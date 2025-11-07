ETV Bharat / lifestyle

ஜீன்ஸ் பேண்டை கடைசியா எப்ப துவைச்சீங்க? இந்த விஷயம் தெரியலைனா பிரச்சனை பெருசாயிடும்!

'ஜீன்ஸை அடிக்கடி துவைக்க வேண்டியதில்லை' என்று ஆடை நிறுவனங்கள் கூறியதை, 'துவைக்கவே வேண்டியதில்லை' என்று தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, மாதக் கணக்கில் ஒரே ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை அணியும் பழக்கம் பலரிடம் உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)
ஜீன்ஸ் ஆடைகள் இந்த கால கட்டத்தில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு அங்கமாகிவிட்டது. அதன் கடினத்தன்மை (Durability) மற்றும் அடிக்கடி துவைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற காரணத்தால், வேலைக்குச் செல்வோருக்கும், இளைஞர்களுக்கும் இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக உள்ளது. மற்ற ஆடைகளைப் போல தினமும் துவைக்க வேண்டிய சிரமம் இல்லை என்பதால், பலரும் ஒரே ஜீன்ஸை மாறி மாறி அணிந்து வருகின்றனர். மழைக்காலத்தில் இதன் பயன் மேலும் அதிகரிப்பதாகக் கூறலாம்.

ஆனால், 'ஜீன்ஸை அடிக்கடி துவைக்க வேண்டியதில்லை' என்று நிறுவனங்கள் கூறியதை, 'துவைக்கவே வேண்டியதில்லை' என்று தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, மாதக் கணக்கில் ஒரே ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை அணியும் பழக்கம் பலரிடம் உள்ளது. இது ஆடைக்கு மட்டுமின்றி, அணிபவர்களின் சுகாதாரத்திற்கும் பெரிய சவாலாக அமையும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)
  • ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை எப்படிப் பயன்படுத்துவது, எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை அலசுவது?

ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை எந்த இடைவெளியில் துவைக்க வேண்டும் என்பதற்கு எந்த ஒரு சரியான அல்லது ஒரே பதில் இல்லை. இது முழுக்க முழுக்க ஒரு நபர் ஜீன்ஸை எப்படிப் பயன்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் எந்த சூழலில் அணிகிறோம் என்பதைப் பொறுத்தது.

ஸ்டைலிஸ்டுகள் மற்றும் ஆடை நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, ஜீன்ஸில் அழுக்கு, தூசி அல்லது கறை எதுவும் சேரவில்லை என்றால், அதனை 5 முதல் 10 முறை வரை அணிந்த பிறகு துவைப்பது போதுமானது. சில நிபுணர்கள் 7 பயன்பாட்டிற்கு ஒரு முறை துவைக்கப் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

ஒவ்வொரு முறை அணிந்த பிறகும், அதனை உடனடியாக அலமாரியில் வைக்காமல், காற்றோட்டமான இடத்தில் காய வைப்பது நல்லது. இது வியர்வை மற்றும் துர்நாற்றத்தை நீக்க உதவும். ஜீன்ஸை அடிக்கடி துவைப்பதைத் தவிர்ப்பதன் நோக்கம், அதன் நிறம் மங்காமல் இருப்பதற்கும், துணியின் தரத்தை நீண்ட நாட்களுக்குப் பாதுகாப்பதற்கும் தான்.

  • பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப எப்போது அலச வேண்டும்?

ஏதேனும் உணவு, எண்ணெய் அல்லது வேறு எந்தக் கறைகள் பட்டாலும், உடனே அந்த இடத்தைச் சுத்தம் செய்வது அல்லது முழுவதுமாக அலசுவது அவசியம். வெப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான நகரங்களில் வசித்தால் அல்லது உடற்பயிற்சி செய்துவிட்டு அணிந்திருந்தால், வியர்வை காரணமாக 3 முதல் 5 பயன்பாட்டிற்கு ஒருமுறை துவைக்கலாம். துர்நாற்றம் வீசத் தொடங்கினால், அது பாக்டீரியா வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதால், தாமதிக்காமல் துவைக்க வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (CANVA)

மருத்துவமனை, ரயில் நிலையம் அல்லது சுகாதாரமற்ற இடங்களுக்குச் சென்று வந்த பிறகு, ஜீன்ஸில் கிருமிகள் தொற்றியிருக்க வாய்ப்புள்ளதால், உடனடியாக துவைத்துவிடுவது நல்லது.

  • பல மாதங்களுக்கு அலசாமல் பயன்படுத்தினால் ஏற்படும் சுகாதாரப் பிரச்சனை?

ஜீன்ஸ் ஆடையின் தன்மை காரணமாக, அதில் வியர்வை, இறந்த தோல் செல்கள், அழுக்கு மற்றும் கிருமிகள் எளிதில் படிந்துவிடும். பல மாதங்களுக்கு ஒரே ஜீன்ஸைத் துவைக்காமல் பயன்படுத்துவது ஆடைக்கு மட்டும் அல்ல, ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருவரின் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் தீங்கு விளைவிக்கும்.

துவைக்காமல் பல மாதங்களாக பயன்படுத்தும் ஜீன்ஸில் சேரும் வியர்வை மற்றும் இறந்த தோல் செல்கள் பூஞ்சை மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் வளர்வதற்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்கும். இதனால் தேமல், அரிப்பு , ஒவ்வாமை போன்ற தோல் நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம்.

பாக்டீரியாக்கள் வியர்வையுடன் வினைபுரியும் போது கடுமையான துர்நாற்றம் உண்டாகும். இது தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை மட்டுமல்லாமல், பொது இடங்களிலும் சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும். ஒருமுறை பயன்படுத்திய ஜீன்ஸைத் துவைக்காமல் மீண்டும் அணியும்போது, அதில் படிந்திருக்கும் கிருமிகள் மற்ற மேற்பரப்புகள் மற்றும் நபர்களுக்கும் பரவும் அபாயம் உள்ளது.

பெண்கள் நீண்ட நேரம் இறுக்கமான, துவைக்கப்படாத ஜீன்ஸை அணியும்போது, பிறப்புறுப்பைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் ஈரப்பதம் தக்கவைக்கப்பட்டு, வெப்பம் அதிகமாகும். இது பூஞ்சை மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து, சிறுநீரகப் பாதை தொற்றுகள் (UTI) மற்றும் பிறப்புறுப்பு பூஞ்சைத் தொற்றுகள் (Vaginal Yeast Infections) ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பல மடங்கு அதிகரிக்கும்.

ஆண்களும் இறுக்கமான மற்றும் அழுக்கான ஜீன்ஸை நீண்ட நேரம் அணியும் போது, விதைப்பையைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் வெப்பம் அதிகரித்து, வியர்வை சேரும். இது தோல் எரிச்சல், பூஞ்சை தொற்றுகள் மற்றும் விந்தணுக்களின் தரத்தைக் கூட பாதிக்கலாம்.

டிப்ஸ்

  • ஜீன்ஸை தலைகீழாகத் திருப்பிப் போட்டு, குளிர்ந்த நீரில் துவைப்பது அதன் நிறம் மற்றும் தரத்தைப் பாதுகாக்க உதவும்.
  • துவைத்த பிறகு நேரடி சூரிய ஒளியில் காய வைப்பதைத் தவிர்த்து, காற்றோட்டமான இடத்தில் உலர்த்துவது நல்லது.
  • அதிக நாட்களுக்கு துவைக்காமல் இருப்பது துணியின் தரத்தைப் பாதுகாத்தாலும், சுகாதாரத்தைப் பொறுத்தவரை அதுவே பெரும் ஆபத்தாக முடியும்.

