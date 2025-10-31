ETV Bharat / lifestyle

நகம் கடிக்கும் பழக்கத்தை விட முடியலையா? இந்த கடுமையான விளைவுகளை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க!

நகங்களின் கூர்மையான முனைகள் ஈறு திசுக்களில் சிறிய கீறல்களை ஏற்படுத்தி, விரல்களில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் உள்ளே நுழைய வழிவகுக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 31, 2025 at 1:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

'எப்ப பாரு கை வாய்ல தான் இருக்கு'.. 'நகத்தை கடிக்காதன்னு எத்தனை வாட்டி சொல்றது' என்று வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களிடம் திட்டு வாங்காமல் வளர்ந்தவர்கள் குறைவு தான். 'நான் என்ன வேணும்னா கடிக்கிறேன், எனக்கே தெரியாமல் நடக்குது' என திட்டு வாங்கும் போதெல்லாம் மனதிற்குள் சொல்லிக்கொள்வோம். நீங்களும் அப்படித்தானா? அப்படியானால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு தான்.

நகம் கடிக்கும் பழக்கம் Onychophagia என்றழைக்கப்படுகிறது. உலகில் 30% மக்கள் நகம் கடிக்கும் பழக்கம் உடையவர்களாக இருப்பதாக UCLA health தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பழக்கம் பலருக்கு மன அழுத்தம், பதட்டம் அல்லது சலிப்பினால் தூண்டப்படும் ஒரு பொதுவான பழக்கமாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இது ஒரு சாதாரண பதட்டத்தைக் குறைக்கும் செயலெனத் தோன்றினாலும், உடல்நலத்திற்கும் ஒட்டுமொத்த தோற்றத்திற்கும் கடுமையான மற்றும் நீண்டகால சேதங்களை ஏற்படுத்தும் என 2020ம் ஆண்டு NCBI தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அதன்படி, இந்த பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவது எப்படி? மற்றும் நகம் கடிக்கும் பழக்கம் உடல்நலத்தை எப்படி மோசமாக்கும் என்பதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க.

பற்கள் மற்றும் ஈறுகளில் தொற்று: நகங்களின் கூர்மையான முனைகள் ஈறு திசுக்களில் சிறிய கீறல்களை ஏற்படுத்தி, விரல்களில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் உள்ளே நுழைய வழிவகுக்கிறது என Nailbiting, or onychophagia: a special habit என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. இது ஈறு வீக்கம், ரத்தப்போக்கு மற்றும் காலப்போக்கில் ஈறு நோய் ஏற்பட வழிவகுக்கும் எனவும் எச்சரிக்கிறது.

ஆபத்தான தொற்றுகள் (Paronychia): நகங்களைக் கடிப்பதால் வெட்டுக்காயங்கள் ஏற்பட்டு, பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் நுழைந்து, நகத்தைச் சுற்றி சிவத்தல், வீக்கம், சீழ் நிறைந்த கட்டிகள் மற்றும் கடுமையான வலி ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும் 'பரோனிச்சியா' என்ற வலிமிகுந்த நிலையை உருவாக்கலாம். இது ரத்த ஓட்டத்திற்கும் பரவும் அபாயம் உள்ளது என American Family Physician தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

முகத்தில் மருக்கள்: நகம் கடிப்பது ஹூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ் (HPV) காரணமாக மருக்கள் ஏற்பட வழிவகுக்கும். நகம் கடிப்பது மூலம் ஏற்படும் சிறிய வெட்டுக்கள் வழியாக இந்த வைரஸ் உடலுக்குள் நுழைந்து, அசுத்தமான விரல்களைக் கொண்டு முகத்தைத் தொடும்போது உதடுகள், கன்னங்கள் அல்லது தாடை போன்ற பகுதிகளுக்கும் பரவக்கூடும்.

வலிமிகுந்த உள்நோக்கி வளர்ந்த நகங்கள்: நகங்களின் பக்கவாட்டு அல்லது முனைகளைக் கடிப்பது நகங்கள் சீரற்ற முறையில் வளர வழிவகுத்து, உள்நோக்கி வளர்ந்த நகங்கள் உருவாகும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. இது தீவிரமடைந்து, அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் தொற்றுநோயாக மாறலாம்.

