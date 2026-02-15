ETV Bharat / lifestyle

வாட்டர் பாட்டிலை சுத்தம் செய்வது எப்படி? வாரத்திற்கு 2 முறை இப்படி பண்ணுங்க!

பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறை மாற்றுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 15, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
வாழ்க்கை முறையில் நாம் செய்யும் சில சிறிய அலட்சியங்கள் பெரிய உடல்நல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு நம் கையில் இருக்கும் தண்ணீர் பாட்டிலே ஒரு சிறந்த உதாரணம். நீரேற்றமாக இருக்க வேண்டும் என நாம் குடிக்கும் தண்ணீரின் அளவை அதிகப்படுத்துகிறோம். ஆனால், அந்த தண்ணீரை ஊற்றி வைக்கும் பாட்டில் சுத்தமாக இருக்கிறதா என்பதை பற்றி பலரும் கவலைப்படுவதில்லை.

தினமும் காலையில் பாட்டிலில் இருக்கும் பழைய தண்ணீரை ஊற்றிவிட்டு புதிய தண்ணீரை பிடிப்பது மட்டும் சுத்தம் கிடையாது. பாட்டிலின் உட்புறம், வாய் வைக்கும் பகுதி மற்றும் மூடி ஆகியவற்றில் நாம் கவனிக்காத பல கிருமிகள் ஒளிந்திருக்கக்கூடும். நம் எச்சில், கைகளில் உள்ள அழுக்கு மற்றும் காற்றில் இருக்கும் ஈரப்பதம் ஆகியவை இணைந்து பாட்டிலை ஒரு கிருமி வளர்ப்பு கூடமாக மாற்றிவிடுகின்றன.

இதனால் அடிக்கடி தொண்டை வலி, வயிற்று உபாதைகள் மற்றும் வாய் துர்நாற்றம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மருந்து மாத்திரைகளைத் தேடி ஓடுவதை விட, நாம் தினமும் பயன்படுத்தும் தண்ணீர் பாட்டிலை சரியாகச் சுத்தம் செய்யும் முறையைக் கற்றுக்கொள்வது அவசியம். ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு சுத்தமான தண்ணீர் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிட அந்தத் தண்ணீர் இருக்கும் பாட்டில் சுத்தமாக இருப்பது மிகவும் முக்கியம்.

தினமும் கழுவுவது அவசியம்: நிறைய பேர் பாட்டில் பார்ப்பதற்குப் பளபளப்பாக இருப்பதால் அதை சுத்தம் செய்ய தேவையில்லை என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், பாட்டிலின் உட்புற சுவர்களில் வழவழப்பான ஒரு படலம் (Biofilm) உருவாகும், இது பாக்டீரியாக்களின் தங்குமிடம்.

எனவே, தினமும் ஒருமுறை மிதமான சுடுதண்ணீர் மற்றும் பாத்திரம் கழுவும் திரவத்தைப் பயன்படுத்தி பாட்டிலைக் கழுவ வேண்டும். குறிப்பாக, பாட்டிலின் அடிப்பகுதியைச் சுத்தம் செய்ய நீண்ட கைப்பிடி கொண்ட பிரஷ் பயன்படுத்தினால், அங்கே தங்கியிருக்கும் கிருமிகளை முழுமையாக அகற்ற முடியும். வெறும் தண்ணீரில் அலசுவது மட்டும் கிருமிகளை போக்கப் போதாது.

மூடியை மறக்காதீர்கள்: பாட்டிலை விட அதன் மூடி மற்றும் நாம் வாய் வைத்துப் பருகும் பகுதியில்தான் அதிகப்படியான அழுக்குகள் சேர்கின்றன. மூடியில் இருக்கும் சிறிய இடுக்குகள் மற்றும் ரப்பர் வளையங்களுக்குள் (Rubber seals) பூஞ்சை காளான் வளர அதிக வாய்ப்புள்ளது.

எனவே, வாரத்திற்கு ஒருமுறையாவது அந்த ரப்பர் வளையங்களை கழற்றி தனியாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும். மூடியை சரியாக சுத்தம் செய்யாவிட்டால், அதுவே சுவாசப் பிரச்சனைகளுக்கும் ஒவ்வாமைக்கும் காரணமாகிவிடும். ஒவ்வொரு முறை பாட்டிலைக் கழுவும் போதும் மூடியின் உட்புறத்தை சோப்பு போட்டு தேய்க்க மறக்காதீர்கள்.

வாரம் இருமுறை கிருமி நீக்கம் செய்யுங்கள்: தினமும் கழுவுவதோடு மட்டுமல்லாமல், வாரத்தில் இரண்டு நாட்களாவது பாட்டிலை ஆழமாகச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இதற்கு ஒரு தேக்கரண்டி சமையல் சோடா அல்லது ஒரு மேஜைக்கரண்டி வெள்ளை வினிகரை பாட்டிலில் ஊற்றி, அதனுடன் வெதுவெதுப்பான நீரை நிரப்பவும்.

இதை 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் அப்படியே ஊறவிட வேண்டும். வினிகர் மற்றும் சோடா பாட்டிலில் உள்ள கண்ணுக்குத் தெரியாத நுண்கிருமிகளை அழிப்பதுடன், பாட்டிலில் வீசும் ஒருவிதமான கெட்ட வாடையையும் முழுமையாக நீக்க உதவும். அதன்பிறகு சாதாரணத் தண்ணீரில் நன்றாக அலசிவிடவும்.

காற்றோட்டமாக உலர விடுங்கள்: பாட்டிலை சுத்தம் செய்த பிறகு நம்மில் பலரும் செய்யும் தவறு, ஈரப்பதத்துடன் இருக்கும்போதே மூடியை போட்டு மூடி வைப்பதுதான். பாட்டிலின் உள்ளே இருக்கும் ஈரப்பதம் பாக்டீரியாக்கள் மீண்டும் வேகமாக வளர்வதற்கு வழிவகுக்கும்.

எனவே, கழுவிய பிறகு பாட்டிலை தலைகீழாகக் கவிழ்த்து வைத்து, அது முழுமையாக காய்ந்த பிறகுதான் மூடியை போட வேண்டும். ஈரம் இருக்கும் இடத்தில் கிருமிகள் எளிதாகத் தொற்றி கொள்ளும் என்பதால், பாட்டில் காய்ந்த பிறகு பயன்படுத்துவதே பாதுகாப்பானது. பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறை மாற்றுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

