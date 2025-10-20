ETV Bharat / lifestyle

நிஜம் சொல்லும் நிறம்! உங்களுக்கு பிடித்த கலர் என்ன?

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : October 20, 2025 at 2:05 PM IST

நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகம் எண்ணற்ற வண்ணங்களால் ஆனது. இந்த வண்ணங்கள் நம் மனநிலை, உணர்வுகளில் ஆழமான உளவியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்கிறது NCBI ஆய்வு. வண்ண உளவியல் (Colour Psychology) என்பது, வெவ்வேறு நிறங்கள் மனிதனின் உணர்ச்சி மற்றும் உளவியல் ரீதியான எதிர்வினைகளை எவ்வாறு தூண்டுகின்றன என்பதைப் பற்றிய ஆய்வாகும்.

ஒரு திரைப்படத்தில் வில்லனுக்கு கருப்பு ஆடை அணிவிப்பதில் இருந்து, மருத்துவமனையில் நீலம், பச்சை போன்ற அமைதியான நிறங்களைப் பயன்படுத்துவது வரை, ஒவ்வொரு நிறமும் நமது மனநிலையுடன் தொடர்புடையது தான்.

இந்த வண்ணங்களின் தாக்கத்தை அறிந்து, அவற்றை நாம் சரியாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் மனநலனை மேம்படுத்த முடியும். ஒவ்வொரு மனிதர்களின் குணம் மாறுபடுவது போல, ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் ஒரு தனித்துவமான குணாதிசயமும் உள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சிவப்பு : போக்குவரத்து சமிக்ஞைகள், ஆபத்து எச்சரிக்கைகள், விளம்பரங்கள் மற்றும் காதல் உணர்வுகளைத் தூண்டும் இடங்களில் சிவப்பு நிறம் பயன்படுத்தப்படுவதை பார்த்திருப்போம். இது ஆற்றல், ஆர்வம், உற்சாகம் மற்றும் துணிச்சலைக் குறிக்கிறது. இது இதயத் துடிப்பையும், ரத்த அழுத்தத்தையும் அதிகரிக்கும் சக்தி கொண்டது. இருப்பினும், அதிகமாகப் பயன்படுத்தும்போது கோபம், எச்சரிக்கை மற்றும் ஆபத்து போன்ற உணர்வுகளையும் தூண்டலாம் என்கிறது Interaction Design Foundation தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை. இது பசியைத் தூண்டும் நிறமாகவும் அறியப்படுகிறது.

நீலம்: படுக்கையறைகள், அலுவலகங்கள், விமான நிறுவனங்கள் மற்றும் நம்பிக்கை, அமைதி, பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் பிராண்டுகளின் சின்னங்களில், உதாரணத்திற்கு மருத்துவமனைகளில் நீல நிறம் அதிகம் இருப்பதை பார்த்திருப்போம். நீல நிறம் அமைதி, நம்பிக்கை, நம்பகத்தன்மை மற்றும் நிதானத்துடன் தொடர்புடையது. இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, அமைதியான உணர்வை ஊக்குவிக்கிறது. படுக்கையறைகள் மற்றும் ஓய்வறைகளுக்கு ஏற்ற நிறம். இது படைப்பாற்றல் மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.

மஞ்சள்: சிக்னல்கள், பள்ளிப் பேருந்துகள், மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் விளம்பரங்கள் மற்றும் சமையலறைகளில் மஞ்சள் நிறம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மகிழ்ச்சி, நம்பிக்கை, புத்துணர்ச்சி மற்றும் நேர்மறை ஆற்றலின் நிறம். மூளையின் செயல்பாட்டைத் தூண்டி, நினைவாற்றலை மேம்படுத்தும் பண்பு இதற்கு உண்டு. எனினும், அடர் மஞ்சள் அல்லது அதிகப்படியான பயன்பாடு சில சமயங்களில் கவலை, விரக்தி அல்லது அமைதியின்மையை உருவாக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பச்சை : இயற்கை, ஆரோக்கியம், பாதுகாப்பு, நிதானம் மற்றும் பணத்தைக் குறிக்கும் இடங்களிலும், மருத்துவமனைகளிலும் பச்சை நிறம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இயற்கையுடன் தொடர்புடைய பச்சை நிறம், வளர்ச்சி, நல்லிணக்கம், சமநிலை மற்றும் குணப்படுத்துதலைக் குறிக்கிறது. இது கண்களுக்கு இதமளித்து, மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, புத்துணர்ச்சி உணர்வைத் தருகிறது. ஆரோக்கியம், செல்வம் மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் அடையாளமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

ஆரஞ்சு : இது சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தின் கலவை என்பதால், உற்சாகம், அரவணைப்பு, படைப்பாற்றல் மற்றும் சமூகத் தொடர்பை ஊக்குவிக்கிறது. இது மனநிலையை மேம்படுத்தி, நம்பிக்கையைத் தருகிறது. சமையலறைகள் மற்றும் உடற்பயிற்சிக் கூடங்களில் இது புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும்.

