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சண்டைக்கோழிகள் டூ ரகசிய கூட்டாளிகள்: காலப்போக்கில் மாறும் அண்ணன் - தங்கை உறவு!

சிறுவயதில் ஒருவரின் பழக்கவழக்கங்களை மட்டுமே அறிந்திருந்த நாம், வளர்ந்த பிறகுதான் அவர்களின் குணாதிசயங்களையும், எதிர்காலம் குறித்த பயங்களையும் புரிந்துகொள்ள தொடங்குகிறோம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By Kasmin Fernandes

Published : August 19, 2026 at 1:25 PM IST

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சிறுவயதில் ஒரு துண்டு சாக்லேட்டுக்காகவும், டிவி ரிமோட்டிற்காகவும் சண்டை போட்டுக்கொண்ட அதே கைகள்தான், பிற்காலத்தில் வாழ்க்கை தரும் நெருக்கடிகளில் தோள் கொடுத்து தாங்கிப் பிடிக்கின்றன. சின்ன வயதில் ஒருவரையொருவர் சகித்துக்கொள்ளவே முடியாத அண்ணன் - தங்கை உறவு, காலப்போக்கில் எப்படி வாழ்க்கையின் மிக சிறந்த நட்பாகவும் நம்பிக்கையான புகலிடமாகவும் மாறுகிறது என்பதை ரக்‌ஷா பந்தன் போன்ற பண்டிகைகள் நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றன.

பாரம்பரியமாக வட மாநிலங்களில் மிகவும் பிரபலமாக கொண்டாடப்பட்டு வந்த ரக்‌ஷா பந்தன் பண்டிகை, இன்றைக்கு சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம் ஐடி நிறுவனங்கள், கல்லூரிகள் என தமிழகத்திலும் பரவலான கவனத்தைப் பெற்று வருகிறது. பலரும் இதை தன் உடன் பிறந்தவர்களுடனான பிணைப்பைப் புதுப்பிக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகவே பார்க்கின்றனர்.

இந்தாண்டு ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி ரக்‌ஷா பந்தன் கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், வயது கூடும்போது இந்த ரத்த பந்த உறவில் ஏற்படும் சுவாரஸ்யமான மாற்றங்களையும், அது தரும் உணர்வுபூர்வமான பலத்தையும் விரிவாக விளக்குகிறது இந்த செய்தித் தொகுப்பு.

சிறுவயது மோதல்களும் வாழ்வியல் பாடங்களும்

எட்டு வயதில் இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு, தன் உடன் பிறந்தவர்தான் தன் சந்தோஷத்தைக் கெடுக்க வந்த மிகப்பெரிய எதிரியாகத் தெரிவார். பிடித்த பொம்மையைப் பிடுங்குவது, தின்பண்டங்களைப் பங்கீடு செய்வதில் வரும் தகராறு என சின்னச் சின்ன விஷயங்களில் தொடங்கும் இந்த மோதல், உண்மையில் மனித உறவுகளைப் பற்றிய முதல் பாடத்தைக் கற்றுக்கொடுக்கிறது.

பெற்றோரின் கவனத்தையும் அன்பையும் யார் அதிகம் பெறுவது என்ற போட்டியிலும் ஒப்பீட்டிலும் தொடங்கும் இந்த சண்டைகள், பிற்காலத்தில் மற்றவர்களுடன் எப்படி விட்டுக்கொடுத்து வாழ்வது, எந்த இடத்தில் மன்னிப்பு கேட்பது, கோபத்தை எப்படி தணிப்பது என்ற வாழ்வியல் வித்தைகளை நமக்கு அறியாமலேயே பயிற்சி அளிக்கின்றன.

பதின்ம பருவத்தின் சங்கடங்களும் சுதந்திரப் போராட்டமும்

15 வயதை எட்டும்போது இந்த உறவின் நிலைமை இன்னும் சிக்கலாகும். நண்பர்களுக்கு முன்னால் உடன் பிறந்தவர்கள் செய்யும் கேலிகள், சிறுவயது ரகசியங்களை வெளியே சொல்வது எனப் பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுப்பார்கள்.

"நண்பர்களுக்கு நீங்கள் கவனமாக உருவாக்கும் ஒரு செயற்கையான பிம்பம் மட்டுமே தெரியும். ஆனால், உடன் பிறந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் உங்கள் சிறுவயது கோமாளித்தனங்கள் முதல் உண்மையான சுயரூபம் வரை அனைத்து காட்சிகளும் தெரியும்" என்கிறார் 32 வயதான எழுத்தாளர் தாமினி ரத்லம். தன் தம்பி ரிஷியுடன் பதின்ம பருவத்தில் கடும் சண்டை போட்ட இவர், இப்போது அவனுடன் நெருங்கிய தோழமையாக இருக்கிறார்.

