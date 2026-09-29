உங்கள் வீட்டு வாஷிங் மெஷின் நீண்ட நாள் உழைக்கணுமா? டிடர்ஜென்ட் பயன்படுத்தும் சரியான அளவு இதோ!
துணியில் தங்கிவிடும் டிடர்ஜென்ட் துகள்கள், நாம் வியர்க்கும்போது சருமத்துடன் வினைபுரிந்து கடுமையான அரிப்பு, தடிப்பு, சிகப்பு நிற தழும்புகள் மற்றும் எரியும் உணர்வை ஏற்படுத்தும்.
Published : September 29, 2026 at 11:19 AM IST
துணிகளை வாஷிங் மெஷினில் துவைக்க போடும்போது, "கூடுதலாக கொஞ்சம் சோப் பவுடரோ அல்லது லிக்விடோ சேர்த்தால் துணிகள் பளிச்சென்று துவைத்து வந்துவிடும்" என்று நினைப்பது நம்மில் பலரிடமும் இருக்கும் ஒரு பொதுவான எண்ணம்.
ஆனால், இந்த எண்ணம் முற்றிலும் தவறானது. அளவுக்கு அதிகமான டிடர்ஜென்ட்டை பயன்படுத்துவது துணிகளின் ஆயுளை குறைப்பதோடு, நாம் ஆசையாக வாங்கிய வாஷிங் மெஷினையும் சீக்கிரமே பழுதாக்கிவிடும். எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக, அது நமது சருமத்தில் கடுமையான அலர்ஜியையும் நோய்களையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது.
துணி துவைக்க பயன்படும் சோப் பவுடர்கள் மற்றும் லிக்விட்கள் அனைத்திலும் கடுமையான வேதிப்பொருட்கள் (Chemicals) அடங்கியுள்ளன. இவற்றை தேவையை விட அதிகமாக பயன்படுத்தும்போது, மெஷின் எத்தனை முறை அலசினாலும் துணியின் இடுக்குகளிலும் நூலிழைகளிலும் வேதிப்பொருட்களின் எச்சங்கள் தங்கிவிடும்.
அந்த துணிகளை நாம் அணியும்போது, அவை நமது சருமத்தோடு நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு அரிப்பு, தடிப்புகள் மற்றும் சரும நோய்களை உண்டாக்குகின்றன. இப்படியிருக்க, துணி துவைப்பதில் நாம் செய்யும் சின்னச் சின்ன கவனக்குறைவுகள், ஆரோக்கியத்திற்கு எப்படி தீங்காக மாறுகின்றன என்பதையும், மெஷினையும் துணிகளையும் பாதுகாப்பாகப் பராமரிப்பது எப்படி என்பதையும் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
சோப் பவுடரை பயன்படுத்துவதில் கவனம்
பலரும் வாஷிங் மெஷினில் சோப் பவுடர் அல்லது சோடா காரங்களைப்போடும்போது, கைகளால் அள்ளி அப்படியே போடுகிறார்கள். இது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு பழக்கம். சில வகையான பவுடர்களில் உள்ள அதிகப்படியான காரத்தன்மை (Alkaline content) மற்றும் வேதிப்பொருட்கள், கைகளில் பட்டவுடனேயே சருமத்தை எரிக்க தொடங்கும்.
இதுகுறித்து ஏலூரு அரசு கற்பித்தல் மருத்துவமனையின் சரும நோய் பிரிவு இணை பேராசிரியர் டாக்டர் ஆச்சார்யா இந்திரா கூறுகையில், "துணி துவைக்க பயன்படுத்தும் கெமிக்கல்கள் மற்றும் சோப் பவுடர்களை பற்றிய சரியான விழிப்புணர்வு மக்களிடம் இல்லை. அதிக சோப் பவுடர் போட்டால் துணி சுத்தமாகும் என்று நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால், இவற்றை நேரடியாக கைகளால் தொடும்போது, சிலருக்கு கைகளில் கொப்பளங்கள் ஏற்படுகின்றன. சருமம் தோலுரிந்து, வெடிப்புகள் உண்டாகி கடுமையான எரிச்சல் ஏற்படும். மருத்துவ உலகில் இதனை 'அலர்ஜிக் டெர்மடைடிஸ்' (Allergic Dermatitis) என்று அழைப்போம். எனவே, சோப் பவுடரையோ அல்லது லிக்விடையோ கையாளும்போது நேரடியாக தொடாமல், கண்டிப்பாக கையுறைகளை (Gloves) அணிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம்" என்கிறார்.