கருப்பு : இது அதிகாரம், நுட்பம், நேர்த்தி மற்றும் வலிமையைக் குறிக்கும். இருப்பினும், இது மரணம், துக்கம் மற்றும் மர்மம் போன்ற எதிர்மறை உணர்வுகளையும் பிரதிபலிக்கிறது. அதிகமாகப் பயன்படுத்தும்போது அறைக்கு இருண்ட அல்லது கனமான உணர்வை ஏற்படுத்தலாம்.

வெள்ளை: இது தூய்மை, எளிமை, அமைதி மற்றும் புதிய தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. இது தெளிவு மற்றும் நேர்மையை உணர்த்தும். ஆனால், சில கலாச்சாரங்களில் இது துக்கத்தைக் குறிக்கிறது. அதிக வெள்ளை நிறம் மனச்சோர்வைத் தூண்டலாம்.

சரியான நிறங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், நாம் விரும்பிய மனநிலையை உருவாக்கலாம். உதாரணமாக, அமைதி தேவைப்படும் இடத்தில் நீலத்தையும், ஆற்றல் தேவைப்படும் இடத்தில் சிவப்பையும் பயன்படுத்தலாம். நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள வண்ணங்கள் நம் உணர்வுகளுடன் இணைந்திருப்பதால், அவற்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் கவனம் செலுத்துவது நம் மன ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியமாகும்.

நமக்கு விருப்பப்பட்ட நிறம் பிரதிபலிப்பது என்ன?

வண்ண உளவியலின்படி, ஒரு நிறம் நம் மனதில் குறிப்பிட்ட உணர்ச்சிகளையும், எண்ணங்களையும், நடத்தையையும் தூண்டும் சக்தி கொண்டது. நாம் ஒரு நிறத்தை விரும்புவதற்குக் காரணம், அந்த நிறம் நம்முடைய ஆளுமை (Personality) அல்லது நாம் விரும்பும் மனநிலையின் (Desired Mood) பிரதிபலிப்பாகவோ அல்லது அது நமக்கு அளிக்கும் நேர்மறை அனுபவங்களின் விளைவாகவோ இருக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஆளுமையின் பிரதிபலிப்பு: உளவியலாளர்களின் கூற்றுப்படி, ஒருவருக்கு பிடித்த நிறம், அவருடைய உள்ளார்ந்த குணாதிசயங்களைப் பற்றி வெளிப்படுத்தும். உதாரணமாக,

  • சிவப்பு நிறம் பிடித்தவர்களுக்கு ஆற்றல், தைரியம் மற்றும் உணர்ச்சிவசப்படும் தன்மை இருக்கலாம்.
  • நீலம் பிடித்தவர்கள் அமைதி, விசுவாசம் மற்றும் உள்முக சிந்தனை கொண்டவர்களாக இருக்கலாம்.
  • மஞ்சள் பிடித்தவர்கள் மகிழ்ச்சி, நகைச்சுவை மற்றும் படைப்பாற்றலை விரும்புபவர்களாக இருக்கலாம்.

மனநிலையைத் தூண்டுதல்:

நாம் விரும்பும் நிறத்தைப் பார்க்கும்போதோ அல்லது அணியும்போதோ, அந்த நிறத்துடன் நாம் இணைத்துள்ள நேர்மறை உணர்வுகள் தூண்டப்படுகின்றன. உதாரணமாக, அமைதியை விரும்பும் ஒருவருக்கு நீல நிறம் பிடித்திருந்தால், அந்த நிறத்தை அவர் பார்க்கும்போதெல்லாம், ஒருவிதமான மன அமைதி கிடைப்பதாக உணர்வார்கள் என்கிறது ஆய்வு.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

COLOUR PSYCHOLOGY
WHAT DOES YOUR FAVOURITE COLOR MEAN
FAVOURITE COLOR AND PERSONALITY
HOW DO COLORS AFFECTS MOODS