இந்த வயதில் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் சுதந்திரத்தை நிலைநாட்டப் போராடுவதால் உராய்வுகள் அதிகமாகும். ஆனால், இந்த இடைவெளி உறவு முடிவுக்கு வருவதற்கான அடையாளம் அல்ல, அது வளர்ச்சியின் ஒரு இயல்பான பகுதியே.

வயது தரும் முதிர்ச்சியும் தணியும் கோபமும்

சொந்த காலில் நிற்க தொடங்கி, வீட்டின் மின்சார கட்டணத்தையும் இன்சூரன்ஸ் தொகையையும் நாம் கட்டத் தொடங்கும்போது, இந்த உறவின் உண்மையான மதிப்பு புரிய தொடங்குகிறது. ஒரே அறையை பகிர்வதிலும், பொருட்களுக்காக சண்டை போடுவதிலும் இருந்த கவனம் குறைந்து, நிஜ வாழ்க்கையை பற்றிய உரையாடல்கள் தொடங்குகின்றன.

சிறுவயதில் ஒருவரின் பழக்கவழக்கங்களை மட்டுமே அறிந்திருந்த நாம், வளர்ந்த பிறகுதான் அவர்களின் குணாதிசயங்களையும், எதிர்காலம் குறித்த பயங்களையும் புரிந்துகொள்ள தொடங்குகிறோம். "என் அண்ணன் ஏன் சில சூழ்நிலைகளை வெறுக்கிறான்?", "என் தங்கை ஏன் அடிக்கடி வேலை மாறுகிறாள்?" என்ற கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கிடைக்கும்போது, பழைய கோபங்களும் பொறாமையும் மறைந்து ஆழ்ந்த புரிதல் பிறக்கிறது.

ரகசியங்களை பாதுகாக்கும் பாதுகாப்பான இடம்

"உடன் பிறந்தவர்களிடம் பேசுவதற்குப் பெரிய அறிமுகமோ அல்லது விளக்கங்களோ தேவையில்லை. நண்பர்களுக்கு நமது பின்னணியை விளக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால், உடன் பிறந்தவர்களுக்கு நாம் வளர்ந்த வீடு, பெற்றோர், குடும்பப் பண்டிகைகள் என அனைத்தும் ஏற்கனவே தெரியும்" என்கிறார் 26 வயதான தரவுப் பகுப்பாய்வாளர் நாராயண் ராவ்.

பெற்றோருக்கு வயது முதிர்வு ஏற்படும் போது, எதிர்பாராத குடும்பப் பொறுப்புகளையும் நிதிச் சுமைகளையும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து எதிர்கொள்ளும் ஒரு சிறந்த குழுவாக அண்ணனும் தங்கையும் மாறுகிறார்கள்.

திருமணத்திற்குப் பிறகான புதிய மாற்றம்

திருமணம் என்ற ஒன்று வந்தவுடன், இருவருக்கும் புதிய குடும்பம், குழந்தைகள், வேறுபட்ட பொறுப்புகள் வந்து சேர்கின்றன. சிறுவயதில் தாராளமாக கிடைத்த அவர்களின் நேரம் இப்போது குறைந்து போகலாம்.

"திருமணத்திற்கு பிறகு தினமும் பேச முடியாவிட்டாலும், ஆபத்து அல்லது அவசர காலத்தில் 'நான் இருக்கிறேன்' என்று வந்து நிற்கும் நம்பகத்தன்மைதான் இந்த உறவின் பலம்" என்கிறார் மொழிபெயர்ப்புத் துறையில் இருக்கும் சுருச்சி பிஷ்ட்.

நாம் இன்றைக்கு சமூகத்தில் யாராக உருவெடுத்திருந்தாலும், அதற்கு முன்பாக நாம் உண்மையில் எப்படிப்பட்ட குழந்தையாக இருந்தோம் என்பதை நினைவில் வைத்திருக்கும் ஒரே நபர் நம் உடன் பிறந்தவர்தான். சிறுவயதில் ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவர் தப்பிக்க நினைத்த அண்ணன் - தங்கை, வளர்ந்த பிறகு மீண்டும் ஒருவரை ஒருவர் தேடிச் சென்றடைவதுதான் இந்த உறவின் அழகு!

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TAGGED:

ரக்‌ஷா பந்தன்
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