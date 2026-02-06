வீட்டிலேயே உடல் எடையை குறைக்க ஈஸியான உடற்பயிற்சி - தினமும் 50 முறை பண்ணுங்க போதும்!
Published : February 6, 2026 at 11:43 AM IST
ஜிம்முக்குச் செல்ல நேரமில்லாதவர்களுக்கும், விலை உயர்ந்த உபகரணங்கள் வாங்க விரும்பாதவர்களுக்கும் வரப்பிரசாதமாக இருப்பது ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் பயிற்சி. நம் பள்ளி பருவத்தில் உடற்கல்வி வகுப்புகளில் செய்த அதே குதிக்கும் பயிற்சிதான் இது.
ஆனால், இதன் பின்னால் ஒளிந்திருக்கும் மருத்துவ நன்மைகள் ஏராளம். ஒரே இடத்தில் நின்றுகொண்டு சில நிமிடங்கள் செலவழிப்பதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த உடல் இயக்கத்தையும் சீராக்க முடியும் என்பதுதான் இதன் சிறப்பு. உடல் எடையைக் குறைக்க விரும்புபவர்கள் முதல், இதய ஆரோக்கியத்தைப் பேண நினைப்பவர்கள் வரை அனைவரும் இந்தப் பயிற்சியை தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் சேர்த்து கொள்ளலாம்.
ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் பயிற்சியின் நன்மைகள்: ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் என்பது ஒரு முழுமையான உடல் பயிற்சி (Full Body Workout). இந்தப் பயிற்சியைச் செய்யும்போது கால்கள், கைகள், வயிறு மற்றும் முதுகுப் பகுதிகள் என அனைத்து தசைகளும் ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்கின்றன.
இதனால் உடலில் ரத்த ஓட்டம் சீராகிறது. இதய துடிப்பு அதிகரிப்பதால் இதய தசைகள் வலுவடைந்து, இதயம் தொடர்பான நோய்கள் வரும் அபாயம் குறைகிறது. மேலும், இது ஒரு சிறந்த 'கார்டியோ' (Cardio) பயிற்சியாக இருப்பதால், உடலில் உள்ள தேவையற்ற கலோரிகளை விரைவாக எரிக்க உதவுகிறது. மன அழுத்தத்தை குறைத்து, உற்சாகத்தை தரும் எண்டோர்பின் ஹார்மோன்களைச் சுரக்க செய்வதிலும் இப்பயிற்சி முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
எலும்பு மற்றும் தசை வலிமை: தொடர்ந்து ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் செய்வதன் மூலம் எலும்புகளின் அடர்த்தி (Bone Density) அதிகரிக்கிறது. குதிக்கும்போது ஏற்படும் சிறிய அளவிலான அழுத்தம் எலும்புகளை மேலும் வலுவாக்குகிறது.
இது வயதான காலத்தில் ஏற்படும் எலும்பு தேய்மானத்தை தடுக்க உதவும். குறிப்பாக கீழ் உடல் பகுதியில் உள்ள தசைகளான தொடை மற்றும் கெண்டைக்கால் தசைகள் நல்ல வடிவம் பெறுகின்றன. உடல் சமநிலையைப் (Balance) பேணவும், உடலின் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையை (Flexibility) அதிகரிக்கவும் இந்தப் பயிற்சி உதவுகிறது.
எப்படிச் செய்வது?
- முதலில் கால்களை சேர்த்தும், கைகளை உடலோடு ஒட்டியும் நேராக நிற்க வேண்டும்.
- மூச்சை சீராக விட்டபடி, கால்களை அகல விரித்துக் குதிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி கைதட்டுவது போலவோ அல்லது கைகளை விரித்தோ வைக்க வேண்டும்.
- மீண்டும் ஒரு சிறிய குதிப்போடு பழைய நிலைக்கு (கால்கள் சேர்ந்து, கைகள் கீழே) திரும்ப வேண்டும்.
- குதிக்கும்போது தரையில் குதிக்கால்களை அழுத்திப் பதிக்காமல், பாதத்தின் முன் பகுதியை (Toes) பயன்படுத்தி மென்மையாகக் குதிக்க வேண்டும். இது முழங்கால் மூட்டுகளுக்கு ஏற்படும் அதிர்ச்சியைத் தவிர்க்கும்.
எத்தனை முறை செய்ய வேண்டும்? ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 10 முதல் 15 முறை என மூன்று சுற்றுகள் (Sets) செய்யலாம். அதாவது மொத்தம் 45 முறைகள். உடல் பழகிய பிறகு, இந்த எண்ணிக்கையை மெதுவாக அதிகரிக்கலாம்.
ஒரு சுற்றில் 30 முதல் 50 முறை வரை என 3 முதல் 5 சுற்றுகள் செய்வது சிறந்த பலனை தரும். ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் இடையில் 30 விநாடிகள் ஓய்வு எடுப்பது அவசியம். உடல் எடையைக் குறைக்க விரும்புபவர்கள் நேரத்தின் அடிப்படையில், உதாரணமாக ஒரு நிமிடம் தொடர்ந்து செய்துவிட்டுப் பிறகு ஓய்வெடுக்கலாம்.
யாரெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும்? ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் சிறந்த பயிற்சி என்றாலும், சில உடல்நிலை உள்ளவர்கள் இதைக் கவனமாக அணுக வேண்டும். குறிப்பாக, தீவிரமான முழங்கால் வலி, முதுகு தண்டுவடப் பிரச்சனை அல்லது கணுக்கால் காயம் உள்ளவர்கள் இந்தப் பயிற்சியை தவிர்க்க வேண்டும்.
கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் இதய நோய் சிகிச்சை பெறுபவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி இதைச் செய்யக் கூடாது. உடல் எடை மிக அதிகமாக இருப்பவர்கள் ஆரம்பத்திலேயே வேகமாகச் செய்யாமல், மெதுவாக தொடங்கி உடல் ஒத்துழைக்கும் வரை மட்டும் செய்வது பாதுகாப்பானது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.