவே போய்விடுகிறது. சரி, வார இறுதியில் நடக்கலாம் என்றால், அப்போதும் மழை, சுட்டெரிக்கும் வெயில் அல்லது ஓய்வு தேவைப்படும் உடல் நிலை என ஏதோ ஒன்று குறுக்கே வந்து நிற்கும்.

தினமும் 10 ஆயிரம் அடிகள் நடப்பது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்று தெரிந்தும், அதை அடைய முடியாமல் தவிக்கும் நபரா நீங்கள்? இனி அதை நினைத்து கவலைப்படத் தேவையில்லை! வெளிக்காற்று வாங்க வெளியே செல்ல முடியாவிட்டாலும், நாம் வாழும் வீட்டிற்குள்ளேயே 10,000 அடிகள் என்ற இலக்கை அடைய சில சூப்பர் டிப்ஸ்களை உங்களுக்காக கொண்டுவந்திருக்கிறோம்!

நேரத்தை பிரித்து கொள்ளுங்கள்!

நாம் வேகமாக நடக்கும்போது, 10 நிமிடங்களில் சுமார் 1,000 அடிகளை கடந்து விட முடியும். அப்படியென்றால், 10,000 அடிகளை எட்ட நமக்கு நாள் முழுவதும் மொத்தமாக சேர்த்து 100 நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி தேவைப்படும். ஒரே அடியாக 100 நிமிடங்கள் நடப்பது நிச்சயம் அலுப்பை தரும். அதை தவிர்க்க, நாள் முழுவதும் இப்படி சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள்:

  • காலை நேரம்: எழுந்ததும் வீட்டிற்குள் ஒரு 20 நிமிடங்கள் உலாவுவது (2,000 அடிகள்)
  • உணவுக்கு பிறகு: காலை, மதியம், இரவு உணவுக்குப் பின் தலா 10 நிமிடங்கள் நடப்பது (3,000 அடிகள்)
  • அன்றாட வேலைகள்: போன் பேசும்போதும், வீட்டு வேலைகள் செய்யும்போதும் 30 நிமிடங்கள் (3,000 அடிகள்)
  • இரவு நேரம்: தூங்கச் செல்வதற்கு முன் ஒரு 20 நிமிடங்கள் (2,000 அடிகள்)

சரி அதையெல்லாம் விடுங்கள் வீட்டிற்குள்ளேயே இலக்கை எட்ட 9 எளிய வழிகள் இதோ...

ஒரே இடத்தில் நின்று நடப்பது (Walking in place)

இதற்கு பெரிய இடம் கூடத் தேவையில்லை. நீங்கள் டிவி பார்க்கும்போதோ, பாட்டு கேட்கும்போதோ அல்லது செய்திகள் பார்க்கும்போதோ ஒரே இடத்தில் நின்று கொண்டே நடக்கலாம். கால்களை சற்று உயர்த்தி மடக்கி நடப்பது கூடுதல் பலனைத் தரும்.

போன் பேசும்போது சும்மா உட்காராதீர்கள்

இனிமேல் யாரிடமாவது போனில் பேசத் தொடங்கினால், உடனே நாற்காலியை தேடாதீர்கள். ஹெட்ஃபோனை மாட்டிக்கொண்டு ஹால், பால்கனி அல்லது வீட்டின் நடைபாதையில் நடந்து கொண்டே பேசுங்கள். நண்பர்களிடம் ஜாலியாகப் பேசும் ஒரு 30 நிமிடத்தில், உங்களை அறியாமலே 3,000 அடிகளைக் கடந்து இருப்பீர்கள்!

படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

உங்கள் வீட்டில் படிக்கட்டுகள் இருந்தால், அதுவே உங்களுக்கு சிறந்த உடற்பயிற்சிக் கூடம். தினமும் சில முறை படி ஏறி இறங்குவது அடிகளின் எண்ணிக்கையை வேகமாக கூட்டுவதுடன், இதயத் துடிப்பையும் சீராக்கி, தொடையை வலுவாக்கும்.

டிவி பார்த்துக்கொண்டே வாக்கிங்

வீட்டில் ட்ரெட்மில் அல்லது வாக்கிங் பேட் இருந்தால், அதை வீணாக மூலையில் போட்டு வைக்காமல் தினமும் பயன்படுத்துங்கள். உங்களுக்கு பிடித்த 45 நிமிட சினிமா அல்லது வெப் சீரிஸ் தொடரைப் பார்த்துக்கொண்டே நடந்தால், சிரமமே தெரியாமல் 4,500 அடிகளைத் தாண்டி விடுவீர்கள்.

வீட்டின் உள்ளேயே ஒரு சின்ன 'ரவுண்ட்'

சமையலறையில் இருந்து ஹால், அங்கிருந்து படுக்கையறை என வீட்டின் உள்ளேயே ஒரு சிறிய பாதையை மனதிற்குள் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். போனில் 10 நிமிடங்களுக்கு டைமர் வைத்துக்கொண்டு, அந்தப் பாதையில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருங்கள்.

ஜாலியாக நடனம் ஆடுங்கள்

உடற்பயிற்சி அலுப்பாக இருந்தால், உங்களுக்கு பிடித்த உற்சாகமான பாடல்களை போட்டுவிட்டு வீட்டில் ஜாலியாக நடனமாடுங்கள். இது மன அழுத்தத்தை குறைத்து மனநிலையை மாற்றுவதுடன், கேஷுவலாக அடிகளையும் அதிகமாக்கும்.

வீட்டு வேலைகளில் சுறுசுறுப்பு

வீட்டை பெருக்குவது, துடைப்பது, பொருட்களை எடுத்து ஒழுங்குபடுத்துவது போன்ற வேலைகளை நாமே சுறுசுறுப்பாக செய்யும்போது உடலுக்கு நல்ல இயக்கம் கிடைக்கிறது. இது வீட்டை சுத்தமாக வைப்பதுடன், கணிசமான அடிகளையும் கணக்கில் சேர்க்கும்.

ஃபிட்னஸ் ஆப் மூலம் கண்காணிக்கலாம்

ஸ்மார்ட்போன் அல்லது ஃபிட்னஸ் வாட்ச் பயன்படுத்தி உங்கள் அடிகளைக் கணக்கிடுங்கள். "மதியத்திற்குள் 5,000 அடிகள் நடக்க வேண்டும்" என உங்களுக்கே சின்னச் சின்ன இலக்குகளை நிர்ணயித்துக்கொண்டால், அது உங்களை மேலும் உற்சாகப்படுத்தும்.

வேகமான சிறிய உடற்பயிற்சிகள்

நேரம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும்போது, நின்ற இடத்திலேயே கால்களை வேகமாக உயர்த்தி நடப்பது (High-knees), ஹால் பகுதியில் 'வாக்கிங் லஞ்சஸ்' செய்வது என 15 நிமிடங்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்கினால், குறைந்த நேரத்தில் அதிக அடிகளை பெற முடியும். வெளியே செல்ல நேரம் இல்லையே என்ற கவலையை விட்டுவிட்டு, இந்த எளிய பழக்கங்களை நாளையிலிருந்தே உங்கள் வீட்டின் தொடங்குங்கள்.

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