அதிக டிடர்ஜென்ட் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் கேடுகள்
அளவுக்கு மீறினால் அமுதமும் நஞ்சு என்பார்கள். அது துணி துவைக்கும் டிடர்ஜென்ட்டிற்கும் பொருந்தும். தேவையை விட அதிக அளவு பவுடர் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் முதன்மை பாதிப்புகள்,
- துணியில் தங்கிவிடும் டிடர்ஜென்ட் துகள்கள், நாம் வியர்க்கும்போது சருமத்துடன் வினைபுரிந்து கடுமையான அரிப்பு, தடிப்பு, சிகப்பு நிற தழும்புகள் மற்றும் எரியும் உணர்வை ஏற்படுத்தும்.
- அதிகப்படியான வேதிப்பொருட்கள் துணியின் நார்களை பலவீனப்படுத்தி, அதன் அசல் நிறத்தைச் சீக்கிரமே மங்கச் செய்துவிடும். துணிகள் எளிதில் கிழிந்துபோகவும் இதுவே பிரதான காரணம்.
- அதிக டிடர்ஜென்ட் பயன்படுத்தும்போது அது முழுமையாகக் கரைந்து வெளியேறாமல், மெஷினின் உட்பகுதியிலும் குழாய்களிலும் பிசுபிசுப்பாகப் படிந்துவிடும். இது நாளடைவில் துர்நாற்றத்தையும், பூஞ்சை (Fungus) காளான் உருவாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும். இதனால் மெஷினின் ஆயுள் பாதியாகக் குறையும்.
டிடர்ஜென்ட் பயன்படுத்த சரியான அளவு எது?
உங்கள் துணிகள் சுத்தமாகவும், அதே சமயம் சருமம் பாதுகாப்பாகவும் இருக்க நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கும் சரியான அளவுகள் இதோ,
|துணிகளின் அளவு
|சோப் பவுடர் (Powder)
|லிக்விட் (Liquid)
|அரை மெஷின் அளவு (பாதி அளவு துணிகள்)
|2 டேபிள் ஸ்பூன்
|30 முதல் 60 மி.லி
|அதிக அழுக்குள்ள துணிகள் (முழு மெஷின்)
|3 முதல் 4 டேபிள் ஸ்பூன்
|90 மி.லி
குறிப்பு: துவைத்தெடுத்த பிறகும் உங்கள் துணிகளில் சோப் பவுடரின் வாசம் அதிகமாக வீசினால், நீங்கள் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் அளவை விட 20 முதல் 25 சதவீதம் வரை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அர்த்தம்.
மேலும், நீங்கள் வாழும் பகுதியில் உள்ள தண்ணீரின் தன்மையை பொறுத்தும் இதன் அளவு மாறும். உப்பு நீர் (Hard water) என்றால் நுரை வருவதற்காக சற்று அதிகமாக பவுடர் தேவைப்படும். அதுவே நல்ல குடிநீர் (Soft water) என்றால் மிகவும் குறைந்த அளவு டிடர்ஜென்டே போதுமானது.
வாஷிங் மெஷின் நீண்ட காலம் உழைக்க என்ன செய்வது?
- ஒரே நாளில் அனைத்து துணிகளையும் துவைக்க வேண்டும் என்ற அவசரத்திலோ மெஷினின் கொள்ளளவை (Capacity) விட அதிகமாகத் துணிகளைத் திணிக்கக் கூடாது.
- அதிக எடை போடுவதால் மெஷினின் சுழலும் மோட்டார் மற்றும் பெல்ட் மீது கடுமையான அழுத்தம் ஏற்பட்டு, மோட்டார் சீக்கிரமே பழுதாக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், துணிகளும் சுத்தமாகாது.
- மார்கெட்டில் டாப் லோட், பிரண்ட் லோட் எனப் பல மாடல்கள் உள்ளன. புதிய மெஷின் வாங்குபவர்கள் குறைந்த சத்தம் எழுப்பும், ஈரப்பதம் சீக்கிரமாக வெளியேறி துருப்பிடிக்காத (Anti-rust) அமைப்பு கொண்ட மாடல்களை தேர்ந்தெடுப்பதே சிறந்தது.
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