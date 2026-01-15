ETV Bharat / lifestyle

அவித்த முட்டைகளை எத்தனை நாட்கள் சேமித்து வைக்கலாம்? டிப்ஸ் இதோ!

கர்ப்பிணி பெண்கள், முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் எப்போது ஃபிரெஷ்ஷாக வேகவைத்த முட்டைகளை கொடுப்பதே சிறந்தது.

இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வு நம்மிடையே அதிகரித்துள்ளது. நாம் உண்ணும் உணவை வெறும் சுவைக்காக மட்டும் பார்க்காமல், அதில் எவ்வளவு புரதம் இருக்கிறது, எவ்வளவு நார்ச்சத்து உள்ளது என்று கணக்கிட்டு பார்க்கும் அளவிற்கு பரிணமித்துள்ளோம்.

அந்த வகையில், தசை வளர்ச்சிக்கும் உடல் வலிமைக்கும் அத்தியாவசியமான புரதச்சத்தை பெற சாமானிய மக்களின் முதல் தேர்வாக இருப்பது 'முட்டை'. மலிவான விலை, எளிதில் கிடைக்கும் தன்மை என முட்டை ஒரு ஊட்டச்சத்து பொக்கிஷமாக உள்ளது.

தினமும் முட்டை சாப்பிடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, ஒவ்வொரு முறையும் அதை வேகவைப்பது என்பது சலிப்பை தரும் ஒரு வேலையாக தோன்றலாம். 'பேசாமல் ஒரே நாளில் மொத்தமாக முட்டைகளை வேகவைத்து பிரிட்ஜில் அடுக்கி வைத்துக்கொண்டால் என்ன? தேவைப்படும்போது எடுத்து சாப்பிடலாமே!' என்ற எண்ணம் நம்மில் பலருக்கும் நிச்சயம் வந்திருக்கும்.

ஆனால், அப்படி செய்வது ஆரோக்கியமானதா? வேகவைத்த முட்டைகளை எத்தனை நாட்கள் வரை வைத்து பயன்படுத்தலாம்? அதன் தரம் குறையாமல் இருக்க சேமிக்கும் முறை என்ன? என்பதை இந்த தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அவித்த முட்டைகளைச் சேமிப்பது பாதுகாப்பானதா? முட்டையை அவித்த பிறகு, அதன் பாதுகாப்பு என்பது நாம் அதை எப்படி சேமிக்கிறோம் என்பதில் தான் உள்ளது. சரியாக சேமிக்கவில்லை என்றால், அதில் 'சல்மோனெல்லா' (Salmonella) போன்ற பாக்டீரியாக்கள் வளர்ந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என US Food and Drug Administration என்ற ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

ஃப்ரிட்ஜ் பயன்பாடு: முட்டையை ஓட்டுடன் அப்படியே பிரிட்ஜில் வைத்தால், 4 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் 7 நாட்கள் வரை அவை கெடாமல் இருக்கும். ஓடு ஒரு இயற்கை கவசமாகச் செயல்பட்டு, பாக்டீரியாக்கள் உள்ளே நுழைவதை தடுக்கும்.

ஓடு நீக்கப்பட்ட முட்டைகளை 5 நாட்களுக்குள் சாப்பிட்டுவிடுவது நல்லது. இவற்றை ஒரு காற்று புகாத டப்பாவில் (Airtight container), லேசான ஈரப்பதம் கொண்ட டிஷ்யூ பேப்பருடன் வைப்பது முட்டை காய்ந்து போகாமல் இருக்க உதவும்.

சாதாரண வெப்பநிலையில் : முட்டைகளை அவித்த பிறகு, அவற்றை 2 மணி நேரத்திற்கு மேல் வெளியில் வைக்கக்கூடாது. வெயில் காலங்களில் (32°C மேல் இருந்தால்) ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் வெளியில் வைப்பது ஆபத்தானது.

முட்டை கெட்டுப்போனதை எப்படிக் கண்டுபிடிப்பது? பச்சை முட்டையின் தரத்தை அறிய 'Float Test' (தண்ணீரில் மிதக்கவிடுதல்) செய்வோம். ஆனால், அவித்த முட்டைக்கு இந்தச் சோதனை பொருந்தாது. அதற்குப் பின்வரும் முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

  • முட்டையை உரித்தவுடன் அதிலிருந்து அழுகிய வாசனையோ அல்லது அம்மோனியா போன்ற நெடியோ வந்தால், அதை உடனடியாகத் தூக்கி எறிந்துவிடுங்கள்.
  • முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் இளஞ்சிவப்பு, பச்சை அல்லது கறுப்பு நிறப் புள்ளிகள் இருந்தால் அது பூஞ்சை பாதிப்பைக் குறிக்கிறது. முட்டை வழுவழுப்பாக மாறினாலும் அது கெட்டுவிட்டது என்று அர்த்தம்.
  • ஓட்டில் விரிசல்கள் இருந்தாலோ அல்லது ஓடு ஒருவித பவுடர் போன்ற பூச்சியுடன் காணப்பட்டாலோ அந்த முட்டை பாதுகாப்பானது அல்ல.
  • முட்டையின் மஞ்சள் கருவை சுற்றி சாம்பல் அல்லது பச்சை நிற வளையம் இருப்பது ஸ்பாய்லேஜ் கிடையாது. இது முட்டையை அதிக நேரம் வேகவைத்ததால் ஏற்படும் வேதியியல் மாற்றம் மட்டுமே.
சிறந்த முறையில் சேமிக்க டிப்ஸ்:

  • நீங்கள் முட்டையை வேகவைத்த தேதியை டப்பாவின் மேல் எழுதி வைப்பது, அவை எத்தனை நாட்கள் பழமையானது என்பதை அறிய உதவும்.
  • இந்திய காலநிலை அதிக வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் கொண்டது. எனவே, அவித்தவுடன் ஐஸ் தண்ணீரில் போட்டுச் சூட்டைத் தணித்து, உடனே பிரிட்ஜில் வைக்கவும். சாப்பிடும்போது செரிமானத்திற்காக மிளகுத்தூள் அல்லது உப்பு சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
  • கர்ப்பிணிப் பெண்கள், முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எப்போதும் ஃபிரெஷ்ஷாக வேகவைத்த முட்டைகளை கொடுப்பதே சிறந்தது. புரதச்சத்துக்காக முட்டை சாப்பிடுவது நல்லதுதான் என்றாலும், அது பாதுகாப்பானதாக இருப்பது மிக அவசியம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