உடல்நலக்குறைவை ஏற்படுத்தும் கிருமிகள்: நகங்களின் அடிப்பகுதி அழுக்கு மற்றும் ஈ.கோலி, சால்மோனெல்லா போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் நிறைந்த மிகவும் அசுத்தமான இடங்களில் ஒன்றாகும். நகங்களைக் கடிக்கும்போது, இந்த கிருமிகள் நேரடியாக வாய்க்குள் சென்று வயிற்று தொற்றுகள், ஃபுட் பாய்சன் மற்றும் செரிமானப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும் என்கிறது NIH ஆய்வு.

பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் துர்நாற்றம்: விரல்களில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் அழுக்கு வாய்க்குள் நுழையும்போது, அவை பற்களுக்கும் ஈறுகளுக்கும் இடையில் குவிந்து, வாய்துர்நாற்றத்தை (Halitosis) ஏற்படுத்தும். இந்தக் கிருமிகளை அகற்ற கடினமாக இருப்பதால், துர்நாற்றம் நாள்பட்ட பிரச்சனையாக மாறுகிறது.

பற்களின் அதிகப்படியான அழுத்தம்: நகம் கடிப்பது முன் பற்களில் தேவையற்ற அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது பற்களில் சிப்ஸ், விரிசல்கள் அல்லது சீரமைப்பு மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும். இது பற்சிப்பியைத் தேய்மானமடையச் செய்து, பற்களை அதிக உணர்திறன் கொண்டதாகவும், துவாரங்களுக்கு ஆளாகக்கூடியதாகவும் ஆக்குகிறது.

நிரந்தர சேதம்: தொடர்ந்து நகங்களைக் கடிப்பதால் நகங்கள் வளரும் அச்சு நிரந்தரமாக சேதமடையக்கூடும். இதனால் நகங்கள் பள்ளமாக, சமநிலையற்றதாக அல்லது காலப்போக்கில் குறுகியதாக வளரக்கூடும். கடுமையான சந்தர்ப்பங்களில், நகம் படுக்கையிலிருந்து பிரிந்து (Onycholysis), கைகளின் இயற்கையான வடிவம் மற்றும் தோற்றம் நிரந்தரமாக மாறக்கூடும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நகம் கடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்துவது எப்படி?

  • நகங்களை இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறை அல்லது வாரத்திற்கு ஒருமுறை வெட்டி, கடிக்க முடியாத அளவுக்கு சிறியதாக அழுக்கு சேராமல் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
  • வாய்ப்பிருந்தால் வாரத்துக்கு ஒரு முறை மேனிக்யூர் (Manicure) செய்யலாம்.
  • குழந்தைகளுக்கு விரலில் வேப்பெண்ணை போன்ற கசப்பான சுவையுள்ள பொருளை நகத்தில் தேய்த்துக்கொள்ளலாம். இதனால் நகம் கடிக்கும் போதெல்லாம் கசப்பு தண்மை உண்டாகி, நகம் கடிக்கும் பழக்கத்திலிருந்து வெளிவர உதவும்.
  • பதற்றமான சூழலில் நமக்கே தெரியாமல் நகம் கடிக்க நேரிடலாம். அதனால், அந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி பதற்றமான சூழலில் ஸ்ட்ரெஸ் பால் உபயோகிப்பது, வாய் கொப்பளிப்பது போன்றவற்றை செய்யலாம்.
  • நகம் கடிக்கும் பழக்கம் சிறுவயதிலே தொடங்கிவிடுவதால், இதனை ஒரே நாளில் நிறுத்த முடியாது. எனவே, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பழக்கத்தை கைவிட முயற்சியுங்கள்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

HOW TO STOP NAIL BITING HABIT
நகம் கடிக்கும் பழக்கம்
NAIL BITING HEALTH RISKS
HOW BITING NAILS AFFECTS HEALTH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.